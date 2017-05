OM : Evra recadre les consultants... puis se fait détruire par Riolo !

Auteur d'une belle performance et du but de la victoire face à Nice (2-1) dimanche en Ligue 1, le latéral gauche de l'Olympique de Marseille Patrice Evra a profité de l'occasion pour répondre à ses détracteurs. Mais l'un d'eux, Daniel Riolo, n'avait pas l'intention de se taire...

Patrice Evra a réglé ses comptes avec les consultants.

Face à l'OGC Nice (2-1) dimanche en Ligue 1, Patrice Evra a sans aucun doute signé sa meilleure performance depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille cet hiver. Longtemps blessé, le latéral gauche monte clairement en puissance et a été notamment noté 7/10 par la rédaction de Maxifoot (voir article ici).

Auteur d'une bonne prestation et du but de la victoire contre les Aiglons, l'international français a profité de cette occasion pour régler ses comptes avec ses nombreux détracteurs dans les médias.

P. Evra - «certains en ont profité pour douter de mes qualités»

Au coeur d'une polémique la semaine dernière après ses propos sur Christophe Dugarry (voir ici), Evra a cette fois-ci répondu aux observateurs, qui jugent selon lui trop hâtivement les joueurs. «Certains en ont profité pour douter de mes qualités. Je me suis écarté du troupeau pour mieux lécher mes plaies. Et quand je reviens, c'est du Pat'. Les gens vont dire 'il est arrogant', mais non, c'est quelqu'un qui a confiance en ses qualités», a fait savoir le défenseur après la partie.

Allant encore plus loin, le joueur de 35 ans a même recadré les consultants, trop enclins à s'acharner d'après lui. «Je prie même pour mes ennemis. Je suis un gars cool, mais il ne faut pas me chercher. Quand je fais ça, c'est pour tous les joueurs. Vous savez le nombre de personnes qui me remercient, qui souffrent. Les consultants ont oublié qu'ils ont joué au football. Ça va de critiquer. Tout le monde a son opinion, mais après insister...», a-t-il déploré.

Riolo cartonne «un guignol»

Et si Evra pensait s'offrir du répit avec cette sortie, c'était sans compter sur Daniel Riolo ! Car malgré le match réalisé par le Marseillais face à Nice, le consultant de la radio RMC n'a pas mâché ses mots le concernant. «Evra ne fera jamais taire personne. C'est un guignol, et il n'effacera jamais la honte qu'il a infligée au football français tout entier», a lâché le journaliste.

«Dire qu'il fait taire les rageux parce qu'il met un pauvre but... Ce type est un guignol fini qui n'a pas d'humour, qui n'est pas intelligent, qui traîne la honte de tout le football français sur une Coupe du monde. Il a une énorme carrière en club et pour ça il mérite assurément du respect, mais il faut se calmer un peu», a-t-il continué. Entre Evra et les consultants, ça ne sera visiblement jamais le grand amour...

Que pensez-vous des propos de Patrice Evra ? Daniel Riolo a-t-il raison de l'attaquer encore ?