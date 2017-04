L'OM ne méritait pas mieux... - Débrief et NOTES des joueurs (ASNL 0-0 OM)

Incapable de bousculer Nancy, l'Olympique de Marseille a concédé un triste résultat nul (0-0) ce vendredi, lors de la 34e journée de Ligue 1. Une mauvaise opération pour la formation phocéenne qui pourrait être distancée par l'Olympique Lyonnais et Bordeaux pour les places européennes.

Payet et l'OM ont été bousculés à Nancy.

Si Rudi Garcia vise la quatrième place, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a peut-être fait une croix dessus ce vendredi soir. Trop peu inspirés, les Phocéens ont concédé un petit match nul à Nancy (0-0) en ouverture de la 34e journée de Ligue 1.

Un très mauvais résultat pour les Marseillais, qui s'ils reprennent la 5e place à égalité de points avec Bordeaux, pourraient voir les Girondins prendre de l'avance, tout comme l'Olympique Lyonnais, qui compte deux matchs en moins et deux unités d'avance. De son côté, l'ASNL pointe au 17e rang.

Nancy sans complexe

Entreprenants, les Marseillais maîtrisaient le début de rencontre. Propres techniquement, les visiteurs prenaient leur temps pour contourner un bloc adverse recroquevillé dans ses 30 derniers mètres. Très, trop confiants, les Phocéens se livraient et n'étaient pas loin d'encaisser un but sur un coup de canon de Maouassa qui fracassait le poteau. Une occasion qui donnait confiance aux Nancéiens, dès lors plus agressifs et incisifs. Pelé réalisait même un super arrêt sur une tête de Cabaco !

Secoués, les partenaires de Payet perdaient le fil de la rencontre et balbutiaient leur football. Trop statiques, trop timides, les joueurs marseillais étaient aux abonnés absents. Ils auraient néanmoins dû bénéficier d'un penalty évident pour une main de Cétout sur une reprise dangereuse de Njie. Une action litigieuse qui a eu le mérite de les remettre dans la rencontre avant la pause.

Thauvin touche du bois

Au retour des vestiaires, l'OM affichait un visage plus reluisant mais manquait toujours d'inspiration offensivement. Seul Thauvin réalisait des différences, l'ancien Bastiais touchant même le montant de N'Dy Assembé sur une frappe soudaine. De l'autre côté du terrain, Pelé était une nouvelle fois décisif sur une tête lorraine.

Trop nerveux, les Olympiens, certes dominateurs, utilisaient mal le ballon et déjouaient, à l'image d'un contre très mal négocié par Payet dans le dernier quart d'heure. Sans idée, l'OM laissait filer deux points très précieux dans la course à l'Europe. Un match nul qui pourrait se payer très cher au moment des comptes…

La note du match : 4,5/10

Une rencontre assez moyenne. Les Nancéiens, partis pour bétonner, ont finalement affiché un beau visage en première période face à une équipe marseillaise trop peu inspirée. Du mieux après la pause pour les Olympiens mais globalement, on s'est assez ennuyé.

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : William Vainqueur (6,5/10)

Un match solide du milieu de terrain, qui a été le plus efficace à la récupération ce soir. Il a été le plus régulier des Marseillais, ne baissant pas le pied de la première à la dernière minute. Malheureusement pour lui, ses partenaires offensifs n'ont jamais su profiter de son gros travail de l'ombre. Remplacé à la 89e minute par André-Frank Zambo Anguissa (non noté).

NANCY :

Guy-Roland N'Dy Assembé (5,5) : sauvé par son poteau sur une frappe de Thauvin, le Camerounais n'a finalement rien eu à faire. Preuve que l'OM a manqué son match...

Julien Cétout (4) : le latéral droit aurait pu mettre les siens dans une situation inconfortable après avoir détourné un tir de Njie de la main puis en seconde période en retenant Cabella à l'entrée de la surface. Un match sur le fil du rasoir...

Michaël Chrétien (6) : peu mis à contribution, le capitaine marocain a fait son match. Solide, bien en place, il n'a pas été débordé ce soir.

E. Cabaco (6) : si Nancy traverse une saison difficile, le défenseur uruguayen est lui au niveau. Il s'est procuré une des plus belles occasions du match sur une tête à bout portant repoussée par Pelé. Sinon, un match satisfaisant.

