Lille : en interne, Bielsa fout la trouille...

Malgré les mauvais résultats du début de saison, Marcelo Bielsa reste soutenu par ses dirigeants. Au sein du club, personne ne veut froisser l'entraîneur argentin, capable de claquer la porte à la moindre contrariété...

«Bielsa no se va» ?

En mai dernier, les sourires étaient de sortie lors de la présentation de Marcelo Bielsa à Lille. Gerard Lopez, Marc Ingla, Luis Campos et l'entraîneur argentin annonçaient leurs ambitions pour ce «nouveau LOSC» . Quelques mois plus tard, l'optimisme a laissé place à l'angoisse...

Pourtant, tout avait bien démarré avec une victoire 3-0 contre Nantes lors de la première journée de championnat. On pensait alors El Loco de retour avec son football offensif. Sauf qu'il s'agit à ce jour du dernier succès en championnat des Dogues, 19es de Ligue 1 après dix journées avec seulement six buts marqués. Logiquement, cette situation commence à créer des tensions.

«Tout le monde est effrayé» par Bielsa

Comme nous vous l'évoquions jeudi, plusieurs joueurs ont annoncé leur mécontentement à Bielsa par rapport à certains choix tactiques notamment (lire ici). Mais du côté des dirigeants, personne n'ose remettre en cause le travail de l'Argentin, toujours défendu devant les médias par ses supérieurs ces derniers mois. Par peur de le froisser ? On peut le penser.

«Tout le monde est effrayé, à tort ou à raison, par sa personne. Et le club verrouille tout, traque ceux qui parlent, ça ressemble à une chasse aux sorcières» , confie un confrère à La Provence ce vendredi. «A plusieurs reprises, on a failli faire des banderoles contre Bielsa, et à chaque fois on s'est calmé après avoir discuté avec la direction» , a expliqué un responsable de groupe de supporters à RMC. Preuve que la direction fait tout pour que l'ancien coach de l'OM soit épargné.

Gerard Lopez «ne le virera jamais»

Il faut dire que tout le monde se souvient de son départ de Marseille en 2015 au soir de la première journée de championnat (défaite 0-1 contre Caen), à peine plus d'un an après son arrivée. Au LOSC, un tel scénario serait une catastrophe pour le propriétaire Gerard Lopez, qui avait fait d'El Loco son atout numéro 1 dans son projet de rachat du club. «Lopez ne le virera jamais, ce serait un terrible aveu d'échec, il a construit tout son projet autour de lui» , assure un observateur du club nordiste dans La Provence.

La discussion avec les joueurs peut-elle pousser Bielsa à un départ ? En tout cas, elle ne devrait pas changer sa manière de faire. Fidèle à ses convictions, l'Argentin est prêt à mourir avec ses idées. A l'OM, il n'avait rien changé durant la seconde partie de saison malgré le coup de moins bien de son équipe, qui avait finalement terminé à la 4e place du championnat et s'était fait sortir dès le premier match dans les deux coupes nationales. A un moment ou l'autre, le LOSC devra trancher si la situation ne s'améliore pas...

Que vous inspire cette situation à Lille ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...