Paris prend les commandes de la L1 ! - Débrief et NOTES des joueurs (PSG 2-0 MHSC)

Vainqueur face à Montpellier (2-0) lors de cette 34e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain prend provisoirement les commandes du championnat. Le club de la capitale met la pression sur l'AS Monaco, en déplacement à Lyon dimanche.

Le Paris Saint-Germain occupe la place de leader de la Ligue 1 ! En gagnant face à Montpellier (2-0) ce samedi à l'occasion de la 34e journée de L1, le club de la capitale a pris provisoirement 3 points d'avance sur l'AS Monaco, en déplacement à Lyon dimanche.

Même si le PSG compte désormais deux matchs d'avance sur l'ASM, la formation francilienne met clairement la pression sur son rival lors de ce sprint final. Valeureux, le MHSC, 12e, n'a pas réussi à résister...

Matuidi omniprésent, Cavani sur son 31 !

Après un coup d'envoi fictif émouvant en hommage au policier tué dans l'attentat de jeudi, les Parisiens prenaient le contrôle du jeu en début de partie, sans pour autant se montrer dangereux en raison d'un déchet technique important. Contre le cours du jeu, les Héraultais se procuraient la première occasion du match mais Mounié ratait totalement sa volée devant Trapp !

Réveillés par cette alerte, les Parisiens repartaient vers l'avant et Matuidi perdait un duel face à Pionnier avant de voir Skhiri envoyer le ballon sur son propre poteau ! Logiquement, sur une action de grande classe, Matuidi servait en retrait Cavani, qui ajustait sans forcer Pionnier (1-0, 28e). Son 31e but en L1 cette saison ! Dans la foulée, le MHSC était tout proche d'égaliser mais la tête de Skhiri heurtait la barre ! Juste avant la pause, Montpellier loupait encore une opportunité avec un tir non cadré de Mbenza...

Paris fait le break... puis gère

Au retour des vestiaires, Skhiri perdait un ballon très haut et Di Maria en profitait pour doubler la mise sur une belle frappe enroulée à l'entrée de la surface (2-0, 47e). Si Paris se faisait une énorme frayeur sur un dégagement raté de Trapp, tout proche de marquer contre son camp, le club de la capitale enchaînait les vagues sur le but adverse et il fallait un sauvetage d'Hilton sur sa ligne pour empêcher Di Maria d'aggraver le score. En maîtrise sur la fin de la partie, le PSG gérait tranquillement cet avantage à la marque sans être inquiété à l'exception d'une frappe de Boudebouz repoussée par Trapp.

La note du match : 6,5/10

Une partie plutôt plaisante à suivre. Malgré une défense à 5, Montpellier avait des intentions de jeu face à Paris et cela a permis une rencontre animée. Malgré tout, le club de la capitale a rapidement pris la mesure de son adversaire avec des buts et des occasions. Ensuite, le PSG a joué à son rythme.

Les buts :

- Après un superbe mouvement collectif initié sur le côté gauche par Maxwell, Di Maria décale Matuidi, qui sert Cavani en retrait. Prenant le meilleur sur Pokorný, l'Uruguayen ajuste ensuite à bout portant Pionnier d'une frappe placée (1-0, 28e).

- A la suite d'un bon pressing de Matuidi, Skhiri perd le ballon dans son camp et Cavani sert Di Maria d'une talonnade inspirée. A l'entrée de la surface, l'Argentin enroule une superbe frappe du gauche pour tromper Pionnier (2-0, 47e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Blaise Matuidi (8/10)

L'homme en forme du moment du côté du Paris Saint-Germain ! Bien évidemment, l'international français a toujours un certain déchet technique, mais quelle activité ! Actif des deux côtés du terrain, il a été précieux grâce à ses projections offensives. Après un premier duel perdu face à Pionnier, il a été déterminant avec cette passe décisive pour Cavani sur l'ouverture du score. Malgré les critiques, le Tricolore répond encore présent, à l'image de son énorme pressing sur le second but.

