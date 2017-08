En mode diesel, l'OM régale déjà le Vélodrome - Débrief et NOTES des joueurs (OM 3-0 DFCO)

Malmené en première période, l'Olympique de Marseille a écrasé Dijon (3-0) ce dimanche, en clôture de la 1ère journée de Ligue 1. Entré juste après la pause, Clinton Njie, auteur d'un doublé, a été le grand artisan de cette victoire phocéenne.

Les Marseillais ont bien assuré face à Dijon.

Comme Lille face à Nantes, l'Olympique de Marseille a pris son temps pour lancer la machine. Face à Dijon, les hommes de Rudi Garcia, très décevants en première période, ont su hisser leur niveau de jeu pour finalement l'emporter très largement (3-0) ce dimanche, en clôture de la 1ère journée de Ligue 1.

Un succès important pour le moral, signé de la patte de Clinton Njie, auteur d'un doublé et d'une entrée en jeu fracassante juste après la pause.

L'OM pas du tout dans son assiette

Partie sur les chapeaux de roues, la rencontre était interrompue dès la 7e minute avec la terrible blessure à la cheville et au genou du malheureux Lautoa. Des images terribles... Pas de quoi déstabiliser les Dijonnais, qui gênaient énormément des Marseillais fébriles défensivement. Dans les tribunes, les 52 000 supporters phocéens étaient partagés entre soutien appuyé et sifflets timides face à la pauvre prestation livrée par les hommes en blanc.

Un peu mieux à partir de la demi-heure de jeu, les Olympiens manquaient cruellement d'inspiration pour ébranler un bloc du DFCO beaucoup trop serein. L'embellie marseillaise ne durait seulement que quelques instants puisque les partenaires Reynet, décisif sur un coup franc de Thauvin, dominaient techniquement et territorialement les hommes de Rudi Garcia jusqu'à la pause.

Njie, Germain et Luiz Gustavo dans tous les bons coups

Au retour des vestiaires, l'OM accélérait sérieusement et trouvait finalement la faille. Sur un centre fuyant de Germain, Njie devançait Rosier qui contrait la tête peu académique du Camerounais au fond des filets (1-0, 51e). Le peuple marseillais poussait un ouf de soulagement et exultait trois minutes plus tard grâce à Thauvin, qui crucifiait Reynet après un nouveau service de Germain (2-0, 54e).

Le DFCO était sonné et coulait définitivement après un festival de Njie qui profitait d'une nouvelle déviation de Rosier pour s'offrir le doublé (3-0, 72e). Une démonstration offensive qui déchaînait les fans présents au Vélodrome, aux anges, et qui auraient pu assister à un quatrième but si Germain n'avait pas trouvé la barre. Qu'importe, l'OM lance parfaitement sa saison grâce à cette large victoire !

La note du match : 6,5/10

Très grosse ambiance au Vélodrome, qui a pratiquement fait le plein ce soir, en dehors d'une tribune fermée, celle des South Winners, sanctionnés par la LFP suite aux fumigènes craqués en fin de saison dernière contre Bastia, le 20 mai. Les supporters ont donné de la voix, ont aussi sifflé par intermittence durant la période compliquée de leurs préférés mais ont globalement apporté un précieux soutien. A noter le match plus qu'intéressant des Dijonnais, qui ont joué le jeu jusqu'au bout et qui auraient probablement mérité un résultat moins sévère. Un bon match de rentrée dans l'ensemble.

Les buts :

- Légèrement sur la droite, Luiz Gustavo transperce le milieu dijonnais et trouve Germain sur le côté. L'attaquant adresse un centre fuyant dans la surface qui trouve Njie. D'une tête plongeante peu académique, le Camerounais, trompe Reynet avec l'aide de Rosier, trop court, qui contre le ballon au fond des filets (1-0, 51e).

- Sanson récupère un ballon important au milieu du terrain et lance Germain devant lui. Intelligemment, l'ancien Monégasque sert Thauvin sur sa droite d'une passe latérale sublime. L'ailier marseillais progresse, fixe Yambéré et trompe Reynet d'une frappe à contre-pied sur la droite.

