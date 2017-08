OM : Garcia renonce à Giroud et effectue une grosse mise au point pour le buteur

Considéré comme la priorité au poste d'attaquant, Olivier Giroud (Arsenal) ne signera pas à l'Olympique de Marseille cet été à en croire le coach phocéen, Rudi Garcia. Le technicien souhaite que les supporters ne fantasment pas trop sur l'identité du buteur attendu d'ici fin août.

Giroud à l'OM ? Garcia n'y croit pas.

Ce n'est pas un secret, malgré les performances très satisfaisantes de la recrue Valère Germain et le doublé de Clinton Njie dimanche face à Dijon (3-0), l'Olympique de Marseille recherche un buteur de renom cet été.

Et même s'ils multiplient les pistes, les dirigeants phocéens caressaient un rêve depuis plusieurs semaines : attirer Olivier Giroud (30 ans).

Giroud pas motivé ?

Malgré le statut de remplaçant qui l'attend à Arsenal, le Français se voit plutôt rester à Londres, mais l'état-major marseillais espérait que l'ancien Montpelliérain finirait par revoir ses plans d'ici fin août. Sauf que l'entraîneur de l'OM, Rudi Garcia, l'affirme publiquement, il ne croit pas en la venue du Tricolore.

«Je pense qu'il ne veut pas venir à Marseille. Le problème, c'est ça. Ça peut se comprendre, quand on est l'attaquant de l'équipe de France, qu'on évolue à Arsenal et qu'on va éventuellement changer de club, on peut avoir d'autres centres d'intérêts que l'OM», a expliqué l'ancien coach de Lille dans un entretien à paraître jeudi dans L'Equipe. «Il nous faut des gens motivés par une venue chez nous.» Pour Garcia, mieux vaut donc ne pas trop fantasmer sur l'identité de l'avant-centre encore attendu d'ici la clôture du mercato.

R. Garcia - «il ne faut pas que les gens rêvent»

«Je ne sais pas quel attaquant on arrivera à faire venir, mais j'entends beaucoup de choses, et il ne faut pas que les gens rêvent et pensent qu'on va prendre un top joueur», a souligné le technicien. «Cela montre aussi que nous avons des paliers à franchir pour qu'on soit complètement attractifs. Qu'un joueur comme Luiz Gustavo nous rejoigne, c'est déjà un beau message pour les autres. Mais aujourd'hui, pour avoir des tops joueurs, on est encore un peu court. C'est important de le dire. (...) On n'en a pas les moyens. Pour l'instant c'est comme ça, et Dieu sait si on a la chance d'avoir un actionnaire qui a déjà beaucoup donné de sa poche : plus de 100 M€ de ses deniers personnels.»

Alors que les pistes Carlos Bacca (Milan AC), Stevan Jovetic (Inter Milan) ou encore Nikola Kalinic (Fiorentina) s'annoncent elles aussi compliquées, la presse anglaise évoque ce mercredi un regain d'intérêt pour l'attaquant de Tottenham, Vincent Janssen (23 ans). Acheté pour 22 millions d'euros en 2016, le Néerlandais sort d'une première saison décevante en Angleterre (6 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues) et il ne sera pas retenu cet été. Les noms de Moussa Dembélé (Celtic Glasgow) et Wilfried Bony (Manchester City) circulent aussi. Malgré le pessimisme de Garcia, on peut penser que la future recrue marseillaise se trouve dans cette liste…

