OM : Mitroglou prend déjà très cher !

Attendu au tournant dès son arrivée, l'attaquant de l'Olympique de Marseille Konstantinos Mitroglou n'a pas brillé pour ses débuts. Alors après sa performance décevante à Lille, l'international grec n'est pas épargné par les critiques.

Konstantinos Mitroglou est très critiqué.

Titularisé à Lille dimanche en Ligue 1, Konstantinos Mitroglou est passé à côté de son match malgré la victoire de l'Olympique de Marseille (0-1). L'entraîneur Rudi Garcia ne dira pas le contraire, lui qui a sorti sa recrue dès la 53e minute.

Il faut dire que le Grec n'a rien montré. Transparent, l'ancien joueur de Benfica n'a pas aidé son équipe à sortir du pressing lillois. Contrairement à son remplaçant Valère Germain, qui a tout de suite changé la physionomie de la rencontre.

Dugarry ne comprend pas Garcia

Sans surprise, les critiques sur Mitroglou se multiplient. Parmi les plus virulents, Christophe Dugarry se demande comment la recrue olympienne peut reléguer l'ancien Monégasque sur le banc des remplaçants. «Ils ont encore joué à dix à Lille. Mitroglou, c'est une énigme, a lâché le consultant de RMC. Si Valère Germain ne joue pas et que Mitroglou est titulaire, je rends mon micro. Je ne parle plus jamais de football de ma vie.»

«Il a un problème de pieds, de rythme, de déplacements… Il ne garde pas un ballon dos au but. Il ne va pas au pressing dans l'agressivité non plus. Il n'y a RIEN. Il n'y a absolument rien, a insisté l'ancien Marseillais. Alors ce n'est pas possible qu'il ait joué à Benfica et qu'il ait signé à l'OM en ayant aussi peu, les choses vont certainement s'améliorer. Mais je pense qu'on va être très loin du coup au final.»

Ménès dénonce une «escroquerie»

Même analyse du côté de Pierre Ménès qui estime que l'international grec «a toutes les caractéristiques de l'escroquerie» et qu'il «ne fait pas trois mètres avec le ballon» . En résumé, le buteur à 15 M€ est considéré par certains comme un gros flop. Mais n'est-t-il pas trop tôt pour enterrer Mitroglou ? Un joueur qui ne compte que 3 matchs en Ligue 1, avec un but inscrit.

On le sait, les attaquants ont souvent besoin de temps pour s'adapter au championnat français. Surtout si le nouveau venu débarque avec des pépins physiques. D'ailleurs, il est évident que l'avant-centre de 29 ans n'est pas au top de sa forme. Au vu de son profil, c'est forcément gênant. De plus, Mitroglou doit améliorer ses automatismes avec ses partenaires, au sein d'une équipe qui ne produit pas beaucoup de jeu pour le moment. Il faudra donc se montrer patient.

