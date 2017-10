Manchester United : tout proche d'un retour, Ibrahimovic se voit bien "marcher sur l'eau" !

En passe de retrouver les terrains après sa grave blessure, l'attaquant de Manchester United Zlatan Ibrahimovic vient d'étaler ses ambitions. Avant de penser à soigner la sortie, le Suédois veut remporter le titre en Premier League.

Avant son retour, Ibrahimovic vient d'effectuer une sortie remarquée.

«Je serai meilleur qu'avant.» En septembre déjà, Zlatan Ibrahimovic annonçait la couleur. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit survenue en avril dernier, l'attaquant de 36 ans voit le bout du tunnel et doit retrouver les terrains avec Manchester United avant la fin d'année 2017.

A l'occasion d'une interview réalisée par Thierry Henry pour Sky Sports, l'ancien Parisien vient d'en remettre une couche ce vendredi. Que ses fans se rassurent, le géant suédois n'a rien perdu de ses ambitions, ni de son ego ! Au contraire, entendre les détracteurs lui prédire la fin de sa carrière et flirter avec les limites de son corps ont même rendu le Red Devil plus motivé que jamais !

«Je reviens pour finir ce que j'ai commencé»

«Je n'avais jamais eu de blessure aussi grave et tous les gens autour disaient "c'est fini" ou "il est trop vieux'" Cela m'a poussé, la blessure m'a donné de l'énergie et un objectif. (…) La blessure m'a rendu les choses faciles. J'avais un but : c'était de revenir et de rejouer un match», a raconté le Scandinave. Cet objectif en passe d'être atteint, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain est déjà tourné vers un autre challenge.

«Je reviens pour finir ce que j'ai commencé. Avec tout ce que j'ai accompli lors de la première saison – nous avons gagné trois titres (Community Shield, League Cup et Ligue Europa, ndlr) – cette fin n'était pas celle que je voulais», a précisé «Ibra». «L'objectif, c'est la Premier League. C'est mon but pour finir. Tout ce que j'ai commencé lors de ma première saison, nous le finirons lors de la deuxième.»

«Je ne partirai pas en boîtant»

Actuellement 2es de Premier League à cinq points du leader et voisin, Manchester City, les Red Devils restent en course pour le titre mais ils viennent de perdre du terrain en enchaînant deux matchs sans victoire en championnat contre Liverpool (0-0) puis Huddersfield (1-2). Alors que la recrue Romelu Lukaku (10 buts en 13 matchs toutes compétitions confondues) marque un peu le pas en octobre après de bons débuts, le retour d'Ibrahimovic, auteur de 28 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues en 2016-2017, devrait intervenir au bon moment.

Et même s'il se montre mystérieux sur son avenir, le Mancunien assure une chose : il finira en beauté. «Je partirai comme je suis arrivé, je ne partirai pas en boîtant. Je partirai à ma manière, celle choisie. Même si je dois marcher sur l'eau, je le ferai.» A condition d'avoir d'abord ajouté la Premier League à son imposant palmarès !

D'après vous, quel niveau va afficher Zlatan Ibrahimovic à son retour ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…