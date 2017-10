Les 12 infos à savoir sur la soirée de Ligue des Champions : la balade 7-0 de Liverpool, City domine Naples, Dortmund coule...

La balade 7-0 de Liverpool, City domine Naples, Dortmund coule à Nicosie, une parade folle de Lloris, Augustin se régale avec Leipzig... Découvrez les faits marquants des matchs de mardi comptant pour la 3e journée de Ligue des Champions.

Liverpool a réalisé le carton de la soirée !

Les résultats de mardi :

Groupe E : Spartak Moscou 5-1 FC Séville, Maribor 0-7 Liverpool.

Groupe F : Manchester City 2-1 Naples, Feyenoord Rotterdam 1-2 Shakhtar Donetsk.

Groupe G : MONACO 1-2 Besiktas, RB Leipzig 3-2 FC Porto.

Groupe H : APOEL Nicosie 1-1 Borussia Dortmund, Real Madrid 1-1 Tottenham.

+ Retrouvez tous les résultats, les buteurs, les feuilles de match et les classements en cliquant ici.

1. La balade 7-0 de Liverpool. Après deux nuls pour lancer cette campagne européenne, Liverpool a frappé fort en s'imposant sur la pelouse de Maribor (7-0) ! Avec un début de match tonitruant, les Reds ont rapidement mené au score avec des buts de Firmino (4e), Coutinho (13e) et Salah (19e). En démonstration, le club britannique a ensuite déroulé avec quatre nouvelles réalisations signées Salah (40e), Firminho (50e), Oxlade-Chamberlain (86e) et Alexander-Arnold (90e). Un carton pour relancer Liverpool dans ce Groupe E.

2. Manchester City a eu chaud ! Déjà impressionnant en Premier League, Manchester City a encore affiché un visage très séduisant face à Naples (2-1) en Ligue des Champions. Dans ce choc du Groupe F, les Citizens ont déroulé avec un football spectaculaire et ont réussi à faire la différence grâce à Sterling (9e) puis Gabriel Jesus (13e). Injouables en première période, les Citizens ont même eu le bonheur de voir Ederson stopper un penalty de Mertens. Moins bien en seconde période, les hommes de Guardiola ont souffert, mais ont seulement concédé un penalty de Diawara (73e).

3. Dortmund coule à Nicosie ! Le Borussia Dortmund est quasiment éliminé de la Ligue des Champions ! Battus par Tottenham et le Real Madrid lors des deux premières journées, les Allemands ont été accrochés par l'APOEL Nicosie (1-1) ! Incapable d'emballer cette partie, le BvB était même mené au score après le but de Poté (62e), mais a réussi à sauver les meubles avec l'égalisation de Sokratis. Avec seulement 1 point, Dortmund voit le Real et Tottenham s'éloigner avec 6 points d'avance.

4. L'AS Monaco au fond du gouffre. La situation de l'AS Monaco ne s'arrange pas ! Après un nul et une défaite, le club de la Principauté s'est incliné face à Besiktas (1-2) ce mardi. Malgré l'ouverture du score de Falcao (30e), les Monégasques ont été renversés par un doublé de Tosun (34e, 54e). Dernier du Groupe G, Monaco va vite devoir réagir pour conserver une chance de se qualifier. Pour lire l'analyse complète de la partie, c'est ici.

5. Le Real et Tottenham se neutralisent. Dans le choc européen de la soirée, le Real Madrid et Tottenham (1-1) n'ont pas réussi à se départager. Si Varane (28e) a lancé ce match avec un but contre son camp, Ronaldo (40e) a ensuite égalisé sur penalty après une faute d'Aurier. Malgré de nombreuses occasions, les Merengue ont buté encore et encore sur un grand Lloris. Pour lire l'analyse complète de la partie, c'est ici.

6. Leipzig s'offre Porto et arrange Monaco. Si l'AS Monaco a connu une mauvaise soirée avec ce revers face à Besiktas, le club français peut remercier Leipzig ! Face au FC Porto, le club allemand s'est imposé (3-2) au terme d'une première période dingue. Après l'ouverture du score d'Orban (8e), l'intenable Aboubakar a égalisé pour les Portugais. Mais dominateurs, les Allemands ont repris l'avantage avec des buts de Forsberg (38e) et Augustin (41e). Et la réduction du score de Marcano (44e) n'aura rien changé. Si le Besiktas s'envole avec 9 points au compteur, Leipzig (4 pts), Porto (3 pts) et Monaco (1 pt) vont lutter pour la 2e place.