- Au milieu, Luiz Gustavo fait le bon choix en offrant un bon ballon pour Njie, sur la gauche. Le Camerounais se met sur son pied droit, se joue de Balmont et Rosier puis tente sa chance à l'entrée de la surface. Comme sur sa première réalisation, l'ancien Lyonnais bénéficie d'un contre du latéral droit pour lober un Reynet impuissant devant sa ligne (3-0, 72e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Clinton Njie (8/10)

On avait remarqué durant la préparation que le Camerounais était bien plus à l'aise dans le rôle de joker. Ce soir, il a encore prouvé qu'en entrant en cours de jeu, il pouvait énormément apporter à son équipe. En remplaçant Payet, l'ancien Lyonnais a complètement changé la physionomie du match grâce à son doublé, certes plein de réussite, mais ô combien important en ce début de saison. Une prestation qui lui donnera énormément de confiance tant il a semblé réussir tout ce qu'il entreprenait ce soir.

MARSEILLE :

Steve Mandanda (5) : l'OM a eu beau souffrir pendant 45 minutes, le gardien olympien n'a finalement rien eu à effectuer. Le Bleu a passé une soirée des plus tranquilles.

Hiroki Sakai (5,5) : le Japonais a eu fort à faire face à Haddadi et Sliti, qui n'ont cessé de le provoquer durant la première période. En seconde période, rien à signaler pour lui. On peut néanmoins regretter son manque d'audace sur les phases offensives.

Rolando (6) : le Portugais a encore une fois fait preuve de lenteur dans ses déplacements. Mais à l'image de son équipe, il a progressivement mis le bleu de chauffe pour livrer une prestation finalement solide.

Adil Rami (6,5) : l'international tricolore semble toujours sur le fil. En difficulté en première période au niveau du placement, il se remet rapidement en selle au retour des vestiaires. Dès lors, il s'est comporté en patron. Un match globalement réussi.

Patrice Evra (5) : une prestation à l'image de sa préparation : beaucoup trop brouillonne ! En première période, le natif de Dakar a énormément souffert face à Kwon, qui a fait à peu près ce qu'il voulait. Du mieux néanmoins après la pause, les Dijonnais ayant clairement baissé le pied.

Luiz Gustavo (7) : pour sa première rencontre de Ligue 1, le Brésilien a compris que cela ne serait pas une partie de plaisir cette saison. Positionné beaucoup trop bas en raison du bon pressing dijonnais, l'Auriverde a réalisé une première période moyenne. Mais après la pause, métamorphose ! En jouant 20 mètres plus haut, l'ancien joueur du Bayern Munich a montré que lui aussi avait du ballon. Il est à l'origine du premier but grâce à son décalage pour Germain et c'est encore lui qui offre la passe décisive à Njie sur le troisième but. Remplacé à la 87e minute par Grégory Sertic (non noté).

Morgan Sanson (5,5) : le meilleur passeur du dernier championnat a manqué d'inspiration ce soir. Il a été assez transparent mais il faut tout de même souligner que c'est lui qui récupère autoritairement le ballon dans les pieds d'un Dijonnais sur le but de Thauvin. Remplacé à la 60e minute par André-Franck Zambo Anguissa (non noté).

Maxime Lopez (5,5) : le feu follet marseillais a beaucoup percuté en début de rencontre avant de disparaître petit à petit. Il a été bien trop léger dans l'ensemble.

Florian Thauvin (6,5) : dans la droite lignée de ses récentes prestations, l'international tricolore a semblé en dedans lors de la première période. Il revient avec de bien meilleures intentions après la pause, inscrivant le but du break sur une belle inspiration puisqu'il fait croire jusqu'au bout à Reynet qu'il allait choisir un côté pour tirer avant d'opter pour l'autre. Un but qui va lui faire du bien.

Valère Germain (7) : seul en pointe, face à une défense plus impliquée que celles rencontrées lors des matchs amicaux, l'attaquant marseillais a eu énormément de difficultés à se distinguer. Du coup, il l'a joué très fine et a dézoné à gauche, à droite et plus bas. Résultat : deux passes décisives pour Njie et Thauvin. Comme quoi, un attaquant peut ne pas se procurer de grosses occasions, en dehors de sa barre transversale en toute fin de rencontre, et réaliser un match propre.

