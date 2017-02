Nice : l'égoïsme de Balotelli commence à agacer

Quasi inarrêtable lors de ses premières apparitions, l'attaquant de l'OGC Nice Mario Balotelli traverse une période beaucoup plus compliquée. L'Italien n'est plus un titulaire indiscutable au sein du Gym où son manque d'investissement ne passe pas inaperçu, pas même auprès de ses coéquipiers.

L'attitude de Mario Balotelli pose problème à Nice.

«Il lui manque quelque chose physiquement. (...) C'est comme ça, ce sont des décisions d'entraîneur, un sentiment, une intuition» , a expliqué l'entraîneur de l'OGC Nice Lucien Favre, après la non-titularisation de Mario Balotelli (26 ans) contre l'AS Saint-Etienne (1-0 pour le Gym) mercredi en championnat.

Un discours mesuré afin de ne pas vexer l'ancien joueur de Liverpool, même si l'on sent bien que le technicien suisse n'est pas satisfait du rendement de son attaquant. Car contrairement au début de saison où tout lui réussissait (5 buts après 3 matchs en L1), l'Italien ne parvient plus à faire oublier son manque de mobilité.

Balotelli doit «penser plus collectif»

Du coup, Favre ne ferme plus les yeux, ce qui explique la titularisation de Valentin Eysseric (24 ans) contre les Verts. «Peut-être que dans l'investissement le coach pense que j'en fais plus que lui, a réagi le milieu offensif. Avec ce coach-là, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, dans l'effort et dans le collectif.» En conférence de presse, l'ancien Monégasque en a profité pour conseiller un Balotelli jugé trop égoïste.

«Il faut que tout le monde se mette au service du collectif et peut-être qu'il en fasse un peu plus, a conseillé Eysseric. Parfois, il se renferme sur lui-même et on ne peut plus trop lui parler. A lui de penser plus collectif et de travailler plus pour nous. Ça lui ouvrira plus de situations et d'actions pour marquer des buts.» Et le natif d'Aix-en-Provence est bien placé pour conseiller son coéquipier.

Un potentiel inexploité

«Quand je le vois louper une frappe ou ne pas marquer un but, je me retrouve un peu en lui quand il baisse la tête, ronchonne et ne veut plus parler. Il reste dans son coin et c'est dommage car il est plus fort que tout le monde, il va plus vite, il est plus costaud, il frappe plus fort, a-t-il énuméré. C'est dommage qu'il soit comme ça et qu'il baisse la tête.»

Mais tout cela fait partie du personnage Balotelli, comme le club azuréen le savait au moment de le recruter l'été dernier. C'est d'ailleurs cette personnalité qui a empêché «Super Mario» de décoller malgré un énorme potentiel. Reste à savoir si Favre réussira là où beaucoup de grands entraîneurs ont échoué avec l'international italien qui, avec la bonne attitude, peut permettre au Gym de rester dans la course au titre jusqu'au bout.

