Ocampos délivre Marseille ! - Débrief et NOTES des joueurs (FCN 0-1 OM)

Pourtant peu inspiré en seconde période, l'Olympique de Marseille a arraché la victoire face à Nantes (1-0) ce samedi pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Un but chanceux de Lucas Ocampos en fin de partie a permis à l'OM de l'emporter.

Lucas Ocampos a sauvé l'OM sur ce match.

L'Olympique de Marseille s'est arraché pour obtenir cette victoire ! Longtemps en échec face à un Ciprian Tatarusanu incroyable en première période, le club phocéen a réussi à s'imposer face au FC Nantes (1-0) grâce à un but dans les derniers instants de Lucas Ocampos.

Malgré tout, l'OM, désormais provisoirement 2e au classement, n'a pas été vraiment impressionnant avec quelques difficultés en seconde période. En face, le FCN, 20e, n'a pas été épargné sur ce match avec trois joueurs blessés en 24 minutes et un scenario cruel en fin de rencontre.

Le show Tatarusanu, Nantes décimé...

En début de partie, les Phocéens mettaient sous pression les Nantais et Tatarusanu devait s'employer sur une frappe puissante d'Anguissa. Dans la foulée, le Camerounais perdait un ballon dangereux et Bammou butait sur Mandanda. Partie sur un rythme effréné, cette rencontre s'emballait encore avec une tête de Thauvin parfaitement sauvée par Tatarusanu !

Même diminués par les sorties sur des blessures de Rongier, Bammou et Kacaniklic en 24 minutes, les Canaris affichaient un visage combatif et Tatarusanu sauvait encore les siens sur une tête de Germain. Malgré la colère de Rudi Garcia, les Marseillais se montraient brouillons dans le jeu et les Nantais restaient dans ce match. Juste avant la pause, Tatarusanu s'imposait encore sur une déviation d'Anguissa.

Ocampos supersub, Nantes va avoir des regrets

Au retour des vestiaires, le rythme de la partie chutait avec des imprécisions techniques des deux côtés. Plus entreprenant, Nantes en profitait pour inquiéter Mandanda sur un tir de Diego Carlos. Et sinon ? Pas grand-chose puisque l'OM déjouait malgré les consignes hurlées par Garcia dans sa zone technique... Profitant des difficultés physiques de Diego Carlos en fin de partie, les Phocéens se montraient enfin plus tranchants mais un but de Thauvin était logiquement refusé pour un hors-jeu.

Après une alerte sur une tête non cadrée de Rami, Marseille trouvait enfin la faille sur un centre de Thauvin repris par Ocampos (0-1, 87e). Dans la foulée, Nantes était tout proche d'égaliser mais la tête de Sala terminait sur la barre de Mandanda et Thomasson ne cadrait pas un tir à bout portant ! Dans les derniers instants, une tête de Sala donnait une sueur froide aux supporters phocéens, mais c'est bien l'OM qui l'emportait !

La note du match : 6/10

Dans une belle ambiance à Nantes, la première période a été vraiment plaisante entre les deux équipes avec du rythme, de l'intensité et de nombreuses occasions. Malheureusement, la rencontre a été bien moins spectaculaire après la pause avec notamment des imprécisions techniques des deux côtés. Malgré tout, le scenario de la fin de la partie a été très intéressant.

Le but :

- Sur le côté droit, Thauvin fixe la défense avant de centrer. Si Germain rate sa tentative, Ocampos reprend le ballon au second poteau. Tatarusanu renvoie le cuir sur l'Argentin, qui le propulse avec chance dans le but (0-1, 87e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Ciprian Tatarusanu (8/10)

Quelle première pour le gardien roumain ! Recruté cet été en provenance de la Fiorentina, le portier a sorti le grand jeu face à l'Olympique de Marseille. Auteur de parades impressionnantes sur deux tentatives d'Anguissa ou encore des têtes de Thauvin et Germain, il a été excellent et a d'ores et déjà séduit les supporters des Canaris. Malheureusement pour lui, il a été malchanceux en repoussant la tentative d'Ocampos sur l'Argentin sur le but victorieux de l'OM. Une grande performance tout de même !

NANTES :

Ciprian Tatarusanu (8) : lire le commentaire ci-dessus.