Dimitri Payet (3) : prestation médiocre du capitaine marseillais. Trop peu en vue, il n'a jamais pesé dans cette rencontre. Sa sortie à la pause a même libéré ses partenaires, moins dépendants... Remplacé à la 46e minute par Clinton Njie (8), lire commentaire ci-dessus.

DIJON :

Baptiste Reynet (4) : impérial en première période, il coule après la pause. Comment lui en vouloir puisque sur deux des trois buts encaissés, Rosier contre involontairement le ballon.

Valentin Rosier (3,5) : bonne première période du latéral droit, qui ne s'est pas débiné face à Evra. Par contre, il a explosé en plein vol au retour des vestiaires. La faute à Njie, qui l'a malencontreusement contraint à dévier ses deux buts au fond des filets...

Cédric Yamberé (4) : une rencontre à deux visages. Agressif en première période, trop mou lors du second acte. D'où les trois buts encaissés après la pause.

Wesley Lautoa (non noté) : terrible première pour l'ancien Lorientais, qui s'est fracturé la cheville (et peut-être même le genou) après un duel avec Thauvin. Des images insoutenables... Remplacé à la 10e minute par Cédric Varrault (4,5), qui a essayé de faire son match.

Oussama Haddadi (5,5) : le Tunisien a fait une très grosse impression en première période. Intenable dans son couloir gauche, il a posé de gros soucis à Sakai. Malheureusement, il baisse le pied au retour des vestiaires. Dommage, car il avait appuyé là où ça faisait mal pendant 45 minutes.

Jordan Marié (4,5) : beaucoup de ballons touchés mais aussi beaucoup de ballons perdus. Une partie moyenne.

Romain Amalfitano (5) : un peu moins de déchet que son compère du milieu mais une influence trop faible pour espérer peser dans l'entrejeu.

Chang-Hoon Kwon (6) : lui a réalisé un match abouti. Le Sud-Coréen a fait énormément de mal à Evra grâce à sa vivacité. Il a été le seul de son équipe à réussir à déstabiliser la défense adverse même après la déferlante phocéenne.

Naïm Sliti (5) : dans une formation plus joueuse que le Lille de Franck Passi, le Tunisien a livré une bonne première période avec son compatriote Haddadi. Sauf que le premier but marseillais a sonné la fin du match pour son équipe, désintégrée dès lors. Remplacé à la 59e minute par Frédéric Sammaritano (non noté).

Benjamin Jeannot (3) : beaucoup trop fébrile, pas assez agressif, l'ancien Merlu a été très décevant.

Wesley Saïd (4) : le joueur passé par Rennes, revenu à Dijon cet été, a réalisé un bon travail dos au but et dans la profondeur. Malheureusement, ça n'a duré que trente minutes. Il a complètement disparu par la suite. Remplacé à la 65e minute par Florent Balmont (non noté).

MARSEILLE 3-0 DIJON (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 1e journée

Stade : Stade Vélodrome - Arbitre : B. Bastien



Buts : C. N'Jie (51e) F. Thauvin (54e) C. N'Jie (72e) pour MARSEILLE

Avertissements : Luiz Gustavo (36e) , pour MARSEILLE



MARSEILLE : S. Mandanda - H. Sakai , Rolando , A. Rami , P. Evra - M. Sanson (A. Zambo Anguissa, 60e) , Luiz Gustavo (G. Sertic, 87e) , M. Lopez - F. Thauvin , V. Germain , D. Payet (C. N'Jie, 46e)



DIJON : B. Reynet - V. Rosier , C. Yamberé , W. Lautoa (C. Varrault, 10e) , O. Haddadi - J. Marié , R. Amalfitano - Chang-Hoon Kwon , W. Saïd (F. Balmont, 66e) , N. Sliti (F. Sammaritano, 59e) - B. Jeannot



Les supporters de l'OM ont fait du bruit ce soir

Ouverture du score de la tête chanceuse pour Njie

Entrée fracassante pour Njie, auteur d'un doublé

Thauvin a embrassé l'écusson de l'OM après son but

La joie marseillaise après le but de Thauvin