Soirée de rêve pour l'OM - Débrief et NOTES des joueurs (OM 2-1 Nice)

Dans un Vélodrome en fusion, l'Olympique de Marseille a dominé l'OGC Nice à l'issue d'un match passionnant (2-1). Les Phocéens ont fait un nouveau pas vers l'Europe. Les Aiglons termineront eux la saison à la 3e place.

Patrice Evra a offert la victoire à l'OM en seconde période.

Au terme d'un match d'une rare intensité, l'Olympique de Marseille est venu à bout de l'OGC Nice ce dimanche (2-1). Un succès très important pour les hommes de Rudi Garcia dans la course à l'Europe.

Les Aiglons étaient tout près d'ouvrir le score d'entrée, une frappe puissante de Pereira échouant sur le poteau de Pelé. Peu avant le quart d'heure de jeu, le portier marseillais était sauvé une deuxième fois par son poteau, sur une frappe de Dalbert cette fois. Pas vernis les Aiglons. Dans l'autre camp, servi sur un plateau par Payet, Sanson avait le but grand ouvert mais Cardinale réalisait l'exploit. Ce choc de la 36e journée de Ligue 1 se disputait sur un rythme phénoménal. Et allait se poursuivre sans Thauvin, touché dans un contact avec Balotelli, et contraint de céder sa place à Cabella dès la 17e minute.

Le show Evra

Dans un Vélodrome en fusion, l'OM ouvrait finalement le score par Gomis, qui sautait plus haut que Cardinale pour marquer de la tête (1-0, 21e). Belhanda, omniprésent au milieu, pouvait ensuite égaliser en profitant d'une erreur de Fanni, à côté de la plaque, mais Rolando revenait sur sa ligne écarter le danger. Au retour des vestiaires, le spectacle restait passionnant. Et sur une bonne remise de Baysse, Balotelli remettait les deux équipes à égalité (1-1, 50e).

Dans la foulée, Cardinale sauvait les siens devant Gomis. C'est finalement l'inattendu Evra qui redonnait l'avantage aux Marseillais, d'une tête plongeante au second poteau (2-1, 66e). Devant un public olympien en transe, le show Evra débutait alors. Pour célébrer son but, l'ancien Turinois faisait d'abord un geste cher à l'ancien Lyonnais Lisandro Lopez avant d'effectuer carrément des pompes sur la pelouse. Oui, des pompes. L'OM réussissait à préserver son avantage jusqu'au bout, reprenant la 5e place à Bordeaux, son prochain adversaire. De son côté, le Gym est désormais assuré de terminer à la 3e place du classement. Mais quel beau 3e !

La note du match : 8/10

On a assisté à un match superbe au Vélodrome entre deux équipes dotées d'une belle maîtrise technique et surtout ayant constamment l'envie de jouer vers l'avant. Un coup de chapeau particulier aux Niçois qui prennent tous les risques pour relancer proprement en toutes circonstances.

Les buts

- Sur un corner de Payet, Gomis saute plus haut que Cardinale et parvient à glisser le ballon de la tête au fond des filets (1-0, 21e).

- Sur un coup franc tiré par Seri, Baysse, au second poteau, parvient à remettre pour Balotelli qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond (1-1, 50e).

- Sur un centre de Lopez, bien décalé par Payet, Evra est seul au second poteau pour marquer d'une tête plongeante (2-1, 66e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Dalbert Henrique (7,5/10)

Quel match ! Omniprésent dans son couloir gauche, le Brésilien a multiplié les montées sur lesquelles il a très souvent perturbé la défense marseillaise. Avant d'être tout proche d'être passeur décisif pour Pereira, il pense ouvrir le score d'une frappe puissante du gauche mais c'est le poteau de Pelé qui est venu repousser sa tentative. De nombreux retours défensifs importants en prime.

.MARSEILLE :

Yohann Pelé (6) : sauvé à deux reprises par ses montants en début de match, le portier marseillais a tout de même été rassurant le reste du temps. Auteur d'un bon arrêt sur une frappe de Pereira en première période.

Hiroki Sakai (6) : encore un match appliqué du Japonais. Dalbert lui a pourtant empoisonné la vie, en première période surtout, mais c'était surtout en repiquant dans l'axe.

Patrice Evra (7) : après une première demi-heure très compliquée, durant laquelle Pereira lui a donné le tournis, il est monté en puissance au fil des minutes pour devenir très solide défensivement. Et surtout, il est là pour offrir la victoire à l'OM de la tête.

Rod Fanni (4) : cauchemardesque en première période avec trois ballons dangereux perdus, il a été davantage à son affaire après le repos.

Rolando (5) : sa lenteur lui a encore posé problème. Il est notamment piégé par Balotelli sur l'égalisation niçoise. Mais en première période, il a le réflexe de revenir sur sa ligne pour suppléer Pelé après une erreur de Fanni.

Morgan Sanson (7) : s'il manque son duel face à Cardinale, l'ancien Montpelliérain a tout de même été l'auteur d'un match plus qu'intéressant au milieu. Son gros volume de jeu lui a permis de peser sur la défense niçoise jusqu'au bout.

