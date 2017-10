PSG : un début de saison canon... mais où est la patte Emery ?

Si le Paris Saint-Germain écrase tout sur son passage en Ligue 1 et en Ligue des Champions, le club de la capitale le doit surtout à ses attaquants, intenables jusqu'ici. Malgré les excellents résultats, la patte Unai Emery a énormément de mal à se faire ressentir. Faut-il s'inquiéter avant les grosses échéances prévues à partir du printemps ?

Unai Emery peut compter sur une attaque de folie.

Huit victoires et un nul en Ligue 1, trois succès en autant de rencontres en Ligue des Champions avec notamment la meilleure attaque et la meilleure défense de la compétition : le Paris Saint-Germain est intouchable en ce début de saison.

S'appuyant sur un trio d'attaque exceptionnel, Unai Emery peut se frotter les mains. Mais au niveau du jeu, Paris a-t-il vraiment progressé avec l'entraîneur espagnol depuis le coup d'envoi de l'exercice ? Difficile de répondre positivement lorsque l'on voit la pauvre production collective fournie à Anderlecht, malgré la large victoire (4-0).

Dugarry ne croit pas en Emery

Pas fan du Basque, Christophe Dugarry va plus loin et estime qu'Emery n'est pas l'homme de la situation pour ce PSG. «Cela fait maintenant plus d'un an qu'Unai Emery est au Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que le costume est un petit peu trop grand pour lui. J'aimerais le voir un peu plus acteur de son équipe, gérer des cas parfois difficiles et être capable de trancher. C'est un sentiment, j'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas toujours les événements, pas toujours les débats» , a commenté le champion du monde 1998 au micro de SFR Sport.

«J'ai l'impression que ce sont les joueurs qui dirigent l'équipe plus que l'entraîneur véritablement. On n'a jamais senti la patte Unai Emery, il y a des matchs charnières dans une saison, où il y a des décisions importantes qui peuvent faire basculer l'entraîneur ou les joueurs dans un sens ou dans l'autre. On n'a pas l'impression qu'il les a prises comme il aurait dû le faire pour s'imposer» , a rajouté Dugarry.

Un fond de jeu moyen, un turn-over qui laisse à désirer

Si certains se satisferont des résultats pour le moment très positifs du PSG, compter uniquement sur les exploits de Neymar et Kylian Mbappé, qui oublient parfois de servir leurs partenaires, n'est pas une tactique viable. Face à un adversaire plus relevé, à partir du printemps, le PSG devra se montrer bien plus consistant au milieu mais également sur les côtés de sa défense, en difficulté face aux Mauves. Un travail qu'Emery va devoir réaliser et qui, jusqu'ici, laisse franchement à désirer.

Pour cela, le coach parisien, qui passe son temps à gérer les statuts et à faire attention à ne pas écorner ses stars, doit s'imposer et trancher dans le vif. Thomas Meunier et Yuri Berchiche, qui n'ont pas démérité jusqu'ici, ne peuvent pas se satisfaire d'un statut de remplaçant toute la saison même lorsque leurs concurrents sont moins bien. Même chose dans l'entrejeu, où Javier Pastore ou encore Giovani Lo Celso n'ont que des miettes, le trio Verratti-Motta-Rabiot semblant indéboulonnable contre vents et marées en C1. Emery a du travail !

Ce PSG peut-il progresser avec Emery ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...