Koffi Djidji (5,5) : bien que diminué physiquement après un coup reçu à la cuisse, le défenseur a serré les dents et il a bien fait ! Même baladé à plusieurs postes, le défenseur a été plutôt bon dans ce rôle de latéral. Malgré un apport offensif limité, il a au moins apporté dans le secteur défensif une certaine sérénité.

Diego (6) : un match sérieux pour le Brésilien. Défensivement, il n'a pas été irréprochable avec quelques duels perdus, mais a globalement livré une copie correcte. Offensivement, le défenseur a été dangereux avec une belle ouverture pour Kacaniklic mais aussi une tête sauvée dans la surface par Rami. Bien que touché au bras, il a terminé la partie comme un guerrier avec un énorme bandage à la Franz Beckenbauer.

Nicolas Pallois (4) : si Diego Carlos n'a pas été irréprochable dans son marquage, Pallois a été une véritable catastrophe dans ce domaine. C'est simple, sur les grosses occasions de l'OM, c'est souvent l'ancien Bordelais qui a été fautif. En ajoutant à cela des relances très brouillonnes, on obtient une performance décevante pour le défenseur.

C. Awaziem (5,5) : aligné à la surprise générale, le latéral a réalisé une prestation encourageante. Sans être vraiment dangereux dans ses montées offensives, il a affiché une belle solidité défensive en prenant très régulièrement le meilleur sur ses adversaires directs.

Alexander Kacaniklic (non noté) : à la suite d'un début de partie discret, le joueur du FC Nantes s'est également blessé à la cuisse... Il a été remplacé à la 24e minute par Jules Iloki (5,5). Dans son couloir droit, il a formé un duo intéressant avec son latéral pour poser des problèmes à Evra.

Valentin Rongier (non noté) : capitaine du FC Nantes pour cette rencontre, le milieu de terrain a été contraint de céder sa place après seulement quelques minutes de jeu en raison d'une blessure à l'épaule. Remplacé à la 11e minute par Samuel Moutoussamy (5,5). Sérieux, le milieu s'est a apporté défensivement tout en affichant une belle qualité technique sur des situations offensives intéressantes.

Abdoulaye Touré (5) : à la récupération, le Nantais a été vraiment intéressant en imposant notamment sa puissance dans les duels. Même s'il n'a pas été parfait dans l'utilisation du ballon, il a eu un apport important pour le FCN avec des récupérations intéressantes dans les moments difficiles de son équipe.

Lima (6,5) : une partie intéressante pour le Brésilien. Aligné dans un rôle de milieu gauche, il a été un vrai danger pour l'Olympique de Marseille avec des centres intéressants. Tranchant, l'habituel défenseur a même inquiété Mandanda sur plusieurs frappes.

Emiliano Sala (6) : comme toujours, l'Argentin s'est montré combatif et n'a pas démérité dans ses duels avec Rolando ou Rami. A son avantage techniquement, il a bien combiné avec ses coéquipiers sans pour autant se montrer décisif. En fin de match, il a trouvé la barre de Mandanda de la tête avant d'en réaliser une autre juste à côté de la cage olympienne.

Yacine Bammou (non noté) : après un début de match intéressant avec une belle frappe stoppée par Mandanda, il a été blessé à la cuisse. Remplacé à la 20e minute par Adrien Thomasson (5). Grâce à sa qualité technique, il a bien participé au jeu des siens en étant à l'origine de plusieurs combinaisons intéressantes. En fin de match, il a raté une énorme occasion en ne cadrant pas un tir à bout portant...

MARSEILLE :

Steve Mandanda (6,5) : même si le gardien du FC Nantes lui a volé la vedette, le portier marseillais a également réalisé un bon match. Bien présent sur la frappe dangereuse de Bammou en début de partie, il a répondu présent sur ses autres interventions. En fin de match, il a été bien aidé par sa barre sur la tête de Sala puis par la maladresse des attaquants nantais.

Hiroki Sakai (5) : toujours aussi généreux dans ses courses, le latéral droit n'a pas ménagé ses efforts dans son couloir. Même si défensivement il n'a pas été en danger, il a été plutôt moyen offensivement avec notamment de nombreux ballons perdus.

Adil Rami (6) : en défense centrale, l'international français a encore affiché une belle solidité. Agressif et bien présent dans les duels, il a récupéré de nombreux ballons en coupant des situations dangereuses des Nantais. Attention à s'appliquer sur certaines relances.

