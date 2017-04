36 de Maxifoot - Joris Gnagnon (Rennes) : "M'estimer à plus de 30 millions d'euros, c'est flatteur" Damien Da Silva - Interviews - 36 De Maxifoot, Mise en ligne: le 17/04/2017 à 20h55 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Joris Gnagnon a accepté de se prêter au jeu des 36 de Maxifoot. Au cours de la première partie de l'entretien, le défenseur de Rennes parle ballon rond, évoquant notamment Didier Drogba, Edinson Cavani et son ressenti par rapport aux propos de son coach. Joris Gnagnon s'est imposé cette saison à Rennes. Retrouvez sur Maxifoot des interviews surprenantes et décapantes des principaux acteurs du foot où vous apprendrez tout sur leur vie hors des pelouses du championnat. Les interviews que l'on appelle les «36 de Maxifoot» sont découpées en deux parties : côté terrain, et côté vie privée. Si Rennes réalise une saison moyenne en occupant actuellement la 9e place du classement de Ligue 1, le défenseur central Joris Gnagnon s'est véritablement révélé lors de cet exercice. Désormais titulaire indiscutable sous les ordres de Christian Gourcuff, le jeune talent français confirme tout son potentiel à seulement 20 ans. Quelle est ton équipe française préférée ? Le Stade Rennais (rires). Et étrangère ? Le Real Madrid. Quelle est ton idole de jeunesse ? Didier Drogba sans aucune hésitation. Je suis Ivoirien et il a vraiment fait beaucoup pour notre pays. C'est un véritable exemple ! Quel est l'entraîneur qui a le plus compté pour toi ? Julien Stéphan. J'ai été formé ici, à Rennes, et il m'a beaucoup aidé car ce n'est pas toujours facile. Au départ, ils n'ont pas voulu me garder et il été vraiment présent pour moi à cette période-là. Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de foot ? Mon premier but en professionnel contre Nantes (le 28 janvier 2017). Dans les derniers instants, vers la 89e minute (86e, ndlr), Costil réalise un dégagement et je saute pour la dévier de la tête afin d'égaliser (1-1). Et le pire ? Le pire souvenir ? (il hésite) Franchement, je n'ai pas de mauvais souvenirs dans le football (pour le moment !). Quel est le joueur le plus chiant que tu aies croisé sur un terrain ? Paul-Georges Ntep (rires). Je ne vais pas raconter d'anecdotes car sinon... (rires) Mais c'est celui qui était le plus soulant ! Du genre, quand j'étais sur le terrain, il était toujours à dire «Joris, fais ci. Joris fais ça». Il m'a beaucoup aidé aussi mais il me disait souvent ça. A l'entraînement, dès que je faisais un truc de pas bien, il me le disait tout le temps. Il me faisait chier un peu, mais dans le bon sens. Quel est le meilleur joueur avec qui tu aies joué jusqu'à présent ? Le meilleur joueur comme coéquipier ? (il hésite). Quand j'étais en réserve, j'avais beaucoup d'affinité avec Séga Coulibaly (actuellement prêté à Sedan, ndlr). Quand le coach nous alignait tous les deux, on était vraiment costaud, ça faisait une vraie bonne paire. Je me sentais vraiment bien avec lui, il était très très fort donc je dirais lui. Quel joueur t'impressionne le plus en Ligue 1 ? Edinson Cavani (il répond immédiatement). Il est à 42 buts en 42 matchs je crois, c'est exceptionnel ! Personne ne l'attendait à ce niveau-là, mais moi je savais qu'il était énorme. 42 buts, c'est vraiment ça qui m'impressionne ! Quel est le stade qui te fait vibrer ? Dans le monde, je vais dire le stade du Borussia Dortmund. Avec la ferveur des supporters puis le fameux mur jaune, c'est vraiment au-dessus... Et donc pour toi ils ont aussi les meilleurs supporters ? Au niveau des supporters (il hésite), je vais dire en Angleterre, donc Chelsea. Pendant tous les matchs, les fans sont toujours en train de chanter, peu importe si ça gagne ou si ça perd donc je vais dire le public de Stamford Bridge. Qui est le joueur le plus technique à Rennes ? C'est une bagarre entre Yoann Gourcuff et Benjamin André (il hésite) ... Allez, je vais dire Benjamin André ! Et qui a les "pieds carrés" ? Qui a les pieds carrés ? (rires) Je dirais Ramy Bensebaini ! (une voix dans le fond «ah le batard» suivi de rires). Non franchement, je ne pourrais pas dire, je ne sais pas (rires). Quel est le meilleur défenseur du monde pour toi ? Sergio Ramos. C'est un monstre. Il a déjà 10 buts cette saison et en plus il joue au Real Madrid, j'adore ! A la place de Didier Deschamps, tu prendrais Karim Benzema en équipe de France ? Oui, 40 fois, 50 fois ! Après, je ne suis pas ici pour parler de ça, mais ne pas prendre Karim Benzema, c'est assez compliqué. Il ne fait pas une mauvaise saison, il est bon avec le Real Madrid, il bosse et il a perdu du poids pour peser 78 kg donc ça se voit qu'il a envie. Donc oui, moi je le prends. Qui va gagner la Ligue des Champions cette saison ? Le Real Madrid (rires). Si tu étais le président de ton club, quelle recrue ferais-tu venir à Rennes ? Je refais venir Ousmane Dembélé ! Quand tu vois que ton entraîneur dit que même à 30 M€ il ne faut pas te vendre, tu ressens quoi par rapport à cette estimation ? Forcément, c'est flatteur, ça me fait plaisir. Après, je ne peux pas trop m'exprimer là-dessus, mais je sens qu'il veut que je reste comme ça. Après, 30 millions d'euros, c'est quand même beaucoup. De la tête, Joris Gnagnon a marqué son premier but en professionnel contre Nantes (28 janvier 2017)

A bientôt pour la seconde partie du 36 de Maxifoot côté «vie privée» !