Tobias Badila (5,5) : il a eu un peu de mal face à Thauvin sur quelques actions mais n'a finalement pas été débordé plus que cela. On peut regretter son manque d'audace sur le plan offensif.

Diallo Guidileye (4,5) : 12 ballons récupérés, 18 perdus... On s'attendait à mieux pour le Mauritanien, qui n'a pas vraiment brillé ce soir.

Alou Diarra (6,5) : préféré à Pedretti, l'ex-international tricolore a livré une belle partie. Bon à la récupération, la sentinelle a stabilisé l'entrejeu lorrain qui n'a jamais vraiment été dominé par son homologue marseillais. Remplacé à la 75e minute par Benoît Pedretti (non noté).

Youssef Ait Bennasser (non noté) : omniprésent dans les 20 premières minutes, le Marocain s'est blessé tout seul à la cuisse gauche. Saison probablement terminée pour lui. Remplacé à la 29e minute par Vincent Marchetti (5,5), qui s'est procuré une belle occasion après son entrée, manquant de lucidité pour tromper Pelé.

Issiar Dia (5) : inoffensif, le buteur nancéien a néanmoins livré un gros match sur le plan défensif. Des efforts incessants qui ont permis à son équipe de tenir un bon résultat même si c'est devant qu'il fallait surtout faire la différence. Remplacé à la 90e minute par Anthony Robic (non noté).

Maurice Dalé (3) : une purge, tout simplement. Aucune occasion exploitable, l'attaquant lorrain n'a rien pu faire ce soir.

Christ Emmanuel Fait Maouassa (6) : on comprend mieux pourquoi l'OM souhaite le recruter. Dans une équipe pas forcément joueuse, l'ailier a souvent été dangereux. Ses nombreux déboulés dans son couloir ont mis Sakai en difficulté. Il a néanmoins baissé le pied après la pause. Mais c'est très prometteur !

MARSEILLE :

Yohann Pelé (6) : sauvé par son poteau sur la première tentative nancéienne, il repousse magnifiquement un coup de tête de Cabaco dans la foulée. Il réalise un nouvel arrêt en seconde période sur une tête lorraine. Solide.

Hiroki Sakai (4,5) : le Japonais a appris à connaître Maouassa ! En difficulté en première période, le latéral droit a mis énormément de temps pour reprendre ses esprits. Il a été moyen sur le plan offensif, n'apportant pas grand-chose dans son couloir.

Rod Fanni (6) : pas grand-chose à faire pour le défenseur central, qui s'est contenté de gérer.

Rolando (6) : une partie intéressante pour le capitaine marseillais, efficace à la récupération et solide dans le duels.

Patrice Evra (5) : moyen dans l'ensemble, il n'a pas été débordé défensivement face à un Dia assez transparent. Comme Sakai, il n'a pas beaucoup apporté devant.

Maxime Lopez (5) : certes, le jeune Marseillais a touché beaucoup de ballons, mais ses passes ont rarement créé le décalage face à un bloc lorrain souvent bas. Surtout, il a eu un très gros déchet dans son jeu.

William Vainqueur (6,5) : lire commentaire ci-dessus.

Morgan Sanson (5,5) : en grande forme, l'ancien Montpelliérain a réalisé quelques décalages dont n'ont pas profité ses partenaires. Malgré tout, il a lui aussi eu beaucoup de déchet dans son jeu.

Florian Thauvin (5,5) : le meilleur Olympien sur le front de l'attaque. Il a sans cesse tenté de faire des différences mais la réussite n'était pas au rendez-vous, à l'image de son inspiration géniale sur sa frappe qui a heurté le poteau. On peut néanmoins lui reprocher quelques mauvais choix, notamment sur une action en fin de partie où il aurait pu décaler Payet. Sa frustration à l'issue de la rencontre en dit très long sur son état d'esprit après ce mauvais résultat.

Clinton N'Jie (3) : Gomis suspendu, le Camerounais avait une belle carte à jouer. Raté pour l'ancien Lyonnais. Trop timide, il ne s'est procuré qu'une seule véritable occasion, sur laquelle il aurait dû obtenir un penalty. Mais globalement, c'est beaucoup trop léger à ce niveau. Remplacé à la 62e minute par Rémy Cabella (non noté).

Dimitri Payet (4,5) : trop irrégulier ! L'international tricolore est trop intermittent pour espérer mettre ses partenaires dans les bonnes conditions. Son mauvais choix sur le contre en fin de rencontre résume son match globalement moyen.

