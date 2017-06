Transfert : sous le charme de Gnagnon, l'OM est fixé sur son prix !

Auteur d'une saison solide et très apprécié par l'entraîneur de l'Olympique de Marseille Rudi Garcia, le défenseur central Joris Gnagnon a convaincu le club phocéen de sonder Rennes à son sujet. Les Bretons réclament 15 millions d'euros minimum pour leur pépite !

Joris Gnagnon a tapé dans l'oeil de Rudi Garcia.

Qui pour composer la nouvelle charnière centrale de l'Olympique de Marseille ? Alors que des informations contradictoires circulent sur la piste Adil Rami (FC Séville) et que Marcelo (Besiktas) ne semble pas faire office de priorité, un nouveau nom circule ce jeudi, celui de Joris Gnagnon !

A 20 ans, le néo-international ivoirien sort d'une saison solide avec Rennes, où il a gagné sa place de titulaire en octobre pour ne plus la lâcher ensuite (27 matchs de Ligue 1, 1 but). D'après le quotidien régional La Provence, le natif de Bondy plaît tout particulièrement à l'entraîneur phocéen Rudi Garcia, qui lui promet un bel avenir.

Gourcuff ne veut rien entendre

En début de semaine, le président de l'OM Jacques-Henri Eyraud a d'ailleurs profité de la convention du football professionnel à Cannes pour passer à l'action en prenant contact avec son homologue René Ruello à ce sujet. Problème : auteurs d'un début de mercato ambitieux, les Rouge et Noir ne sont pas spécialement vendeurs et réclameraient au moins 15 millions d'euros pour leur pépite. Récemment, l'entraîneur rennais Christian Gourcuff s'est montré très clair sur ce dossier.

«Ce n'est même pas confiant, c'est qu'ils resteront (Gnagnon et Ramy Bensebaïni, ndlr). On a la chance à Rennes d'avoir cette stabilité qui permet d'être ferme. Dans le foot, il ne faut jamais dire jamais, mais je n'ai aucune inquiétude», a lancé le coach de 62 ans, après avoir déjà affirmé l'hiver dernier qu'il ne vendrait pas Gnagnon même à 30 M€ ! Autre difficulté : Chelsea disposerait d'une longueur d'avance dans ce dossier, mais seulement en vue d'un transfert dans un an. Le FC Séville, qui a proposé 13 M€ en janvier, Leicester et l'AS Monaco se trouvent également à l'affût.

Gnagnon reste serein

Alors que l'OM démontre depuis le début du mercato qu'il ne compte pas se livrer à une surenchère cet été, le club provençal ira-t-il jusqu'à soumettre une proposition à hauteur des espérances bretonnes ? 15 M€ ce n'est tout de même pas rien sur le marché franco-français pour un joueur défensif. Mais, dans le même temps, Gnagnon dispose d'un tel potentiel (avec une belle possibilité de plus-value)…

En tout cas, le récent 5e de Ligue 1 ne pourra pas compter sur un coup de pouce du joueur, qui a adopté une ligne claire cet été : avant d'entamer toute discussion avec lui, le Rennais laisse ses prétendants négocier avec le SRFC. En tant que fan de Didier Drogba, comme il l'avait confié à Maxifoot (voir l'article du 17 avril), l'Eléphant pourrait tout de même se montrer emballé à l'idée de jouer au Stade Vélodrome. Voilà donc la balle dans le camp marseillais.

