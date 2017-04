Les 13 infos à savoir sur la journée : Chelsea fonce en finale, les shows Cabot et Diony, le bon coup de Bordeaux...

Chelsea fonce en finale de la FA Cup, les shows Cabot et Diony pour Lorient et Dijon, le bon coup de Bordeaux, fin de saison confirmée pour Ibrahimovic, Paris prend la tête, le Bayern n'a pas digéré, Bakambu comme Maradona... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe.

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Nancy 0-0 Marseille (vendredi), Paris 2-0 Montpellier, Bordeaux 2-0 Bastia, Caen 0-2 Nantes, Dijon 3-2 Angers, Lille 3-0 Guingamp, Lorient 5-1 Metz.

Les principaux résultats à l'étranger : Chelsea 4-2 Tottenham (FA Cup), Bayern 2-2 Mayence, Mönchengladbach 2-3 Dortmund (Allemagne), Espanyol 0-1 Atletico Madrid (Espagne), Fiorentina 5-4 Inter Milan (Italie).

1. Chelsea qualifié pour la finale de la FA Cup ! En demi-finale de la FA Cup, Chelsea a dominé Tottenham (4-2) ! Après l'ouverture du score de Willian (5e) sur coup-franc, les Spurs sont revenus grâce à Kane (18e) avant de craquer sur un penalty transformé par Willian (43e, sp). Après la pause, Tottenham a égalisé par Alli (52e) et a poussé... avant l'entrée en jeu d'Hazard ! Brillant, le Belge a porté les Blues vers la victoire avec un but (75e) et une passe décisive pour Matic (80e), auteur d'une frappe magnifique à l'entrée de la surface. En finale, Chelsea affrontera le vainqueur du match entre Arsenal et Manchester City dimanche (16h).

2. Lorient explose Metz avec un Cabot sensationnel ! Quel match au Moustoir où Lorient a surclassé Metz (5-1) ! Auteur de deux passes décisives pour Ciani (13e) et Waris (49e), Cabot a littéralement porté son club vers la victoire en inscrivant par la suite un doublé (60e, 67e). En fin de partie, Moukandjo (78e) a définitivement ponctuait le festival des siens. Le but de Diabaté a finalement été anecdotique... Les Merlus poursuivent leur remontée en sortant de la zone rouge pour se classer 16e !

3. Dijon peut dire merci à Diony. Dans la lutte pour le maintien, Dijon a réalisé un grand coup en battant Angers (3-2). Sur cette partie, l'attaquant du DFCO Diony a été tout simplement exceptionnel ! Auteur d'un doublé (5e, 43e), il a été également passeur décisif sur le but de Lees-Melou (16e). Malgré la remontée d'Angers en seconde période avec des buts de Mangani (68e, sp) et Toko Ekambi (69e), ce festival de Diony permet à son équipe de remonter à la 18e place du classement.

4. Le bon coup de Bordeaux. Après une première période plutôt terne, Bordeaux a accéléré pour s'imposer face à Bastia (2-0). Sur une passe lumineuse de Sankharé, Malcom (55e) a profité d'une petite erreur de Leca pour débloquer la situation. Puis ensuite, Sankharé (69e) a scellé la victoire des siens de la tête. Un succès précieux pour les Girondins, qui occupent provisoirement la 4e place. En attente de la décision concernant la partie face à Lyon, Bastia, 20e, semble foncer vers la Ligue 2.

5. Pour Ibrahimovic, fin de saison confirmée ! Coup dur confirmé pour Manchester United et Ibrahimovic ! Touché lors du quart de finale retour de la Ligue Europa face à Anderlecht (2-1, ap) jeudi, le Suédois souffre bel et bien d'une rupture des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou droit. Du coup, Ibrahimovic est d'ores et déjà forfait pour l'intégralité de la fin de la saison. Mais pire encore, l'ancien Parisien pourrait avoir besoin de plusieurs mois, entre 9 et 12, pour retrouver les terrains...

