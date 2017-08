Les 11 infos à savoir sur la journée : Sankharé et Bordeaux brillent, Mangani régale, succès litigieux pour l'ASSE...

Sankharé et Bordeaux brillent, Mangani régale avec Angers, victoire litigieuse pour Saint-Etienne, Chelsea rate sa reprise, Rooney ce héros, Ocampos délivre l'OM, Vada adore faire mal à Metz... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Angleterre.

Sankharé est en grande forme avec Bordeaux.

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Nice 1-2 Troyes, Rennes 1-2 Lyon (vendredi), Nantes 0-1 Marseille, Amiens 0-2 Angers, Caen 0-1 Saint-Etienne, Toulouse 1-0 Montpellier, Bordeaux 2-0 Metz.

Les principaux résultats en Angleterre : Watford 3-3 Liverpool, Chelsea 2-3 Burnley, Everton 1-0 Stoke City, Manchester City 2-0 Brighton.

1. Sankharé et Bordeaux brillent. Décidément, Sankharé est en grande forme sur ce début saison ! Auteur d'une belle performance et d'un nouveau but (déjà son 4e), le Sénégalais a activement participé à la victoire de Bordeaux face à Metz (2-0). Dominateurs dans le sillage d'un bon Malcom, les Girondins avaient ouvert le score par Vada (44e) avant le but de Sankharé (64e). Une belle victoire pour Bordeaux.

2. Mangani régale avec Angers. Le SCO a eu le nez creux en le prolongeant ! Véritable maître à jouer de son équipe, Mangani a porté Angers vers le succès sur la pelouse d'Amiens (2-0). Passeur décisif sur l'ouverture du score de Crivelli (27e), le milieu de terrain s'est également distingué avec un superbe lob du pied droit (il est gaucher) de 35 mètres. Quelle classe ! En face, la saison risque d'être longue pour les Amiénois...

Le superbe but de Mangani face à Amiens

#ASCSCO - Le superbe lob de Thomas Mangani qui fait le break pour le SCO : pic.twitter.com/prUxfULRIy — La Causerie de L1 (@CauserieDeL1) 12 août 2017

3. Saint-Etienne, une victoire polémique ? Tout va bien pour les Verts ! En déplacement à Caen (1-0), l'AS Saint-Etienne a enregistré une seconde victoire en deux matchs. Mais ce succès va entraîner une petite polémique avec une main de Selnaes sur l'action qui a conduit au but victorieux d'Hamouma (67e). Au classement, l'ASSE réalise une superbe opération en rejoignant l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille en tête.

4. Chelsea, un début cauchemardesque... Pour le champion d'Angleterre en titre, la reprise a été très difficile ! En effet, Chelsea a été dominé par Burnley (2-3) lors de la première journée de Premier League. Après l'expulsion de Cahill (14e), les Blues ont coulé en première période avec trois buts encaissés par l'intermédiaire de Vokes (24e, 43e) et Ward (39e). Mieux après la pause, les hommes de Conte sont revenus grâce à Morata (69e) et D. Luiz (88e) mais n'ont pas réussi à égaliser avec un carton rouge reçu par Fabregas (81e). Antonio Conte rêvait sûrement d'un autre résultat...

Conte a passé un mauvais samedi...



5. Le retour du héros Rooney à Everton ! De retour à Everton cet été en provenance de Manchester United, Wayne Rooney pouvait difficilement faire mieux pour ses retrouvailles avec les supporters de Goodison Park. Juste avant la pause, l'international anglais a donné la victoire aux siens face à Stoke City (1-0) d'une magnifique tête croisée. L'enfant prodige est de retour dans son club formateur !

Rooney, quel retour à Everton !



6. Ocampos délivre l'OM face à un grand Tatarusanu. Longtemps écoeuré par un grand Tatarusanu dans la cage des Canaris, l'Olympique de Marseille s'est tout de même imposé face au FC Nantes (1-0). Pourtant moins inspiré en seconde période, le club phocéen a trouvé la faille dans les derniers instants sur un but chanceux d'Ocampos. Pour retrouver l'analyse de ce match, c'est ici.

7. Toulouse s'impose sans briller. Ce n'était pas un grand match, mais Toulouse l'a emporté pour la première fois cette saison en dominant Montpellier (1-0). Sans vraiment briller, le TFC a tout de même dominé cette partie et s'est imposé sur un penalty transformé par Durmaz (43e). Une victoire pour lancer la saison des Toulousains ?

8. Un match totalement fou pour Liverpool ! Décidément, cette saison 2017-2018 commence sur un rythme de folie en Premier League ! Après Arsenal, qui a finalement battu Leicester (4-3) vendredi, Watford et Liverpool se sont neutralisés (3-3). Menés après deux buts d'Okaka (8e) et Doucouré (32e), et ce malgré l'égalisation de Mané (29e), les Reds ont réussi à revenir à la marque une seconde fois par Firmino sur penalty (55e) avant que Salah (57e) n'inscrive un troisième but. Mais en fin de rencontre, les hommes de Jürgen Klopp ont craqué encore une fois sur une réalisation de Britos (90e+4). Rageant pour Liverpool !

Salah a marqué son premier but avec les Reds





9. Metz, la victime préférée de Vada ! Auteur de l'ouverture du score pour Bordeaux face à Metz (2-0), le milieu de terrain adore décidément le club lorrain. Déjà auteur d'un doublé face aux Messins (3-0) l'an dernier lors de la 32e journée, l'Argentin a tout simplement inscrit ses trois derniers buts en Ligue 1 contre cette équipe. Sa victime préférée...

10. Crivelli, c'est prometteur pour le SCO. Suspendu lors de la première journée de Ligue 1 la semaine dernière, l'attaquant a réalisé ses grands débuts avec Angers ce samedi. Malgré quelques actions ratées, l'ancien Bordelais a affiché une belle disponibilité et a ouvert le score face à Amiens (2-0) d'une belle frappe croisée. Une belle saison en perspective pour l'avant-centre de 22 ans ?

11. Un maillot «Jean Neymar» à Toulouse. Avant les grands débuts de Neymar avec le Paris Saint-Germain dimanche (21h) face à Guingamp, un supporter de Toulouse a eu une pensée pour le Brésilien en l'associant à Corentin Jean. En effet, en marge de la victoire du TFC contre Montpellier (1-0) ce samedi, un fan des Pitchounes présent dans les travées du Stadium portait un maillot toulousain floqué «Jean Neymar». Un jeu de mot facile, mais qui fonctionne toujours.

La joie des Bordelais après le second but (Bordeaux 2-0 Metz)



La belle célébration de Crivelli avec son coach (Amiens 0-2 Angers)



Durmaz remercie le ciel après son penalty réussi (Toulouse 1-0 Montpellier)



Hamouma félicité par ses partenaires (Caen 0-1 Saint-Etienne)



Ocampos s'est arraché pour offrir la victoire à l'OM (Nantes 0-1 Marseille)



Agüero a sorti Manchester City d'un mauvais pas (Manchester City 2-0 Brighton)