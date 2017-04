36 de Maxifoot - Joris Gnagnon (Rennes) : "A 9 ans, j'ai pris la voiture de mon père !"

Après nous avoir fait partager sa passion pour le ballon rond, Joris Gnagnon a accepté de nous ouvrir les portes de sa vie privée. Avec humour, le défenseur de Rennes n'a pas hésité à balancer sur certains de ses coéquipiers, au cours de la seconde partie de l'entretien.

A Rennes, Joris Gnagnon s'est imposé comme un titulaire.

Si Rennes réalise une saison moyenne en occupant actuellement la 9e place du classement de Ligue 1, le défenseur central Joris Gnagnon s'est véritablement révélé lors de cet exercice. Désormais titulaire indiscutable sous les ordres de Christian Gourcuff, le jeune talent français confirme tout son potentiel à seulement 20 ans.

Qu'est-ce que tu fais en général après un match ?

Après le match, je ne fais rien de spécial. Je reviens chez moi tranquillement et je revois directement la rencontre pour l'analyser.

Hormis le football, tu as une passion dans la vie ?

Le basket et la boxe. Je regarde beaucoup les deux sports, et aussi l'UFC.

Tu regardes quoi à la télé ?

Honnêtement, je regarde tout le temps des matchs de football. Que ce soit en rediffusion ou non, si je tombe sur un match de foot, je regarde !

Quel est ton film culte ?

Je suis une légende avec Will Smith.

Tu penses quoi des réseaux sociaux ?

Il y a des avantages parfois, mais c'est aussi compliqué sur plusieurs aspects. On affiche un peu notre vie dessus, on dit un petit peu ce qu'on pense par moment. Donc ça peut apporter, mais il y a des côtés négatifs...

Quel est ton petit pêché mignon en nourriture ?

Les croissants aux amandes.

Tu es superstitieux ?

Avant et après les matchs, quand je rentre sur un terrain, je prie. Je prie beaucoup.

Quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faite étant gamin ?

Quand j'avais 8 ou 9 ans, il y avait mon père qui m'avait laissé dans la voiture, derrière, en partant acheter du pain. Quand il est revenu, j'avais pris la voiture et j'avais fait un tour vers un autre magasin ! Et c'est un oncle à moi qui m'avait vu et qui m'avait ramené ensuite (rires).

Si tu n'avais pas été footballeur, quel métier aurais-tu exercé ?

Boxeur, toujours dans le sport quoi qu'il arrive.

Quelle est l'insulte qui t'échappe le plus souvent ?

Je ne suis pas très vulgaire, mais quand je suis énervé, je peux dire «sale chien».

Avec ton premier gros chèque, tu t'es acheté quoi ?

Une maison.

La plus belle femme du monde ?

Ma mère.

Quel est le joueur qui attire le plus les filles à Rennes ?

(il hésite) Je vais dire Giovanni Sio... Oh non non pas lui, il est marié ! (rires) On va dire Costil.

Qui s'habille le plus mal chez vous ?

(rires) Je vais dire... oh la la c'est dur... Franchement, on est tous un peu des beaux gosses donc je ne vois pas qui dire.

Qui a la plus grosse voiture à Rennes ?

C'est Aldo Kalulu, il a une voiture assez puissante !

Qui arrive le plus souvent en retard ?

Giovanni Sio, y'a pas à hésiter là par contre (rires).

En cette année électorale, ça parle politique dans le vestiaire ?

Avec les kinés, c'est vrai que ça arrive un peu ces derniers temps !

Tu te vois comment dans une dizaine d'années ?

Je me vois encore dans le football ! J'aurais la trentaine donc j'espère que je serais en train d'évoluer dans un grand club.

Joris Gnagnon a muselé de bons attaquants cette année, comme Alexandre Lacazette



