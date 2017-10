Besiktas enfonce un peu plus Monaco - Débrief et NOTES des joueurs (Monaco 1-2 Besiktas)

L'AS Monaco concède une nouvelle défaite en Ligue des Champions. Après le revers face au FC Porto, le club de la Principauté s'est encore incliné à domicile contre Besiktas (1-2) ce mardi au terme d'une prestation très inquiétante.

Subasic dépité...

Si l'AS Monaco voulait se rassurer ce mardi soir avec la réception de Besiktas en Ligue des Champions, c'est raté. Très décevants, les Monégasques concèdent une troisième défaite (1-2) en quatre matchs toutes compétitions confondues et continuent d'afficher de grosses lacunes défensivement et dans le jeu.

Pepe s'en sort bien

L'ASM débutait timidement sa rencontre. Fébrile derrière, le champion de France était rapidement inquiété et Tosun n'était pas loin d'en profiter à deux reprises. Plus rigoureux au fil des minutes, le club de la Principauté montrait du mieux alors que Falcao et Baldé s'essayaient de loin sans véritablement inquiéter Fabricio, très bon sur un coup franc de Lemar obtenu pour une faute de Pepe sur Baldé en position de dernier défenseur. Le Portugais pouvait s'estimer chanceux d'avoir échappé au carton rouge.

Tosun répond rapidement à Falcao

Derrière, Besiktas s'offrait des situations intéressantes avec des tir dangereux de Hutchinson et Babel. Mais c'est finalement Monaco qui trouvait la faille par l'inévitable Falcao, bien servi par Baldé (1-0, 30e). Les hommes de Leonardo Jardim étaient-ils enfin lancés dans ce match ? Eh bien non puisqu'il ne fallait que trois minutes à Besiktas pour égaliser d'une tête de Tosun (1-1, 34e)... L'ASM n'aura mené au tableau d'affichage que quatre minutes.

Monaco craque...

Crispés et toujours aussi peu inspirés offensivement, les Monégasques se faisaient punir avant l'heure de jeu. Tosun profitait de la passivité de la défense monégasque pour s'offrir un doublé (1-2, 54e) et enfoncer un peu plus une équipe de l'ASM très décevante et sifflée par quelques supporters frustrés par l'absence de révolte de leur équipe.

Si l'entrée de Lopes redonnait un peu de vivacité à l'attaque monégasque, c'est Besiktas qui était proche de faire le break sur un tir d'Özyakup, tout juste entré en jeu, repoussé par Subasic. Le coup de sifflet final mettait fin à un calvaire pour Monaco qui semblait pouvoir jouer encore une heure sans parvenir à marquer... Avec un seul point en trois matchs, la qualification semble déjà presque compromise pour l'ASM au vu du visage montré ce soir.

La note du match : 5/10

Si Besiktas a proposé de belles choses offensivement, la rencontre ne s'est jamais réellement emballée. La faute à des Monégasques incapables de mettre de la folie et trop imprécis pour espérer faire le spectacle face à une formation turque sérieuse et efficace.

Les buts :

- Servi au milieu de terrain, Baldé n'est pas attaqué et peut progresser ballon au pied avant de servir Falcao dans la surface côté gauche. Le Colombien résiste au retour de Pepe et marque d'un pointu du droit dans le petit filet opposé (1-0, 31e).

- Talisca percute dans l'axe et trouve Quaresma sur le côté droit. Le Portugais centre au premier poteau pour Tosun, seul, qui place une tête piquée imparable (1-1, 34e).

- Décalé côté droit, Quaresma fixe Sidibé dans la surface et remet en retrait pour Tolgay dont la frappe trouve le poteau. Le ballon revient sur Babel qui centre pour Tosun dont la frappe en pivot trompe Subasic (1-2, 54e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Cenk Tosun (8/10)

Un véritable poison pour ses adversaires ! Très remuant et puissant, il a fait mal à la défense monégasque, dans le jeu et physiquement. Omniprésent devant, il égalise rapidement pour son équipe puis il donne un avantage décisif en marquant peu après le retour des vestiaires. Décisif et efficace ! Remplacé à la 89e par Alvaro Negredo (non noté).

MONACO :

Danijel Subasic (5) : le gardien croate ne peut rien sur les deux buts adverses. Il a pourtant fait le job en repoussant un tir de Hutchinson en première période, puis la frappe d'Özyakup dans le second acte.

Djibril Sidibé (3,5) : assez timide offensivement, le latéral droit n'a pas pesé autant que d'habitude dans son couloir. Les deux buts turcs viennent de son côté et il fait preuve de bien trop de passivité sur les deux actions. Remplacé à la 78e par Boschilia (non noté).

Kamil Glik (4) : malgré quelques bonnes anticipations, le Polonais a été bougé plusieurs fois dans les duels et il est un peu trop passif sur le deuxième but turc.

Jemerson (3) : rapidement mis en difficulté par Tosun, le Brésilien est trop court sur un centre en début de match. Un avertissement avant d'être puni sur une erreur identique lors de l'égalisation de Tosun en première période.

Almamy Touré (4) : appliqué défensivement dans son couloir gauche, le latéral a fait une première correcte et il est tout proche d'offrir une passe décisive à Baldé avant la pause. Malgré tout, ses centres ont été globalement décevants et il a été moins bon en seconde période, tant défensivement que dans le jeu.

