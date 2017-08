OM : le budget mercato, les départs à prévoir... Les vérités de Garcia

A trois semaines de la fin du mercato d'été, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille Rudi Garcia a fait un point dans les médias sur la situation de son équipe. Insistant sur les limites du budget olympien, le technicien français a également annoncé des départs.

Rudi Garcia demande de la patience à l'OM.

Pour le grand attaquant, et notamment Olivier Giroud, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille Rudi Garcia avait déjà réalisé une mise au point (voir article ici). Mais le technicien français avait encore beaucoup de choses à dire sur le mercato du club phocéen. Et lors des trois prochaines semaines, il ne faudra pas s'attendre à des folies de la part de l'OM si on en croit le coach olympien.

R. Garcia - «on n'a pas un budget extensible»

Car d'après les propos de Garcia, Marseille va simplement recruter un latéral gauche (Jordan Amavi est arrivé à Marseille) et un buteur. Initialement prévue, l'arrivée d'un défenseur central supplémentaire n'aura normalement pas lieu en raison de limites financières. «Il faudra plus d'un mercato pour renouveler l'effectif autant qu'on le voudrait. C'est aussi pour ça qu'on voulait deux défenseurs centraux et qu'on en a pris qu'un. (...) Si on peut avancer, on le fait, mais on n'a pas un budget extensible. Il faut faire les choses tranquillement», a clamé l'ancien boss de l'AS Roma pour La Provence.

Et même sur le dernier dossier, concernant donc le fameux grand attaquant, l'OM ne pourra pas dépenser sans compter. «On ne pourra pas faire un attaquant hors de prix. Le grand attaquant qu'on veut prendre, c'est celui qui le deviendra. Si nous sommes bons, le grand attaquant le sera quand il aura joué avec nous et qu'il aura mis plein de buts», a-t-il assuré. Une manière de calmer les attentes autour de cette future recrue.

Des départs à prévoir

Dans le même temps, le dernier 5e de Ligue 1 va également s'activer dans le sens des départs. «Aujourd'hui, on ne peut pas. Si on ne sort pas des joueurs, on ne peut pas en rentrer. On a un budget à respecter et le président le fait respecter à juste titre», a précisé le coach marseillais dans L'Equipe. Indésirables, Rod Fanni et Henri Bédimo n'entrent plus dans les plans de Garcia et se retrouvent poussés vers la sortie. Même constat pour Rémy Cabella, qui a été dépassé dans la hiérarchie par Clinton Njie et Lucas Ocampos lors de la préparation estivale. Ça va encore bouger sur la Canebière d'ici le 31 août...

