PSG : Di Maria, un sentiment de malaise évident...

Pourtant buteur face à Anderlecht (4-0) mercredi en Ligue des Champions, l'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria n'a pas célébré sa réalisation. Déçu de sa situation au sein du club de la capitale, l'Argentin ne cache pas son mal-être.

Angel Di Maria, un mal-être assumé.

Entré en jeu à la 74e minute de jeu face à Anderlecht (4-0) en Ligue des Champions mercredi, l'ailier Angel Di Maria a participé à la belle victoire du Paris Saint-Germain en inscrivant le dernier but de son équipe. Mais plus que cette réalisation, c'est l'attitude de l'Argentin qui fait parler. Car le joueur de 29 ans n'a pas fêté ce but, réalisant seulement quelques pas de côté avec le regard perdu.

Di Maria affiche son mal-être

D'après les informations du quotidien L'Equipe, cette attitude de Di Maria se prolongera après la partie, dans le vestiaire mais aussi en zone mixte, où il n'a pas souhaité s'arrêter. Muet, l'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United affiche clairement son mal-être selon les confidences de l'un de ses proches.

«Le fait de ne pas fêter son but était volontaire. Angel est inquiet et énervé de ne pas avoir de temps de jeu», a fait savoir l'un de ses proches au média sportif. Désormais remplaçant après les arrivées retentissantes de Neymar et de Kylian Mbappé cet été, l'Argentin serait notamment inquiet pour son temps de jeu en perspective du Mondial 2018.

Déçu d'avoir été bloqué, l'Argentin partira-t-il cet hiver ?

Dans ce contexte, Di Maria regretterait également le choix du PSG de l'avoir bloqué dans les derniers instants du mercato d'été 2017. Courtisé par le FC Barcelone, l'ailier voulait rejoindre la Catalogne, mais le vice-champion de France a repoussé l'offre jugée insuffisante (40 M€) du club espagnol, notamment car l'entraîneur Unai Emery compte sur l'international albiceleste.

Si le camp de Di Maria a d'ores et déjà repoussé un exil en Chine cet hiver, un départ vers un grand club européen sera-t-il étudié ? On le sait, Paris va devoir vendre pour rester dans les clous du fair-play financier et sacrifier un élément «malheureux» avec une belle valeur marchande pourrait être une solution qui ferait les affaires de toutes les parties concernées.