PARIS SG :

Kevin Trapp (5) : autant le dire tout de suite, le gardien du PSG a eu de la chance ce samedi ! Complétement battu sur deux occasions de Montpellier, l'Allemand a été aidé par un raté de Mounié puis par sa barre sur une tête de Skhiri. Sinon, il n'a pas eu grand-chose à faire et s'est fait peur sur un dégagement raté qui a été tout proche de se transformer en but contre son camp.

Serge Aurier (6) : annoncé dans le viseur du FC Barcelone, le latéral droit a livré un match en deux temps ce samedi. Peu tranchant dans ses montées offensives, l'Ivoirien n'a pas franchement brillé avec des centres imprécis en première période. Mais après la pause, il a été excellent avec des courses intéressantes et de bons services, notamment une passe en retrait parfaite pour Di Maria.

Thiago Silva (6) : malgré un petit oubli sur Mounié au second poteau sur une belle occasion du MHSC, le Brésilien n'a pas eu besoin de forcer son talent sur cette partie. Bien placé, il a gagné la majorité de ses duels et a été bon dans ses relances.

Presnel Kimpembe (6,5) : une nouvelle performance solide pour le défenseur central du PSG. Malgré une petite erreur sur un corner mal dégagé qui a conduit à la tête de Skhiri sur la barre, il a été sérieux sur cette partie en prenant le meilleur sur ses adversaires directs avec un retour énorme en fin de partie sur un contre dangereux du MHSC.

Maxwell (7) : et dire que le latéral gauche va peut-être prendre sa retraite au terme de cet exercice. Encore en forme, le Brésilien a apporté offensivement par ses montées et s'est retrouvé impliqué sur l'ouverture du score avec une belle talonnade pour décaler Di Maria. Défensivement, il a été irréprochable.

Thiago Motta (6,5) : comme à son habitude, l'Italien a été précieux dans les tâches obscures. Bien présent à la récupération, il a coupé plusieurs passes des Héraultais pour permettre à son équipe de repartir vers l'avant. Dans l'équilibre du PSG, il paraît tout simplement essentiel.

Marco Verratti (6) : si l'Italien a été capable de faire parler son talent sur certaines séquences, avec par exemple une passe géniale sur la première occasion de Matuidi, il a été très brouillon ce samedi. Avec de nombreux ballons perdus, le milieu a affiché un déchet trop important pour un joueur de son niveau. Remplacé à la 90e minute par Giovani Lo Celso (non noté).

Blaise Matuidi (8) : lire le commentaire ci-dessus.

Ángel Di María (7,5) : le retour en forme de l'Argentin se confirme ! Impliqué dans le premier but avec un bon décalage pour Matuidi, il a été décisif avec ce second but marqué d'une belle frappe enroulée. Même s'il n'a pas toujours été inspiré dans ses choix, il a été précieux. Remplacé à la 83e minute par Lucas (non noté).

Edinson Cavani (7,5) : 31 buts en Ligue 1 ! Après une première réalisation logiquement refusée par l'arbitre pour un hors-jeu évident, l'Uruguayen a été réaliste en ouvrant le score sur une belle passe en retrait de Matuidi. Avec ce but, l'attaquant du PSG a désormais marqué contre toutes les équipes rencontrées en Ligue 1. D'une talonnade, il a servi Di Maria pour le second but. Fort.

Javier Pastore (7) : l'Argentin a fait parler sa classe sur cette partie. Auteur de plusieurs gestes techniques de grande classe, le milieu offensif a régalé et a réalisé de bons décalages pour ses partenaires. Malheureusement, il n'a pas été décisif. Blessé à la cuisse, il a été remplacé à la 80e minute par Julian Draxler (non noté).

MONTPELLIER :

Laurent Pionnier (4) : sauvé par son poteau sur une mauvaise remise de Skhiri, le gardien de Montpellier a bien débuté la rencontre en remportant son duel face à Matuidi. Malheureusement, il a été un peu abandonné par sa défense sur le but de Cavani à bout portant puis sur la réalisation de Di Maria.