Rolando (5,5) : encore une fois, le défenseur central a réalisé un match propre. Sans être incroyable et en affichant toujours des lacunes dans son dos, le Portugais a fait le boulot en réalisant des interceptions décisives dans sa propre surface.

Patrice Evra (4) : l'arrivée de Jordan Amavi ne lui a pas fait de bien... Pourtant, en début de match, il a été un peu plus à son avantage avec quelques montées intéressantes et des centres dangereux. Mais malheureusement pour l'OM, il a été en grande difficulté défensivement en étant baladé par les Nantais. Un vrai problème...

Maxime Lopez (4) : une partie décevante pour le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Il a semblé parfois perdu dans son positionnement et a eu un très faible impact sur le jeu. Plutôt brouillon, le Marseillais a manqué de précision dans ses transmissions... Remplacé à la 85e minute par Rémy Cabella (non noté).

Luiz Gustavo (6,5) : le Brésilien s'impose littéralement comme le patron de l'Olympique de Marseille dans l'entrejeu. Dans un rôle de récupérateur, le milieu s'est montré très actif tout en se montrant adroit dans ses relances. Dans les duels, il a été impeccable et a bougé ses adversaires. On pourra regretter un manque de risque dans ses choix.

Franck Anguissa (4,5) : préféré à Morgan Sanson pour cette partie, le Camerounais n'a pas totalement été à la hauteur de la confiance de Rudi Garcia. Bien évidemment, son apport physique a été réel et il s'est procuré deux grosses occasions, bien stoppées par le portier adverse. Mais dans le jeu, il a été vraiment limité avec des passes imprécises... Son volume de jeu ne fait pas tout oublier. Remplacé à la 57e minute par Morgan Sanson (non noté). L'ancien joueur de Montpellier a apporté sa qualité technique et a permis de fluidifier le jeu des siens.

Florian Thauvin (5,5) : comme à son habitude, l'ailier de l'Olympique de Marseille a beaucoup tenté sur son côté, mais il n'a pas été en réussite dans ses tentatives. Bien muselé par la défense adverse, l'international français a vu une belle tête arrêtée par Tatarusanu. En fin de match, il a été décisif avec ce centre sur le but d'Ocampos. Une action qui améliore un match moyen.

Valère Germain (5,5) : même sans être beaucoup trouvé par ses partenaires, le buteur parvient à se distinguer. Très actif dans le jeu avec des efforts défensifs impressionnants, l'ancien joueur de l'AS Monaco a bien combiné avec ses partenaires et a réussi à se montrer dangereux sur une tête, détournée par Tatarusanu.

Clinton N'Jie (4) : le héros de l'Olympique de Marseille face à Dijon dimanche dernier n'a pas confirmé. Titularisé en l'absence de Payet, le Camerounais a été très discret avec un impact très réduit sur la partie. Son manque de technique a été un vrai problème dans la construction du jeu de la formation phocéenne. Remplacé à la 61e minute par Lucas Ocampos (non noté), qui a réalisé une entrée intéressante. Disponible dans le jeu, il a été récompensé avec ce but chanceux avec un ballon renvoyé sur lui par Tatarusanu.

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

NANTES 0-1 MARSEILLE (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 2e journée

Stade : Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau - Arbitre : R. Buquet



Buts : - L. Ocampos (87e) pour MARSEILLE

Avertissements : Lima (15e) , pour NANTES - M. Sanson (60e) , Rolando (90+3e) , Luiz Gustavo (90+4e) , pour MARSEILLE



NANTES : C. Tatarusanu - K. Djidji , Diego , N. Pallois , C. Awaziem - A. Kacaniklic (J. Iloki, 25e) , V. Rongier (S. Moutoussamy, 12e) , A. Touré , Lima - E. Sala , Y. Bammou (A. Thomasson, 21e)



MARSEILLE : S. Mandanda - H. Sakai , A. Rami , Rolando , P. Evra - M. Lopez (R. Cabella, 86e) , Luiz Gustavo , A. Zambo Anguissa (M. Sanson, 57e) - F. Thauvin , V. Germain , C. N'Jie (L. Ocampos, 61e)



C'était la grande première de Claudio Ranieri à Nantes



Thauvin a été longtemps muselé par la défense des Canaris



Tatarusanu a été impressionnant pour sa première dans la cage nantaise



Diego Carlos a terminé le match comme un guerrier



Ocampos a délivré les siens dans les derniers instants (0-1, 87e)