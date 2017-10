Rennes : Ruello et Gourcuff virés, le duo Létang-Galtier en approche ?

Ça bouge au Stade Rennais ! Selon plusieurs sources, René Ruello n'est plus le président du club breton. Christian Gourcuff va également quitter son poste d'entraîneur. Olivier Létang et Christophe Galtier sont pressentis pour les remplacer.

Gourcuff et Ruello à Rennes, c'est fini

15e de Ligue 1 avec une seule victoire au compteur en neuf journées, le Stade Rennais traverse une inquiétante crise de résultats. Assez inquiétante pour pousser l'actionnaire du club, François-Henri Pinault, à changer l'organigramme du club avec les départs du président René Ruello et de l'entraîneur Christian Gourcuff !

Ruello déjà viré ?

Ouest-France et 20 Minutes annoncent de concert ce lundi le départ des deux hommes. Le quotidien gratuit assure même que Ruello n'est déjà plus le président du SRFC. Pour le remplacer, le nom d'Olivier Létang est annoncé par les deux médias. L'ancien directeur sportif du PSG retrouverait donc un poste quelques mois après son départ de la capitale.

Ruello avait-il senti le vent tourner dès ce week-end après la défaite face à Guingamp (0-2) ? En tout cas, il s'était étrangement lâché sur l'arbitre de la rencontre en le qualifiant d' «entêté prétentieux» et d' «imbécile» responsable d'une «escroquerie arbitrale» . Repris de volée par le syndicat des arbitres de l'élite (Sale), Ruello devra sans doute s'expliquer, mais plus en tant que patron des Rouge et Noir...

Galtier en pole

Nos confrères assurent également que la décision est prise pour Gourcuff. Le technicien semble vivre ses dernières heures à la tête de l'équipe bretonne. Si le nom de Claude Puel, libre depuis son départ de Southampton, est évoqué, c'est Christophe Galtier qui tiendrait la corde pour remplacer le Breton. Désireux de rejoindre l'Angleterre après son départ de Saint-Etienne cet été, Galtier n'a finalement pas trouvé de challenge outre-Manche et pourrait donc poursuivre sa carrière en Bretagne.

Que vous inspirent ces départs annoncés ? Et les arrivées pressenties de Létang et Galtier ?