Florian Thauvin (non noté) : rapidement touché dans un contact avec Balotelli, il doit céder sa place à la 17e minute à Rémy Cabella (6), auteur d'un bon match. Il est notamment impliqué sur le second but marseillais. Remplacé à son tour à la 88e minute par Bouna Sarr (non noté).

William Vainqueur (6) : il a eu du mal à contenir Belhanda en première période mais est monté tout doucement en puissance après la pause. Il n'est pas étranger à la forte pression mise par l'OM aux alentours de l'heure de jeu.

Maxime Lopez (6) : actif au milieu, il a bien fait circuler le ballon. Il est récompensé de ses efforts et de ses bonnes intentions par une passe décisive pour Evra en seconde période. Remplacé à la 70e minute par André-Franck Zambo Anguissa (non noté), qui a su se procurer trois occasions de mettre l'OM à l'abri.

Dimitri Payet (7) : sa technique lui a permis d'être intéressant à plusieurs reprises. Passeur décisif pour Gomis sur corner, il peut l'être également pour Sanson également en première période. C'est encore lui qui décale Lopez sur le but d'Evra.

Bafetimbi Gomis (6,5) : auteur du premier but marseillais, le capitaine de l'OM a pesé sur la défense niçoise. Il aurait pu inscrire un voire deux autres buts mais Cardinale l'en a empêché.

NICE :

Yoan Cardinale (6) : trop court sur le but de Gomis, le portier niçois a tout de même été décisif au cours de cette partie, en réalisant un petit miracle face à Sanson en première période, puis en mettant Gomis en échec après le repos. Il ne peut rien sur le but d'Evra.

Arnaud Souquet (5) : appliqué dans son couloir droit, le défenseur niçois a tout de même été bien moins en vue que Dalbert. Auteur d'un tacle limite sur Evra en première période qui aurait pu offrir un penalty à l'OM.

Dalbert Henrique (7,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Paul Baysse (6) : un match solide en défense centrale, même s'il n'a pas toujours semblé très serein au plus fort de la domination marseillaise en seconde période. Passeur décisif tout de même pour Balotelli.

Dante (7) : très présent en défense centrale, le Brésilien a gagné de nombreux duels. Les Olympiens sont très souvent venus se casser les dents sur l'ancien pensionnaire du Bayern Munich.

Ricardo Pereira (7) : très actif sur son côté droit, le Portugais, au volume de jeu impressionnant, a failli ouvrir le score très rapidement dans cette partie mais sa frappe a échoué sur le montant de Cardinale. Beaucoup d'accélérations par la suite. Blessé, il doit céder sa place à la 58e minute à Anastasios Donis (non noté), qui a multiplié les courses en fin de match.

Jean Michaël Seri (5,5) : toujours aussi à l'aise dans la construction du jeu devant sa défense, l'Ivoirien a encore livré une très bonne prestation, mais gâchée par cette relance ratée qui débouche sur le but d'Evra. Dommage.

Vincent Koziello (6,5) : très actif dans l'entrejeu, il a gratté pas mal de ballons qu'il a très souvent rendus propres. Très influent au milieu de terrain. Remplacé à la 75e minute par Mickaël Le Bihan (non noté), qui n'a pas eu le temps de se montrer dangereux malgré une entrée pleine d'envie.

Younès Belhanda (6,5) : auteur d'une première période magnifique, l'ancien Montpelliérain a causé d'énormes problèmes à l'OM en jouant entre les lignes. Tout proche de marquer, il a vu Rolando revenir sur sa ligne pour l'en empêcher. Moins en vue en seconde période.

Valentin Eysseric (4) : clairement le moins bon Niçois aujourd'hui. Pas souvent servi dans de bonnes conditions, il a aussi perdu des ballons. Remplacé à la 83e minute par Bassem Srarfi (non noté).

Mario Balotelli (5) : s'il a encore marqué ce soir, l'Italien n'a toutefois pas livré un match exceptionnel loin de là. Il s'est régulièrement cassé les dents sur la défense marseillaise.

MARSEILLE 2-1 NICE (mi-tps: 1-0) - FRANCE - Ligue 1 / 36e journée

Stade : Stade Vélodrome - Arbitre : A. Gautier



Buts : B. Gomis (21e) P. Evra (66e) pour MARSEILLE - M. Balotelli (50e) pour NICE

Avertissements : R. Cabella (34e) , D. Payet (47e) , H. Sakai (59e) , R. Fanni (67e) , Y. Pelé (90+3e) , pour MARSEILLE - Dante (62e) , pour NICE



MARSEILLE : Y. Pelé - H. Sakai , R. Fanni , Rolando , P. Evra - M. Lopez (A. Zambo Anguissa, 70e) , W. Vainqueur , M. Sanson - F. Thauvin (R. Cabella, 17e, puis B. Sarr, 88e) , B. Gomis , D. Payet



NICE : Y. Cardinale - A. Souquet , P. Baysse , Dante , Dalbert Henrique - V. Koziello (M. Le Bihan, 75e) , J. Seri - Ricardo Pereira (A. Donis, 58e) , Y. Belhanda , V. Eysseric (B. Srarfi, 83e) - M. Balotelli



