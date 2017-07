OM : pour le "grand attaquant", Eyraud calme le jeu...

L'Olympique de Marseille se trouve à la recherche d'un buteur supplémentaire lors de ce mercato d'été. Alors que les rumeurs se multiplient, le président phocéen Jacques-Henri Eyraud a temporisé les attentes sur ce dossier.

Jacques-Henri Eyraud a fait un point pour le buteur.

Si l'Olympique de Marseille a déjà enregistré 4 arrivées intéressantes lors de ce mercato d'été (Valère Germain, Luiz Gustavo, Steve Mandanda et Adil Rami), les observateurs et les supporters phocéens attendent toujours le recrutement du fameux grand attaquant tant attendu. Alors que l'entraîneur olympien Rudi Garcia a déjà calmé le jeu lundi à ce sujet (voir article ici), Jacques-Henri Eyraud en a rajouté une couche.

Eyraud botte en touche pour le «grand attaquant»

En effet, en marge du match amical remporté par l'OM ce mardi face au Sporting Portugal (2-1, voir debrief et notes ici), le président phocéen a accordé un entretien à Canal +. Bien évidemment interrogé sur ce dossier, Eyraud a tenu à réaliser une mise au point. «Je ne sais pas ce que veut dire la notion de "grand attaquant"... On a un grand attaquant avec Valère Germain, qui vient d'être champion de France et qui a marqué beaucoup de buts», a rappelé le boss marseillais.

«Nous sommes ravis de commencer cette préparation et de continuer toute la saison avec lui. Après le 'grand attaquant', je ne comprends pas trop...», a-t-il continué, laissant apparaître une certaine lassitude. Même si l'OM va rapidement débuter sa saison avec le 3e tour qualificatif pour l'Europa League, le dernier 5e de Ligue 1 s'autorise à prendre son temps notamment en raison des belles performances de Germain (3 buts) mais aussi de Clinton Njie (4 buts) en préparation.

Un buteur arrivera...

Mais il ne faut pas se voiler la face, Marseille va se renforcer à ce poste avant le 31 août, comme Garcia l'a d'ailleurs reconnu. Devant l'insistance du journaliste, Eyraud l'a également avoué. «On travaille effectivement. On va voir comment les choses vont évoluer. S'il faut renforcer l'attaque, on le fera. On a des ambitions, on veut aller le plus haut possible, faire mieux que l'an passé donc on va continuer de réfléchir pour renforcer l'effectif», a-t-il conclu. C'est finalement une simple question de temps et aussi d'opportunités...

