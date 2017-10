OM : Evra, la mise au point de Garcia

En conférence de presse ce vendredi, Rudi Garcia est revenu sur le sujet Patrice Evra. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a souhaité éteindre les dernières rumeurs et répondre aux critiques sur son défenseur.

Critiqué, Evra reste soutenu à l'OM

Arrivé l'hiver dernier à l'Olympique de Marseille, Patrice Evra n'a pas eu le rendement escompté. Auteur de prestations très décevantes, notamment depuis le début de la saison, le latéral gauche de 36 ans a vu Jordan Amavi lui passer devant dans la hiérarchie ces dernières semaines. Et son absence contre le PSG (2-2) a alimenté les rumeurs d'un départ dès janvier.

Garcia et le «guerrier» Evra

Présent en conférence de presse ce vendredi, Rudi Garcia a tenu à défendre son défenseur, malade la semaine dernière. «Pat, c'est un guerrier, il n'a besoin de personne, a lancé l'entraîneur marseillais. Il a fait l'effort de jouer, mais au bout d'une heure de jeu, j'ai décidé d'épargner son physique défaillant ce soir-là. S'il avait été bien physiquement, il aurait été dans le groupe contre Paris.»

Une manière de mettre un terme définitif à certaines interrogations après le remplacement de son joueur à la 58e minute contre le Vitoria Guimaraes (2-1), en Ligue Europa, et son absence dans le groupe dimanche à Paris. «Si Jordan n'était pas arrivé, il n'aurait pas joué tous les matchs. Et Amavi ne jouera pas tous les matchs. On a trop de matchs. J'ai besoin de Pat Evra et d'Amavi» , a-t-il ajouté. Peut-être un message lancé également à son joueur qui s'interroge sur un départ en janvier.

Evra titulaire contre Lille

D'ailleurs, Evra devrait débuter contre Lille dimanche (21h) puisque Amavi est suspendu pour cette rencontre. «Amavi est suspendu dimanche, donc si Pat est bien, et c'est le cas, il jouera évidemment à Lille» , a confirmé Garcia devant les médias. Et avant cette rencontre, le coach olympien a également tenu à rétablir certaines vérités sur les prestations d'Evra et son association aux carences défensives de son équipe.

«On était invaincu après trois journées et il avait joué la majorité des matchs (titulaire lors des victoires contre Dijon et Nantes, absent lors du nul face à Angers). En plus, je rappelle qu'il n'a pas joué à Monaco alors qu'il est associé à cette défaite (1-6)», a tenu à préciser Garcia. Une belle manière de défendre son joueur.

«C'est mon rôle de le défendre et d'être exigeant. Tout le monde peut mieux faire, Pat y compris» , a poursuivi le technicien. Est-ce que ces propos redonneront le sourire à un Evra que l'on dit victime d'une légère baisse de moral depuis qu'il se contente «des matchs Coca-Cola» . Sa prestation à Lille en clôture de la 11e journée de Ligue 1 sera forcément observée de près.

