PSG : premier couac entre Emery et Neymar

Neymar disputera au Vélodrome dimanche son premier Clasico en France. Et le Brésilien est visiblement gonflé à bloc. Alors qu'Unai Emery l'a invité à rentrer au vestiaire plus tôt que prévu vendredi lors de la séance d'entraînement, l'ancien Barcelonais a clairement affiché son mécontentement.

Neymar ne voulait pas d'un entraînement trop léger vendredi.

Deux jours après leur large victoire sur le terrain d'Anderlecht en Ligue des Champions (4-0), les Parisiens ont eu droit à un entraînement léger hier vendredi. Notamment les titulaires, qu'Unai Emery a souhaité ménager. Après un long toro, ceux-ci ont été invités par l'entraîneur parisien à en rester là et à filer aux soins.

Ce qui n'a pas été du goût de Neymar. S'estimant en forme et pas émoussé par sa prestation de mercredi, le Brésilien a demandé au technicien espagnol à poursuivre la séance avec les remplaçants. Face au refus du Basque, l'ancien Barcelonais s'est agacé et a clairement affiché son désaccord, rapporte L'Equipe ce samedi.

Un couac révélateur de sa motivation ?

«Au début, on s'est demandé s'il plaisantait» , raconte un témoin de la scène. Mais non, la star parisienne ne plaisantait pas. Ce premier petit couac entre Emery et Neymar est révélateur de deux choses : la première, c'est que le Brésilien dispose d'un fort caractère. Mais ça, on le savait déjà.

La seconde, c'est que l'attaquant vedette du PSG est visiblement très motivé par ce Clasico. Au point de ne pas vouloir d'un entraînement très léger à deux jours du choc de la 10e journée de Ligue 1. Cette mauvaise humeur est sans doute beaucoup plus positive qu'il n'y paraît au premier abord pour le leader du championnat. Les Marseillais peuvent s'attendre à affronter un Neymar gonflé à bloc...

