PSG : Neymar règle ses comptes avec les dirigeants du Barça !

Auteur d'une superbe performance avec le Paris Saint-Germain face à Toulouse (6-2) dimanche en Ligue 1, l'attaquant Neymar a également profité de cette occasion pour dézinguer les dirigeants du FC Barcelone. Une sortie qui va faire du bruit...

Neymar n'a pas épargné ses anciens dirigeants.

Que ce soit sur le terrain ou devant les médias, Neymar n'a pas fait les choses à moitié dimanche ! Face à Toulouse (6-2) en clôture de la 3e journée de Ligue 1, l'attaquant du Paris Saint-Germain a signé une performance XXL avec deux buts, deux passes décisives et un penalty provoqué. Une première de rêve au Parc des Princes pour le Brésilien (voir débrief et notes ici). Mais après la partie, l'ancien joueur du FC Barcelone avait des comptes à régler...

Neymar cartonne les dirigeants catalans !

Attaqué par le président catalan Josep Maria Bartomeu pour son manque «de franchise» après son départ (voir article ici), Neymar n'a visiblement pas apprécié l'attitude du patron du Barça et a décidé de vider son sac. «J'ai passé quatre ans là-bas. J'y étais très heureux. J'en suis parti heureux. Mais pas avec eux (les dirigeants, ndlr). Pour moi, ce sont des personnes qui ne doivent pas être au Barça. Barcelone mérite mieux, et tout le monde le sait», a lancé l'international auriverde.

«Ça me rend triste de voir mes ex-coéquipiers tristes. J'ai beaucoup d'amis là-bas. J'espère que les choses vont aller mieux pour le Barça», a-t-il ensuite poursuivi en zone mixte. Des propos forts qui vont bien évidemment faire réagir en Espagne. Car actuellement, Bartomeu et son entourage sont de plus en plus critiqués...

Bartomeu de plus en plus contesté...

Déjà contesté après la dernière saison ratée par les Blaugrana, Bartomeu se retrouve encore plus fragilisé depuis la vente de Neymar pour 222 millions d'euros. Incapable de boucler les opérations Philippe Coutinho (Liverpool) et Ousmane Dembélé (Dortmund) pour le moment, le boss du Barça s'attire les foudres de nombreux socios et ses détracteurs ne l'épargnent pas.

«Si nous voulons que Messi continue et soit heureux au Barça, nous devons dégager Bartomeu immédiatement», a notamment lancé dimanche l'ancien patron du club catalan Joan Laporta en réaction aux rumeurs d'une approche de Manchester City pour Lionel Messi. Autant dire que les propos de Neymar ne vont pas améliorer la situation de Bartomeu.

Que pensez-vous des déclarations de Neymar ? Le FC Barcelone est-il en danger avec Josep Maria Bartomeu ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...