6. Paris prend la tête ! Le Paris Saint-Germain a dominé Montpellier (2-0) grâce à un super Matuidi. Avec deux buts inscrits par Cavani (28e) et Di Maria (47e), le club de la capitale a empoché un succès qui lui permet de prendre provisoirement la tête du championnat avec trois points d'avance sur Monaco, qui compte deux matchs de retard. Pour lire l'analyse de la rencontre, c'est ici.

7. Griezmann sauve encore l'Atletico. Déjà sauveur de l'Atletico Madrid face au Real Madrid (1-1) le 8 avril dernier, Griezmann (73e) a marqué le but de la victoire pour les Colchoneros face à l'Espanyol Barcelone (1-0). En difficulté face aux Catalans, les Rojiblancos peuvent remercier l'international français, auteur d'une frappe bien placée et de sa 100e réalisation en Liga. Au classement, l'Atletico conserve la 3e place avec 4 points de retard sur le 2e, le FC Barcelone qui affronte le Real Madrid dimanche (20h45).

8. Lille était en feu, Guingamp pensait à la Coupe. En démonstration, Lille n'a pas eu besoin de forcer son talent pour dominer Guingamp (3-0). Bien lancés dans ce match par un doublé de De Préville (10e, 35e sp), les Dogues ont définitivement plié cette rencontre sur un but d'Eder (67e), auteur d'un bon match. Les Guingampais avaient visiblement la tête à leur demi-finale de Coupe de France contre Angers mardi...

9. Bammou enfonce Caen. En s'imposant sur la pelouse de Caen (2-0), Nantes a enfoncé le club normand dans la crise. Dans un climat très tendu au Stade Michel-d'Ornano avec les supporters, le SMC a été puni par un seul homme : Bammou ! Auteur d'un doublé (27e, 35e) malgré un premier but qui aurait dû être refusé pour un hors-jeu, l'attaquant des Canaris a été un vrai poison pour ses adversaires avec un tir placé et une belle tête. Si Nantes occupe la 8e position, Caen se trouve en danger avec une inquiétante 17e place.

10. Le Bayern n'a pas digéré, Dortmund oui... Après la cruelle élimination face au Real Madrid (1-2, 2-4 ap) en quarts de finale de la Ligue des Champions, le Bayern Munich avait clairement la gueule de bois. Du coup, le champion d'Allemagne en titre a été accroché par Mayence (2-2) lors de la 30e journée de Bundesliga. Dans le même temps, Dortmund s'est bien repris après son échec face à Monaco (2-3, 1-3) en C1 en s'imposant à Mönchengladbach (3-2) dans les derniers instants sur un but de Guerreiro à la 87e ! Au classement, le Bayern reste tranquillement leader alors que Dortmund grimpe à la 3e place.

11. Une avalanche de buts en Ligue 1. Quelle soirée ce samedi ! Après un triste nul entre Nancy et Marseille (0-0) vendredi, le championnat de France a offert un superbe spectacle en ce 22 avril. Au total, 20 buts ont été marqués en 6 matchs ! Comme souvent, les équipes se lâchent à l'approche de la fin de saison et on ne boude pas notre plaisir !

12. Quand Bakambu imite Maradona. En Liga, Villarreal s'est imposé à domicile contre Leganés (2-1) dans les derniers instants grâce à un but de l'attaquant Cédric Bakambu. Sauf que la réalisation du Congolais n'aurait jamais dû être accordée ! Sur le centre de son coéquipier Jonathan dos Santos, l'ancien Sochalien propulse très clairement le ballon dans la cage avec la main ! Une réalisation qui rappelle bien évidemment celle de Diego Maradona avec l'Argentine contre l'Angleterre (2-1) en quart de finale de la Coupe du monde 1986.

13. La superbe réaction de Zouma. En demi-finale de la FA Cup, Chelsea a dominé Tottenham (4-2). A la 80e minute, le milieu de terrain des Blues Matic a scellé le succès des siens avec une magnifique frappe croisée à l'entrée de la surface qui a terminé dans la lucarne du portier des Spurs Lloris. Après cette superbe réalisation, la réaction du défenseur central de Chelsea Zouma a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Visiblement sous le choc après le but du Serbe, l'international français a réalisé une tête assez drôle sur le banc.

