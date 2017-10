OM : "dépasser Paris un jour", l'ambition de McCourt reste intacte

Avant la réception du Paris Saint-Germain ce dimanche, Frank McCourt se dit satisfait des récents progrès de l'Olympique de Marseille. Le propriétaire du club phocéen ambitionne toujours de devenir le numéro un français. Même s'il répète qu'il n'a pas les moyens des Qataris et donc que cela prendra du temps...

Frank McCourt continue d'être très ambitieux pour l'OM.

Après une période fin août-début septembre compliquée, l'Olympique de Marseille a redressé la barre, pointant à la 4e place du classement aujourd'hui. De quoi satisfaire le propriétaire du club phocéen, Frank McCourt, qui ambitionne toujours de dépasser dans un avenir plus ou moins proche le grand rival parisien.

"J'ai l'espoir de gagner. Nous avons une très bonne équipe, avec du caractère, et ça finira par payer, estime l'homme d'affaires américain, interrogé par le JDD. Mais je veux garder une vue d'ensemble. Nous pouvons très bien être très heureux ce soir mais le projet ne serait pas abouti pour autant. À l'inverse, une défaite ne remettrait pas tout en cause. Oui, c'est un rendez-vous important qui excite tout le monde, mais ce n'est qu'un match. Nous devrons un jour dépasser le PSG pour devenir des champions. Nous sommes au début du processus."

«Je n'ai pas le carnet de chèques des Qataris»

Mais pour dépasser un jour le PSG ou au moins être son égal, cela prendra du temps. McCourt l'a encore rappelé, d'autant qu'il ne dispose pas des moyens des Qataris. «Je suis un privilégié mais je n'ai pas le carnet de chèques des Qataris. Ce serait une stratégie ridicule que de dépenser plus qu'eux pour gagner, affirme le propriétaire de l'OM. Personne n'y arrive. Ça ne veut pas dire que nous ne dépenserons pas, mais nous devons être plus ingénieux.»

Quand le PSG déboursait 400 millions d'euros l'été dernier pour s'offrir le duo Neymar-Mbappé, l'OM a lui prévu d'investir 200 millions d'euros sur 4 ans. Il n'y a pas si longtemps encore, cela aurait largement comblé les supporters marseillais. Mais tout va trop vite avec Paris désormais. Et face à la réussite parisienne, «l'OM Champions Project» paraît forcément un peu ridicule.

«Si certains ont pensé que ça pouvait arriver en un an...»

"Quand vos objectifs sont élevés, vous vous ouvrez à la critique. Si notre projet était baptisé 'OM Europa League Project', de quoi parlerait-on ? Comme nous aurions atteint l'objectif, on dirait 'bien joué' ? Je ne crois pas, avance McCourt, qui continue de viser le titre en L1 puis en Ligue des Champions dans quelques années. Ce sont nos objectifs et ça le reste. La culture américaine peut parfois paraître trop directe, trop audacieuse, dans la manière de dire les choses. J'apprends, je m'adapte. Ensuite, un projet nécessite du temps. Peut-être est-ce un défaut de traduction si certains ont pensé que ça pouvait arriver en un an..."

Le problème, c'est qu'on n'imagine pas ça non plus dans 3, 4 ou même 5 ans... Sauf si McCourt décide finalement d'investir beaucoup plus que prévu initialement. Mais ce n'est pas son intention visiblement.