7. Ben Yedder va nourrir des regrets... En déplacement, le FC Séville s'est incliné sur la pelouse du Spartak Moscou (1-5). Après l'ouverture du score de Promes (18e), les Sévillans avaient pourtant bien réagi avec l'égalisation de Kjaer. En seconde période, Ben Yedder a été tout proche de donner l'avantage au club espagnol, mais sa frappe a été sauvée sur la ligne par un défenseur... Et par la suite, les Russes ont fait la différence avec Melgarejo (58e), Glushakov (67e), Adriano (74e) et Promes (90e). Rageant pour le Français.

8. La parade totalement folle de Lloris ! Si Tottenham a réussi à obtenir un nul sur la pelouse du Real Madrid (1-1) ce mardi, c'est surtout grâce à Lloris. Si le gardien français a brillé avec de nombreuses parades, il s'est surtout distingué par un arrêt monstrueux sur une tête de Benzema à bout portant repoussée du bout du pied. Quel réflexe !

Hugo Lloris with the greatest save ever. ? #COYS pic.twitter.com/Kl7w51N7IM — Spurs News Today (@TodaySpurs) 17 octobre 2017

9. La belle opération du Shakhtar Donetsk. Si Manchester City et Naples sont les deux grands favoris de ce Groupe F, le Shakhtar Donetsk a bien l'intention de profiter de la moindre occasion. Vainqueur face à Feyenoord (2-1) grâce à un doublé de Bernard (24e, 54e), le club ukrainien réalise une excellente opération en s'emparant de la 2e place de la poule avec 3 points d'avance sur Naples. Et si une surprise se dessinait dans ce Groupe F ?

10. Varane malchanceux, mais... A l'occasion du match face à Tottenham (1-1), le Real Madrid a concédé l'ouverture du score sur un but contre son camp de Varane après une madjer de Kane. Si le Français a été très déçu par ce coup du sort, il pourra toujours se consoler avec cette statistique. En 198 matchs disputés toutes compétitions confondues avec le Real, c'est la première fois que l'ancien Lensois marque contre son camp. Pour un défenseur, c'est peu.

11. Premier but en C1 pour Augustin ! Parti du Paris Saint-Germain cet été, l'attaquant Augustin enchaîne les matchs sous les couleurs du RB Leipzig. Titulaire ce mardi face au FC Porto (3-2) en Ligue des Champions, le jeune talent français vient d'inscrire le premier but de sa carrière dans cette compétition ! Longtemps barré par une concurrence importante à Paris, Augustin va-t-il enfin réussir à exprimer son potentiel avec le club allemand ?

12. La roulette géniale d'Augustin. Mais Augustin ne s'est pas contenté de marquer pour Leipzig face à Porto (3-2), l'avant-centre a également fait le show ! Même déséquilibré, le jeune Français a signé incontestablement le dribble de la soirée avec cette superbe roulette pour éliminer deux adversaires. Même si l'ancien Parisien réalise le mauvais choix par la suite en oubliant ses partenaires, ce geste va faire le tour de l'Europe.

[?? VIDEO BUT] ? Ligue des Champions

? Augustin élimine deux joueurs d'une roulette dévastatrice ! Le dribble de la soirée ?#RBLFCP pic.twitter.com/eWjuoPvKMn — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 17 octobre 2017

Liverpool s'est éclaté face à Maribor (Maribor 0-7 Liverpool)



Jesus a encore marqué pour les Citizens (Manchester City 2-1 Naples)



Augustin a inscrit son premier but en C1 (Leipzig 3-2 FC Porto)



Ronaldo n'a pas réussi à donner la victoire à son équipe (Real Madrid 1-1 Tottenham)



Promes a fait vivre un enfer au FC Séville (Spartak Moscou 5-1 FC Séville)



Les Turcs ont joué un vilain tour aux Monégasques (AS Monaco 1-2 Besiktas)



Auteur d'un doublé, Bernard a porté son club (Feyenoord 1-2 Shakhtar)