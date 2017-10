Monaco : les révélations de Vasilyev sur le départ de Mbappé au PSG

Dans un entretien accordé à la presse anglaise, Vadim Vasilyev revient sur le départ de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain cet été. Le vice-président de l'AS Monaco explique que l'offre du PSG était assez inattendue et il évoque les modalités de ce transfert.

Vasilyev a dû se résoudre au départ de Mbappé cet été

Si l'arrivée de Neymar a beaucoup fait parler, Kylian Mbappé a aussi agité l'actualité des transferts durant tout l'été. Courtisé par les plus grands clubs européens, le jeune attaquant de 18 ans a imité le Brésilien en signant au Paris Saint-Germain. Ce transfert a fait couler beaucoup d'encre et le vice-président Vadim Vasilyev livre de nouvelles confidences sur ce dossier.

Mbappé ne s'attendait pas à une offre de 180 M€

Dans une interview accordée au Telegraph, le dirigeant monégasque est notamment revenu sur le prix de Mbappé. Un montant astronomique de 180 millions d'euros encore impensable il y a quelques mois. D'ailleurs, les dirigeants monégasques ne s'y attendaient pas non plus et pensaient avoir refroidi tous les courtisans en plaçant la barre trop haut pour n'importe quel club.

«Le prix de Mbappé était fixé. Il l'était parce que personne ne pensait que c'était possible. Nous ne voulions vraiment pas nous séparer de lui. Nous savions qu'il fallait que quelque chose d'extraordinaire se produise. Il y avait des intérêts, mais c'était peu probable» , a confié le vice-président de l'ASM. C'était peu probable, mais c'est finalement arrivé avec l'offre du Paris SG.

Mbappé a convaincu Vasilyev

Pour convaincre le club de la Principauté, Paris a proposé un prêt avec une option d'achat de 145 millions d'euros, plus 35 millions de bonus. Cette opération en a étonné plus d'un puisque Monaco a finalement aidé son principal rival en Ligue 1 à lui arracher sa pépite alors qu'il n'était pas vendeur. «A partir du moment où c'était légal, et que nous n'enfreignions aucune règle, nous avons dit : "OK, nous acceptons que notre joueur rejoigne cette équipe." Au début, nous ne voulions pas que cela arrive» , a expliqué Vasilyev.

Et pour boucler son transfert, Mbappé a dû convaincre son dirigeant. «Personnellement, je ne le voyais pas à Paris, mais j'ai écouté ses arguments et essayé de comprendre ce qu'il ressentait. Il est né à Paris et m'a dit que c'était trop tôt pour lui de quitter la France. Donc nous avons décidé que si les conditions étaient identiques aux autres offres reçues, alors on le laissait partir. Mais cela a été dur, il est vraiment incroyable. Je suis sûr qu'il sera un futur Ballon d'Or» , a glissé le Russe. Pour se consoler, l'ASM pourra se faire plaisir avec un chèque énorme l'été prochain.

Comprenez-vous la décision de Monaco ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...