Youri Tielemans (3) : un match difficile pour le jeune belge qui s'est appliqué dans ses tâches défensives et trouve deux fois le cadre, mais il a globalement eu du mal à peser dans le jeu et offensivement. Remplacé à la 57e par Rony Lopes (non noté), qui a tout de suite apporté plus de percussion.

João Moutinho (5) : le milieu portugais a sorti le bleu de chauffe pour relancer son équipe après un début de match timide. Il a souvent dû se débrouiller seul pour organiser le jeu de l'ASM et cela n'a pas suffi.

Fabinho (4) : s'il réalise un sauvetage de la tête devant Tosun en début de match, le Brésilien a parfois semblé nonchalant. Il n'a pas vraiment répondu présent dans l'impact et il a plusieurs fois donné l'impression de se débarrasser du ballon, avec beaucoup de déchet dans ses passes.

Thomas Lemar (4) : en début de match, l'international français semblait en jambes. Mais il a été globalement décevant en faisant assez peu de différences et en se précipitant sous la pression adverse.

Keita Baldé (5) : en début de match, le Sénégalais a eu du mal à faire des différences dans les un contre un. Mais il est monté en puissance en profitant des espaces devant lui pour faire parler sa puissance et son accélération, provoquant une faute qui aurait dû valoir un rouge à Pepe. Il offre une passe décisive à Falcao, mais il gâche deux occasions sur une tête et une reprise manquée, puis il a assez peu existé en seconde période.

Falcao (5,5) : peu trouvé en début de match, le Colombien est sorti de sa boîte pour ouvrir le score avec un bon pointu. Quelques minutes auparavant, il avait gâché une belle occasion en se précipitant. Il a eu beau essayer de se rendre disponible en multipliant les appels, on l'a senti trop esseulé pour pouvoir faire mieux ce soir.

BESIKTAS :

Fabricio (5) : le gardien s'est fait quelques frayeurs sur un ballon relâché suite à un corner et une sortie totalement loupée, en assommant Pepe au passage. Il a tout de même répondu présent sur les tentatives monégasques.

Adriano (5) : un match rigoureux dans son couloir. Il a peu souvent été embêté par Lemar.

Pepe (4) : il évite le rouge au bout d'un quart d'heure après une faute en position de dernier défenseur, puis il est pris par Falcao sur le but monégasque.

Dusko Tosic (6) : si son compère de la défense n'était pas très inspiré ce soir, il a lui réalisé une bonne prestation avec des interventions précieuses.

Caner Erkin (6) : un match très solide dans son couloir gauche. Peu inquiété défensivement et présent offensivement, il rend une bonne copie.

Tolgay Ali Arslan (7) : le milieu de terrain a joué simple et juste. Il a éclairé le jeu de son équipe en faisant toujours les bons choix. Sa frappe sur le poteau amène le deuxième but de Tosun. Remplacé à la 74e par Gary Medel (non noté).

Atiba Hutchinson (7) : très bon match de la part du capitaine de Besiktas. Très présent à la récupération, il n'a pas hésité à se porter vers l'avant et se montre dangereux sur une belle volée en première période.

Ricardo Quaresma (7) : il a posé beaucoup de problèmes à Sidibé qui n'a pas souvent osé monter dans son couloir. Passeur décisif sur le premier but turc, il est ensuite impliqué sur le deuxième.

Talisca (6,5) : des déplacements intelligents et de la percussion pour apporter le danger, comme sur le premier but turc avec son décalage pour Quaresma. Remplacé à la 74e par Oguzhan Özyakup (non noté), qui s'offre une action dangereuse sur son premier ballon.

Ryan Babel (6) : il a répondu présent techniquement et il a joué juste avec ses partenaires offensifs. Le Néerlandais s'est aussi montré décisif avec sa passe pour Tosun sur le second but de Besiktas.

Cenk Tosun (8) : lire le commentaire ci-dessus.

MONACO 1-2 BESIKTAS (mi-tps: 1-1) - LIGUE des CHAMPIONS - 1er tour, grp G / 3e journée

Stade : Stade Louis II. - Arbitre : M. Mai



Buts : Falcao (30e) pour MONACO - C. Tosun (34e) C. Tosun (54e) pour BESIKTAS

Avertissements : K. Baldé (49e) , pour MONACO - Pepe (16e) , T. Arslan (36e) , pour BESIKTAS



MONACO : D. Subasic - D. Sidibé (Boschilia, 79e) , K. Glik , Jemerson , A. Touré - Y. Tielemans (Rony Lopes, 57e) , João Moutinho , Fabinho , T. Lemar - K. Baldé , Falcao



BESIKTAS : Fabricio - Adriano , Pepe , D. Tosic , C. Erkin - T. Arslan (G. Medel, 74e) , A. Hutchinson - Ricardo Quaresma , Talisca (O. Özyakup, 74e) , R. Babel - C. Tosun (Álvaro Negredo, 89e)



Falcao pensait avoir fait le plus dur (1-0, 30e)

Tosun égalise de la tête quatre minutes après (1-1, 34e)

Puis Tosun donne l'avantage à Besiktas (1-2, 54e)

La détresse des Monégasques

La joie des Stambouliotes