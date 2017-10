PSG : le rôle de sentinelle, Rabiot n'en veut vraiment plus

Lié au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2019, Adrien Rabiot fait toujours patienter ses dirigeants concernant la prolongation de son contrat. En cause, un repositionnement en sentinelle que le milieu de terrain n'apprécie guère.

Rabiot veut jouer au poste de milieu relayeur.

Souvent titulaire la saison passée, Adrien Rabiot est désormais incontournable dans le onze de départ du Paris Saint-Germain suite au départ de Blaise Matuidi pour la Juventus Turin. Un nouveau statut qui a donné des ailes à l'international tricolore, auteur d'un début d'exercice de qualité. Mais ces dernières semaines, le Français marque le pas et enchaîne les prestations poussives.

Rabiot veut jouer plus haut

Des copies qui n'inquiètent pas les dirigeants parisiens. En effet, ces derniers espèrent toujours trouver un accord rapide avec le jeune talent, sous contrat jusqu'en juin 2019. Problème, les choses ne sont pas si simples et la prolongation coince. Alors qu'il se dit serein, le milieu de terrain ne semble pas du tout pressé de rallonger son bail avec le vice-champion de France. D'après L'Equipe, la mère et agent de l'international tricolore, Véronique Rabiot, exige toujours que son fils soit repositionné afin d'entamer les discussions.

Unai Emery, qui estime que le joueur formé au club a les qualités requises pour évoluer au poste de sentinelle, a de nouveau décidé de le placer devant la défense à Dijon (2-1), ce samedi, où Rabiot a été très moyen, faisant preuve d'une nonchalance à peine cachée. Le clan du joueur de 22 ans espère également que le club de la capitale recrute un milieu défensif capable de suppléer Thiago Motta afin que le natif de Saint-Maurice puisse jouer plus haut lorsque l'Italien est indisponible, comme ce fut le cas sur la pelouse du DFCO.

Attention à ne pas se griller...

Rabiot obtiendra-t-il gain de cause ? A priori, le PSG devrait faire le nécessaire pour attirer un élément supplémentaire dans l'entrejeu dès le mois de janvier. Mais la stratégie adoptée par le joueur et sa mère est-elle la plus judicieuse ? Pas sûr. Lors des dernières sorties, Emery n'a pas hésité à innover en repositionnant par exemple Julian Draxler et Daniel Alves au poste de milieu relayeur. Un rôle qu'Angel Di Maria, Javier Pastore, Giovani Lo Celso ou encore Christopher Nkunku sont également capables d'assumer. Rabiot est donc prévenu, la concurrence peut venir de partout dans ce PSG où rien n'est acquis...

