OM : Garcia lève les derniers doutes pour Gomis et Vainqueur !

En conférence de presse ce jeudi, Rudi Garcia a confirmé vouloir conserver Bafétimbi Gomis et William Vainqueur l'été prochain. Mais l'entraîneur marseillais tient à rappeler que l'OM doit d'abord s'entendre avec Swansea et l'AS Rome.

Garcia avait rendez-vous avec la presse ce jeudi

Si l'Olympique de Marseille étudie de nombreuses pistes pour son prochain mercato estival, le club phocéen s'active également pour conserver certains joueurs prêtés, comme Bafétimbi Gomis (31 ans) et William Vainqueur (28 ans). Comme nous vous l'indiquions ce jeudi (voir ici), L'Equipe affirmait ce matin que l'OM avait l'intention de passer à l'action pour transférer définitivement ces deux éléments.

R. Garcia - «je souhaite les conserver»

Présent en conférence de presse ce jour, Rudi Garcia a été interrogé sur le sujet. Dans un premier temps, l'entraîneur marseillais ne semblait pas très chaud à l'idée d'aborder le mercato estival. «Gomis ? Il ne nous appartient pas. Mais on n'est pas là pour en parler du mercato, c'est trop tôt et Andoni (Zubizarretta) est mieux placé» , a d'abord répondu le technicien.

Finalement, Garcia s'est montré plus bavard sur le sujet ensuite. «Pour parler de Bafé et de William, sur lesquels on n'a pas la main, je souhaite les conserver. Mais est-ce qu'on pourra le faire ?» , a indiqué le coach de l'OM. Et s'il reste prudent, c'est parce qu'il est bien conscient que sa direction doit encore s'entendre avec Swansea et l'AS Rome.

R. Garcia - «il faut trouver un accord à trois»

Tant que les clubs n'ont pas trouvé d'accord, il ne sert à rien de se projeter comme tient à le rappeler le coach olympien lorsqu'on lui demande si Gomis pourrait accepter un poste de doublure en cas d'arrivée d'un grand attaquant. «Si son club décide de le (Gomis) garder on ne pourra rien faire. Après, ça fait partie des négociations et il faut trouver un accord à trois. Ça ne sert à rien de discuter avec Bafé si on n'est pas d'accord avec son club» , a-t-il prévenu.

En tout cas, les supporters marseillais sont désormais fixés sur les intentions de leur club. Reste à savoir si l'OM parviendra à un accord avec Swansea, qui a déjà placé Gomis sur la liste des transferts, et avec la Roma, qui réclame 3 millions d'euros pour Vainqueur. Ces deux dossiers semblent abordables pour la direction phocéenne.

Pensez-vous que l'OM ferait un bon choix en conservant ces deux joueurs ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...