PSG : le trio d'attaque inamovible, l'avenir de Di Maria doit-il passer par un repositionnement au milieu ?

Double passeur décisif contre Nice (3-0), vendredi en Ligue 1, Angel Di Maria s'accroche au Paris Saint-Germain. Barré par le trio Neymar-Cavani-Mbappé, l'Argentin a les qualités pour évoluer dans l'entrejeu. Une position de milieu relayeur où il a déjà brillé lorsqu'il évoluait au Real Madrid. Di Maria a brillé contre Nice avec deux passes décisives. Au Paris Saint-Germain, les places de titulaires valent très cher. Avec les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé ainsi que la présence de l'intouchable Edinson Cavani, difficile pour Unai Emery de faire jouer la concurrence en attaque, où les trois joueurs sont systématiquement alignés depuis le début de la saison. Du coup, l'utilisation des autres éléments offensifs pose question. Si Lucas semble complètement largué, en revanche, le cas Angel Di Maria (29 ans) est différent. Car lorsqu'il est dos au mur, l'Argentin, qui souhaite à tout prix s'imposer, montre toujours qu'il reste un joueur de classe. Ménès veut voir Di Maria au milieu Titulaire contre Nice (3-0), vendredi en Ligue 1, le Sud-Américain ne s'est pas raté en livrant deux passes décisives pour El Matador. Une prestation réussie qui a forcément fait parler. Mais malheureusement pour Di Maria, Neymar ne sera pas toujours absent, comme ce fut le cas face aux Aiglons. Que faire de l'Albiceleste, donc ? Pour Pierre Ménès, c'est simple : le faire évoluer au poste de milieu relayeur, comme Julian Draxler, qui a reculé d'un cran ces dernières semaines. «Il peut jouer au milieu à la place de Draxler. Il l'a déjà fait au Real Madrid lorsqu'il a remporté la Ligue des Champions. Je ne comprends pas qu'il ne soit pas testé à ce poste» , a indiqué le journaliste au micro de Canal +. Di Maria comme Draxler, une idée alléchante Une proposition alléchante, puisque rappelons-le, Di Maria a été un des piliers du Real Madrid lors de la conquête de la Decima en 2014. Dans un rôle de «soldat» , l'ancien Merengue avait brillé derrière la BBC. A Paris, la situation semble sensiblement similaire puisqu'on imagine mal Emery sortir un de ses trois attaquants, ou alors qu'en de très rares occasions comme ce sera peut-être le cas ce mardi face à Anderlecht en Ligue des Champions. Bien évidemment, cela implique des compromis pour toutes les parties. Si Di Maria, qui a jusqu'ici décliné cette proposition, veut être plus qu'un joker de luxe, redescendre d'un cran semble être la meilleure solution pour lui. Mais à quel prix ? Car son compère allemand, qui livre des prestations intéressantes jusqu'ici, pourrait de son côté perdre de l'influence alors que son temps de jeu est déjà limité. Emery peut-il le faire ? A moins que le Basque n'aille plus loin et mette justement en concurrence les autres milieux de terrain. Marco Verratti, intouchable depuis son arrivée dans la capitale, ne progresse que très peu et a une influence superficielle sur le plan offensif. Avec l'utilisation d'Adrien Rabiot au poste de sentinelle, l'Italien pourrait, dans le cas où Di Maria est utilisé à un poste reculé, découvrir ce qu'est la concurrence. Mais pour cela, il faudrait qu'Emery s'impose un peu plus et ose bouger l'ordre établi. Chose dont on peut douter. Car depuis le début de la saison, l'entraîneur parisien a toujours titularisé le milieu Verratti-Motta-Rabiot lorsque les trois joueurs étaient aptes. Avec Di Maria, qui n'est pas non plus inintéressant dans l'abattage défensif, l'entrejeu francilien pourrait avoir un tout autre visage. Une idée séduisante mais difficile à mettre en place... Que faire avec Di Maria au PSG ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





