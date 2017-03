Transfert : l'OM a tranché pour Gomis et Vainqueur !

Prêtés respectivement par Swansea et l'AS Rome, Bafétimbi Gomis et William Vainqueur réalisent une belle saison sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Des prestations qui ont convaincu les dirigeants marseillais de s'activer pour boucler leur transfert définitif.

L'OM veut conserver Gomis l'été prochain

Si l'Olympique de Marseille réalise un exercice 2016-2017 honorable, au vu des craintes du début de saison, Bafétimbi Gomis et William Vainqueur n'y sont pas étrangers. Arrivés l'été dernier en prêt dans la cité phocéenne, l'attaquant de 31 ans et le milieu de 28 ans ont beaucoup apporté sur et en dehors du terrain.

Gomis comme doublure ?

Auteur de 17 buts cette saison, dont 16 en championnat, Gomis est le meilleur buteur du club phocéen. Et son absence pendant un mois et demi suite à sa blessure aux ischio-jambiers s'est fait ressentir. Très impliqué au quotidien et leader dans le vestiaire, l'ancien Lyonnais a convaincu ses dirigeants. Selon L'Equipe, l'OM souhaite le conserver l'été prochain.

Prêt à débourser entre 30 et 40 millions d'euros pour recruter un grand attaquant, selon le quotidien sportif, Marseille voit en Gomis un bon complément. Malgré un salaire de 400 000 euros brut mensuels élevé pour une doublure, le club phocéen estime pouvoir compenser avec un prix d'achat raisonnable. En effet, Swansea l'a d'ores et déjà placé sur la liste des transferts et ne devrait pas se montrer trop gourmand.

Du retard pour Vainqueur mais...

De son côté, Vainqueur laissait entendre ces dernières semaines qu'il n'était pas contre prolonger son aventure à l'OM, où il n'est que prêté sans option d'achat par l'AS Rome. Alors que les dirigeants marseillais semblaient ne pas avoir encore bougé dans ce dossier et que l'ancien Nantais assurait ne pas avoir encore discuté de son avenir, L'Equipe nous apprend que le club phocéen s'active en coulisses.

D'après nos confrères, des démarches pour un transfert définitif vont être entreprises par l'OM. Les dirigeants olympiens assurent que le changement de directeur sportif à la Roma - avec l'arrivée attendue de Monchi - explique le retard dans les négociations. Le club de la Louve réclamerait 3 millions d'euros pour le natif de Neuilly-sur-Marne. Une bonne affaire en vue pour Marseille, qui devra toutefois se méfier de la concurrence alléchée par ce prix.

