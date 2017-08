OM : et si Njie s'imposait comme un joker de luxe ?

Auteur d'une belle performance et d'un doublé, l'attaquant Clinton Njie a sorti l'Olympique de Marseillais d'un mauvais pas face à Dijon (3-0) dimanche lors de la première journée de Ligue 1. Avec ses qualités, le Camerounais dispose des armes pour jouer un rôle dans l'effectif de Rudi Garcia.

Clinton Njie a un coup à jouer à l'Olympique de Marseille.

«Ma sortie a tout changé ! La rentrée de Clinton Njie a été déterminante, Flo Thauvin a marqué, les mecs qui étaient frais ont fait du bien. On s'est dit après le match que tout le monde était important, cela résume bien notre état d'esprit actuel.»

Même Dimitri Payet le dit ! Victime d'une petite alerte aux ischio-jambiers, le capitaine de l'Olympique de Marseille a été contraint de céder sa place à Clinton Njie à la mi-temps du match face à Dijon (3-0) en Ligue 1 dimanche. Un changement déterminant puisque le Camerounais a signé un doublé, mais a surtout modifié le visage affiché par l'OM.

Njie a tout changé selon Garcia

Logiquement nommé homme du match et noté 8/10 par la rédaction de Maxifoot (voir article ici), l'ailier a été un véritable poison pour la défense dijonnaise grâce à ses appels en profondeur et sa vitesse. Dans la zone de vérité, il a été aussi efficace avec l'ouverture du score sur une tête plongeante puis un second but à la suite d'un festival individuel sur un tir dévié. Après la partie, l'entraîneur phocéen Rudi Garcia n'a d'ailleurs pas manqué de souligner l'apport du joueur de 23 ans.

«L'alerte de Payet ? Un mal pour un bien. Ce n'est pas seulement les deux buts marqués, mais Clinton nous a offert de la profondeur, de la vitesse. En sachant que Dijon était entreprenant et assez haut, on n'avait pas assez de profondeur dans notre jeu en première période. Quand Clinton est entré, ça a tout changé», a jugé le technicien français en conférence de presse. De bon augure pour la suite de la saison ?

Un rôle de joker de luxe ?

Car après une première année délicate à l'OM en prêt, Njie, auteur d'une bonne préparation estivale, pourrait avoir un rôle important à jouer lors de cet exercice 2017-2018. Définitivement transféré en provenance de Tottenham cet été, l'ancien Lyonnais pourra difficilement prétendre à une place de titulaire face à la concurrence de Payet et de Florian Thauvin, mais un statut de joker de luxe lui tend les bras avec l'enchaînement important des matchs pour Marseille avec l'Europa League. Et pour atteindre les objectifs ambitieux de son «Champions Projet», l'OM ne dira pas non à une bonne surprise avec Njie.

