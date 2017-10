Les Spurs et Lloris tiennent tête aux champions d'Europe ! - Débrief et NOTES des joueurs (Real 1-1 Tottenham)

Dominateur mais trop brouillon, le Real Madrid a été tenu en échec par un valeureux Tottenham (1-1) ce mardi à domicile en Ligue des Champions. Les deux équipes conservent toutefois 6 points d'avance en tête du groupe H.

Ronaldo et le Real n'étaient pas dans un grand soir.

Malgré sa domination, le Real Madrid n'est pas parvenu à se défaire de Tottenham (1-1) ce mardi à l'occasion de la 3e journée du groupe H de la Ligue des Champions.

D'entrée de jeu, les Merengue mettaient la pression et Ronaldo trouvait le poteau de la tête ! Le ballon revenait sur Benzema qui manquait le cadre.

Les hommes de Zinédine Zidane campaient dans le camp adverse, mais les Anglais, regroupés en défense, ne laissaient que peu d'espace et Ronaldo frappait à côté sur une frappe trop croisée. Quasi-inexistants dans le jeu, les Spurs faisaient parcourir un frisson dans les travées du stade Santiago-Bernabéu sur une tête de Kane qui obligeait Navas à écarter le danger d'une claquette.

Les Spurs créent la sensation...

Les visiteurs allaient un peu mieux et, contre le cours du jeu, Tottenham se permettait même de glacer l'ambiance en ouvrant le score sur un but contre son camp de Varane, à la lutte avec Kane après un centre d'Aurier (0-1, 28e). Le match s'emballait et à l'autre bout du terrain, Isco se heurtait à Lloris. Le double tenant du titre poussait et Aurier finissait par concéder un penalty évident devant Kroos. Ronaldo le transformait en prenant Lloris à contre-pied juste avant la pause (1-1, 43e).

Lloris en feu, Navas aussi !

Au retour des vestiaires, les locaux accéléraient encore face à des Spurs au bord de la rupture. Mais les Madrilènes se heurtaient à un Lloris des grands soirs. Sur une tête de Benzema à bout portant, le gardien français sortait une parade incroyable en repoussant du pied ! Le Tricolore mettait encore en échec Ronaldo à deux reprises. Alors que le Real commençait à tomber dans la nervosité, les Anglais avaient deux occasions de réaliser le hold-up, mais Kane puis Eriksen se heurtaient à un Navas lui aussi impeccable.

Un nul sans trop de conséquences...

Pas assez patients et en manque de réalisme, les coéquipiers d'Hakimi, encore très intéressant ce soir, ne parvenaient pas à prendre à défaut des Spurs bien en place. Les deux équipes restent donc au coude à coude en tête de la poule avec toujours six points d'avance sur l'APOEL Nicosie et le Borussia Dortmund qui se sont neutralisés sur le même score dans l'autre match du groupe (1-1).

La note du match : 7/10

On attendait beaucoup de cette affiche et on n'a pas été déçu avec beaucoup de rythme et des occasions. Malgré sa domination, on pourra quand même regretter le jeu brouillon par moment du Real. Dans une belle ambiance, les deux gardiens étaient dans un grand soir et sur la fin chaque équipe aurait pu prétendre à la victoire.

Les buts :

- Côté droit, Serge Aurier centre pour Kane. A bout portant, l'Anglais tente une Madjer mais rate le ballon. A la lutte avec lui, Varane le dévie du pied dans ses propres filets (0-1, 28e).

- Servi par Benzema dans la surface, Kroos est déséquilibré par un tacle d'Aurier. L'arbitre siffle logiquement un penalty que Ronaldo transforme en prenant Lloris à contre-pied (1-1, 43e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Hugo Lloris (7,5/10)

Peu inquiété en première période malgré la domination adverse, le portier tricolore plonge du mauvais côté sur le penalty de Ronaldo. Mais il a sorti le grand jeu lors du second acte. D'abord avec cet arrêt incroyable du pied sur la tête à bout portant de Benzema. Puis, le Français met encore en échec Ronaldo à deux reprises. Il serait injuste de réduire la performance des Spurs aux prouesses de leur capitaine, mais force est de constater que celui-ci a largement tenu la baraque !

