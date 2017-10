Les 10 infos à savoir sur la soirée : Montpellier et Caen OK, un jeune sauve Arsenal, City a tremblé, l'Inter sur le trône... Romain Rigaux - Actu Coupe De La Ligue, Mise en ligne: le 24/10/2017 à 23h11 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Montpellier et Caen qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe de la Ligue, un jeune sauve Arsenal, Manchester City évite un couac, l'Inter Milan leader de Serie A grâce à un doublé d'Icardi, Manchester United réagit, le Barça bis déroule, Dortmund fait le show... Découvrez les faits marquants des matchs de mardi en France et en Europe. La joie des Montpelliérains face à Guingamp Les principaux résultats de la soirée : Lorient 0-1 Caen, Guingamp 0-2 Montpellier (Coupe de la Ligue), Swansea 0-2 MU, Arsenal 2-1 ap Norwich, Man City 0-0 (4-1 tab) Wolverhampton (en cours) (League Cup), Magdebourg 0-5 Dortmund, (Coupe d'Allemagne), Inter 3-2 Sampdoria (Serie A), Murcie 0-3 Barça, Carthagène 0-3 FC Séville, Saragosse 0-2 Valence (Coupe d'Espagne). 1. Montpellier sur sa lancée. En forme ces dernières semaines, Montpellier a confirmé sur la pelouse de Guingamp (2-0). C'est Camara (20e) qui a donné l'avantage aux Montpelliérains dans cette rencontre face à une formation bretonne assez décevante. La révolte de l'En Avant n'a pas vraiment eu lieu et Ninga (71e) a fait le break en seconde période. Une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues pour le MHSC, qui n'a plus perdu depuis cinq rencontres ! 2. Guingamp n'y arrive pas à domicile... Cette élimination de Guingamp est la quatrième sur ses cinq derniers matchs joués à domicile en Coupe de la Ligue ! Avant cet échec contre Montpellier, l'EAG avait été sorti sur sa pelouse par Lorient en 2011, Evian Thonon-Gaillard en 2013 et Lille en 2016. 3. Caen passe dans la douleur à Lorient. Dominé, Caen a proposé le minimum syndical dans le jeu sur la pelouse de Lorient (L2), mais cela a suffi pour décrocher la victoire (1-0) et la qualification pour les 8es de finale de la Coupe de la Ligue. Kouakou (43e) a marqué l'unique but de la rencontre. Les Lorientais ont pourtant nettement dominé les débats, mais les hommes de Mickaël Landreau ont manqué de réalisme et ont buté sur le gardien caennais Samba, décisif à deux reprises dans le temps additionnel. Kouakou offre la victoire à Caen contre Lorient (0-1, 43e) 4. Une première depuis 2014 pour le SMC ! Caen n'avait plus atteint les 8es de finale de la Coupe de la Ligue depuis la saison 2014-2015. Lors des deux derniers exercices, les Malherbistes avaient été sortis par Nice (1-2) et Nancy (2-4). Pourtant, Patrice Garande n'avait pas fait de ce match sa priorité avec huit changements dans son onze de départ par rapport à celui aligné contre Monaco (0-2) samedi en championnat. 5. Arsenal remercie Nketiah ! Arsenal s'est difficilement qualifié (2-1 ap) face à Norwich en League Cup ce mardi soir. Avec une équipe composée principalement de remplaçants, dont Giroud, les Gunners ont longtemps été menés après un but de Murphy (34e) et ont dû s'en remettre à Nketiah. Entré à la 85e minute, le jeune Anglais de 18 ans a égalisé immédiatement (85e), avant de s'offrir un doublé dans la prolongation (96e) pour donner la victoire au club londonien. Il n'avait disputé qu'une minute avec les pros cette saison avant son entrée qui fera forcément parler outre-Manche. Le jeune Nketiah sauveur d'Arsenal 6. Manchester City a eu très chaud ! Avec un onze de départ pourtant compétitif, composé notamment d'Agüero, Bernardo Silva, Sterling, Touré, Gündogan, Gabriel Jesus ou encore Danilo, Manchester City a lutté pour se qualifier contre Wolverhampton en League Cup. Incapables de marquer durant le temps réglementaire et la prolongation, les Skyblues l'ont emporté grâce aux tirs au but (0-0, 4-1 tab). Un match compliqué pour B. Silva et Manchester City... 7. Manchester United se reprend. Battu par Huddersfield le week-end dernier, Manchester United s'est refait une santé en League Cup avec un succès 2-0 sur la pelouse de Swansea. Avec un onze de départ très remanié - Mata, Matic, Mkhitaryan ou encore Lukaku étaient sur le banc -, les Red Devils l'emportent grâce à un doublé de Lingard (21e, 59e) et disputeront les quarts de finale. Une bonne manière de se remettre à l'endroit avant le choc contre Tottenham samedi prochain. Lingard offre la victoire à Manchester United 8. Icardi flambe encore, l'Inter leader ! L'Inter Milan s'empare provisoirement de la première place au classement avec une victoire 3-2 à domicile contre la Sampdoria en ouverture de la 10e journée de Serie A. Icardi a inscrit un doublé (32e, 54e) et porte son total à 11 buts en dix matchs toutes compétitions confondues cette saison. Les Nerazzurri possèdent un point d'avance sur Naples qui se déplace sur la pelouse du Genoa mercredi. La Juve est à quatre longueurs et affronte la SPAL demain. Le redoutable Icardi 9. Le Barça tranquille à Murcie. Sans ses habituels titulaires, le FC Barcelone s'est nettement imposé sur la pelouse du Real Murcie (3-0) ce mardi en 16e de finale aller de la Coupe du Roi. Alcacer (44e), Deulofeu (52e) et Arnaiz (56e) ont offert la victoire à ce "Barça bis" , composé au coup d'envoi de Cillessen, Vermaelen, Mascherano, Digne, André Gomes, Alena ou encore Denis Suarez, en plus des trois buteurs de la rencontre. Seul Semedo était un titulaire régulier dans ce onze de départ. Digne était titulaire avec le Barça 10. Dortmund fait le show ! Le Borussia Dortmund a été sans pitié sur la pelouse de Magdebourg (5-0) en 16e de finale de la Coupe d'Allemagne. Castro (42e), Isak (47e), Yarmolenko (73e), Bartra (79e) et Kagawa (90e), permettent au BVB de retrouver le chemin de la victoire après trois matchs sans succès (2 nuls et 1 défaite) toutes compétitions confondues. Pas de grosse surprise ce soir puisque le Bayer Leverkusen a dominé l'Union Berlin (4-1), Schalke 04 n'a pas tremblé sur la pelouse de Wehen (3-1) et Mönchengladbach l'a emporté sur le terrain du Fortuna Dusseldorf (1-0). Castro a lancé Dortmund en ouvrant le score Que vous inspirent les résultats de la soirée ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





