Nice : Eysseric pique encore Balotelli, qui sera attendu après la blessure de Pléa...

Après ses récentes déclarations concernant le manque d'investissement de Mario Balotelli, l'ailier de Nice Valentin Eysseric a confirmé ses propos ce dimanche. Avec la blessure d'Alassane Pléa au genou, l'Italien va devoir répondre présent.

Mario Balotelli doit faire plus à Nice.

Cette semaine, Valentin Eysseric ne s'était pas gêné pour balancer ses vérités concernant l'attitude à Nice de Mario Balotelli (voir ici), un peu trop nonchalant pour son entraîneur Lucien Favre et ses coéquipiers. Passeur décisif et buteur ce dimanche à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1 face à Rennes (2-2), l'ailier a confirmé ses propos sur son partenaire.

V. Eysseric - «il est vraiment au-dessus»

Loin de regretter sa sortie médiatique, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne a tenu un discours plutôt bienveillant en piquant tout de même l'international italien. «Mes déclarations étaient sincères, j'ai dit la vérité. C'est vrai que c'est dommage qu'il soit un peu comme ça, qu'il baisse la tête. On le voit tous les jours à l'entraînement, c'est un grand joueur, il n'a rien à faire avec nous même si j'ai du respect pour tous mes coéquipiers, il est vraiment au-dessus», a estimé Eysseric pour beIN Sports, avant de revenir sur son manque d'implication.

«Il aurait pu nous aider à gagner un match comme ça, où il est souvent décisif. On sait que le coach veut énormément d'efforts de la part de son groupe et n'accepte aucun relâchement, on l'a vu avec Mario Balotelli», a-t-il rappelé. Dans cette course pour le titre en Ligue 1, Nice, qui compte désormais 5 points de retard sur le leader Monaco, aura pourtant besoin d'un Balotelli totalement investi.

Balotelli attendu au tournant avec la blessure de Pléa

Si ce constat était déjà vrai avant le match de Rennes, il l'est encore plus après en raison de la blessure d'Alassane Pléa. Touché au genou, le jeune avant-centre pourrait être éloigné des terrains plusieurs semaines et le joueur prêté par la Juventus Turin Anastasios Donis semble encore tendre pour être un véritable titulaire. Titillé par ses coéquipiers et bousculé par son coach, Balotelli doit réagir pour confirmer ses bons débuts.