REAL MADRID :

Keilor Navas (7) : de retour de blessure, le gardien costaricain a été impérial ce soir. S'il ne peut rien sur l'ouverture du score, il avait déjà mis en échec Kane sur une tête un peu plus tôt. Décisif à deux reprises en seconde période face à l'Anglais et Eriksen.

Achraf Hakimi (6,5) : pour son baptême du feu en C1, le latéral droit a encore affiché un visage intéressant. Très actif, à l'image de ce centre parfait pour la tête de Ronaldo, il a laissé peu de répit à Vertonghen. Bon dans les duels, le Marocain a affiché beaucoup de disponibilité et multiplié les centres, avec plus ou moins de précision. Globalement appliqué malgré quelques difficultés de marquage face à Kane sur corner.

Raphaël Varane (4,5) : pas très sollicité, le Français est malheureux en ouvrant le score contre son camp.

Sergio Ramos (5) : le patron de la défense madrilène a tenu son rang en début de partie, avec des interventions pleines d'autorité, notamment sur cette longue ouverture pour Kane qui partait seul au but, mais il laisse Aurier centrer sur l'ouverture du score. Un peu plus fébrile ensuite et pas en réussite offensivement, l'Espagnol n'a pas joué les sauveurs cette fois.

Marcelo (5) : encore une grosse activité de la part du Brésilien dans son couloir gauche, lui qui a initié de nombreuses actions, notamment en renversant le jeu. Défensivement en revanche, le duo Aurier-Sissoko lui a fait mal.

Luka Modric (7) : face à son ancien club, le Croate a brillé de mille feux. En plus de son travail de sape à la récupération, le milieu de terrain a parfaitement aiguillé le jeu du Real Madrid avec de bonnes combinaisons côté gauche et des ouvertures lumineuses. C'est souvent lui qui a initié les occasions dangereuses.

Casemiro (5,5) : discret en première période, le Brésilien a retrouvé sa combativité habituelle après la pause. Présent à la récupération, le milieu de terrain a alors proposé un apport offensif intéressant, à l'image de ce centre pour la tête de Benzema.

Toni Kroos (5,5) : l'Allemand obtient le penalty et il a plutôt bien combiné mais il a manqué d'impact à l'approche de la surface adverse. Ses coups de pied arrêtés n'ont globalement pas été une réussite.

Isco (6) : placé entre les lignes, l'Espagnol a comme à son habitude donné beaucoup de fil à retordre à l'arrière-garde des Spurs, multipliant les combinaisons et les passes lumineuses. Précieux lorsque le Real a cherché à accélérer le jeu. Remplacé à la 87e par Lucas Vázquez (non noté).

Karim Benzema (4,5) : avec sa générosité caractéristique, le Français s'est mis en évidence dans son rôle de relais dans les combinaisons, à l'image de l'action du penalty où il lance Kroos. Face au but, l'ancien Lyonnais a en revanche gâché deux belles opportunités, en échouant notamment à bout portant face à un Lloris en feu. Remplacé à la 76e par Marco Asensio (non noté).

Cristiano Ronaldo (4,5) : s'il a marqué sur penalty, le Portugais a globalement connu trop de déchet ce soir. Après sa tête sur le poteau dès le début de la partie, il a manqué le cadre à plusieurs reprises puis il a buté deux fois sur Lloris. Signalé hors-jeu plusieurs fois, il a également gâché une belle occasion en glissant dans la surface. Précieux en revanche dans le domaine aérien.

TOTTENHAM :

A venir : découvrez les notes et commentaires sur les joueurs de TOTTENHAM, actualisés dans quelques instants ...