N. Mukiele (4,5) : aligné dans l'axe pour renforcer la défense de Montpellier, le défenseur a brillé par son activité et a récupéré de nombreux ballons. Malheureusement, dans le jeu, il a été en difficulté face au pressing des Parisiens.

Hilton (5,5) : le capitaine de Montpellier a rendu une copie totalement correcte. Grâce à son sens du placement, il a coupé plusieurs situations dangereuses pour le PSG. Malgré son âge avancé, il est toujours au niveau de ce championnat, avec notamment un sauvetage sur sa ligne devant Di Maria.

Lukás Pokorný (5) : pendant de longues minutes, le défenseur central a été excellent en réalisant des interventions décisives dans la surface... Malheureusement, il a été battu par Cavani sur l'ouverture du score en se laissant devancer par l'Uruguayen. Dommage.

Jérôme Roussillon (5) : dans son couloir, le latéral gauche n'a pas ménagé ses efforts, mais a été tout de même en difficulté. Parfois en retard défensivement, il n'a pas réussi à peser offensivement en étant globalement bien contenu par les Parisiens.

Ellyes Skhiri (4) : une erreur qui a clairement gâché sa performance totalement correcte. Plutôt à la hauteur en première période, il a commis une énorme bourde au retour des vestiaires avec ce ballon perdu qui a conduit au second but du PSG par Di Maria.

Stéphane Sessègnon (5,5) : face à son ancienne équipe, le milieu de terrain a été plutôt discret. Peu trouvé par ses partenaires dans le coeur du jeu, il s'est contenté de faire un boulot défensif honorable. On attend tout de même plus de lui.

Paul Lasne (4) : sur son côté, le milieu a réalisé des efforts importants pour revenir aider son équipe en défense, mais a perdu de sa lucidité dans le jeu. Du coup, sur les phases offensives, il n'a pas été assez précis. Remplacé à la 58e minute par Keagan Dolly (non noté).

Ryad Boudebouz (3,5) : une vraie déception du côté de Montpellier. Totalement transparent lors des 45 premières minutes, il n'a pas réussi à peser sur cette rencontre en étant totalement muselé par les défenseurs parisiens. Dans ce type de match, l'Algérien doit encore progresser malgré un léger réveil en fin de partie.

Isaac Mbenza (4) : à la surprise générale, l'ailier était positionné dans un rôle bien plus défensif ce samedi. Malheureusement, ce test n'a pas été une grande réussite avec une défense très approximative pour le Belge et un apport offensif réduit, à l'image de sa frappe ratée juste avant la pause. Remplacé à la 80e minute par Souleymane Camara (non noté).

Steve Mounié (3,5) : quand on est attaquant de pointe et qu'on joue le PSG, il ne faut pas rater la moindre opportunité... L'attaquant héraultais a raté sa volée en début de partie et n'a plus eu la moindre occasion sur le reste de la rencontre. Remplacé à la 58e minute par Jonathan Ikoné (non noté).

PARIS SG 2-0 MONTPELLIER (mi-tps: 1-0) - FRANCE - Ligue 1 / 34e journée

Stade : Parc des Princes - Arbitre : M. Lesage



Buts : E. Cavani (29e) Á. di María (48e) pour PARIS SG

Avertissements : Á. di María (68e) , pour PARIS SG



PARIS SG : K. Trapp - S. Aurier , Thiago Silva , P. Kimpembe , Maxwell - M. Verratti (G. Lo Celso, 90+1e) , T. Motta , B. Matuidi - Á. di María (Lucas, 84e) , E. Cavani , J. Pastore (J. Draxler, 81e)



MONTPELLIER : L. Pionnier - N. Mukiele , Hilton , L. Pokorný , J. Roussillon - P. Lasne (K. Dolly, 59e) , E. Skhiri - I. Mbenza (S. Camara, 81e) , R. Boudebouz , S. Sessègnon - S. Mounié (J. Ikone, 59e)



