Manchester United : la mise au point de Mourinho sur la rumeur PSG

Après avoir laissé entendre qu'une future expérience au Paris Saint-Germain était possible, José Mourinho a fait une mise au point à ce sujet et sur son avenir en conférence de presse ce mardi. Le Special One assure qu'il ne part pas pour le PSG.

Mourinho est lié à Manchester United jusqu'en 2019

«Entraîner au PSG ? Ce que je peux dire, c'est que je suis un entraîneur avec des inquiétudes, des ambitions et des désirs de faire de nouvelles choses. Je suis sûr que je ne vais pas terminer ma carrière à Manchester.» Dimanche dernier, José Mourinho avait laissé la porte ouverte à un futur départ pour le Paris Saint-Germain au micro de Téléfoot. Des propos qui ont fait couler beaucoup d'encre en Angleterre.

J. Mourinho - «je ne pars pas pour le PSG»

Ces derniers jours, la presse anglaise imagine un départ de Mourinho dans un futur proche pour le Paris SG, qui «a quelque chose de spécial. Il y a de la magie, de la jeunesse, de la qualité... C'est fantastique.» Interrogé à ce sujet ce mardi en conférence de presse, le manager des Red Devils s'est montré très clair.

«Vous, les médias anglais, vous avez la réponse : un jour vous me faites signer un nouveau contrat de cinq ans pour un milliard de livres par saison, et le jour suivant vous m'envoyez au PSG. Mais il ne se passe rien. Je ne signe pas un nouveau contrat de cinq ans et je ne pars pas pour le PSG. C'est ça la réponse» , a affirmé le technicien portugais. Pour le moment...

Un coup de pression aux dirigeants

Les propos de Mourinho n'étaient pas anodins. Sous contrat jusqu'en juin 2019 avec Manchester United, le Special One est bien conscient d'être en bonne position pour négocier un nouveau bail avec ses dirigeants alors que son équipe réalise un très bon début de saison avec une 2e place en Premier League, à deux points de Manchester City.

Rémunéré 17 millions d'euros par an, le Lusitanien peut profiter de la situation pour obtenir une revalorisation salariale qu'il juge méritée, selon le Guardian. Habile communicant, Mourinho sait très bien que ses récents propos vont tout de même mettre un peu de pression sur sa direction en vue de prochaines négociations. Et par la même occasion, il en a profité pour envoyer un message aux dirigeants parisiens pour le futur, au cas où...

