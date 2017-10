Lille : des joueurs mécontents ont confronté Bielsa !

Après un début de saison cauchemar pour Lille, les joueurs nordistes ont décidé de se faire entendre et ont provoqué une discussion avec l'entraîneur du LOSC Marcelo Bielsa. L'objectif ? Faire comprendre à l'Argentin que ses méthodes n'étaient pas adaptées.

Marcelo Bielsa, ça chauffe à Lille...

Avec l'ambition de figurer parmi les meilleures équipes françaises, le propriétaire de Lille Gérard Lopez a nommé Marcelo Bielsa comme entraîneur. Mais en ce début de saison, les résultats du LOSC sont décevants avec une inquiétante 19e place au classement de la Ligue 1.

Mercredi, les Dogues se sont qualifiés in extremis face à Valenciennes (2-2, 5-4 tab) lors des 16es de finale de la Coupe de la Ligue. Mais malgré cette qualification, le technicien argentin n'a pas réussi à imposer sa philosophie à ses hommes...

Les joueurs ont confronté Bielsa !

Bien au contraire ! Inquiets par rapport aux mauvais résultats accumulés, plusieurs joueurs nordistes ont provoqué une discussion avec l'Argentin dans les vestiaires avant ce match mardi d'après les informations de la radio RMC. L'objectif ? Afficher leur mécontentement par rapport à certains choix tactiques, leur incompréhension concernant les consignes mais surtout se plaindre de ne pas évoluer à leur poste.

«Notre objectif était clair, dire au coach qu'on ne veut plus jouer avec sa tactique. Plusieurs joueurs en ont marre de ne pas jouer à leur poste. On joue mal, faut pas se mentir. Les tests, on n'a plus le temps de les faire. On devait le dire au coach sinon on allait dans le mur», a confié un joueur du LOSC anonymement. Fidèle à ses principes, Bielsa a continué d'imposer son point de vue, mais les joueurs agacés devraient revenir lui parler...

Luis Campos à la rescousse...

Pour faire face à cette situation tendue et délicate, les dirigeants lillois ont pris une décision forte en rappelant d'urgence Luis Campos. Parti en Amérique du Sud, le conseiller sportif du LOSC va faire son retour au domaine de Luchin pour calmer le jeu et discuter avec les joueurs. Si Bielsa continuera de s'occuper du terrain, le Portugais tentera de créer un lien entre El Loco et ses troupes. Pour Lille, il devient urgent de trouver la bonne formule.

