Marseille arrache le nul dans un match fou ! - Débrief et NOTES des joueurs (RCSA 3-3 OM)

Au terme d'une rencontre dingue, l'Olympique de Marseille a été accroché par Strasbourg (3-3) ce dimanche à l'occasion de la 9e journée de Ligue 1. Trop fébriles défensivement, les Phocéens peuvent s'estimer heureux de ce résultat arraché dans les derniers instants...

Payet et Liénard ont tout donné sur ce match.

Un match totalement fou ! Pourtant deux fois devant au score, l'Olympique de Marseille a été accroché par Strasbourg (3-3) en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Mené en fin de match, l'OM peut s'estimer heureux d'avoir ensuite arraché ce point en égalisant dans les dernières minutes par Kostas Mitroglou.

Valeureux sur cette partie, le RSCA va nourrir de gros regrets et reste bloqué à la 19e place du classement. Avec ce nul, Marseille marque le pas en retombant à la 4e position au terme de cette journée.

Payet douche Strasbourg, Aholou relance les siens

Dans une superbe ambiance au Stade de la Meinau, les Marseillais prenaient rapidement le contrôle du jeu et Payet ouvrait le score d'une frappe placée après un centre d'Amavi (0-1, 5e). Quelle belle action collective ! Sonnés par ce but, les Strasbourgeois réagissaient timidement avec une frappe lointaine de Goncalves détournée par Mandanda. Avec un bloc bas, Marseille gérait cet avantage et attendait Strasbourg pour mieux contrer. Une tactique payante ? Absolument pas ! Le club alsacien retrouvait des couleurs et égalisait sur un tir d'Aholou dévié par Sakai puis Rami (1-1, 31e).

Réveillés, les Phocéens repartaient vers l'avant mais Njie gâchait totalement une offrande géniale de Thauvin en ratant un duel face à Kamara. Dans la foulée, c'était au tour de Mitroglou de vendanger une énorme occasion en perdant un face à face contre Kamara ! Dès le retour des vestiaires, l'OM reprenait l'avantage avec un centre de Sanson dévié de la tête par Koné qui surprenait Kamara (1-2, 48e).

Les Alsaciens renversent l'OM, Mitroglou arrache le nul !

Loin d'être abattu, le RSCA restait combattif, se reposait sur Terrier pour être dangereux et Mandanda devait s'employer sur une frappe puissante de l'attaquant. Puis sur corner, Koné s'élevait au-dessus de Rami pour tromper Mandanda d'une tête piquée (2-2, 59e). Encore un retour des Alsaciens ! De nouveau reparti vers l'avant, l'OM était proche de marquer, mais Mitroglou tergiversait et Lala réalisait un retour décisif !

Dans la foulée, sur un ballon anodin, Liénard tentait sa chance des 35 mètres et marquait un but exceptionnel sur une frappe flottante encore déviée par Rami (3-2, 75e). C'est la folie à la Meinau ! Quelques minutes plus tard, Strasbourg était à deux doigts de tuer le match mais Bahoken puis Terrier rataient deux opportunités incroyables devant le but vide ! Un raté avec des conséquences ? Oui ! Sur une frappe lointaine d'Amavi, Karama effectuait une erreur qui profitait à Mitroglou avec un tir à bout portant (3-3, 88e). Quel match ! Finalement, les deux équipes se quittaient sur ce nul.

La note du match : 8/10

Un match très vivant ! Dans une superbe ambiance au Stade de la Meinau, les deux équipes ont offert un spectacle plaisant aux spectateurs. Si le déchet technique a été important, les 22 acteurs se sont livrés et la partie a été rythmée avec de nombreux rebondissements. Des occasions, des buts et une partie avec du suspense, une rencontre de Ligue 1 intéressante.

Les buts :

- Après un bel enchaînement entre Thauvin, Njie et Mitroglou, le Grec décale Amavi sur le côté gauche. Intelligemment, le latéral gauche remise en retrait pour Payet, qui trompe le gardien d'un tir placé (0-1, 5e).

- A la suite d'une première parade de Mandanda face à Terrier, Aholou tente sa chance à l'entrée de la surface. Dévié par Sakai puis Rami, le ballon termine son chemin au fond des filets (1-1, 31e).

- Après une touche, Sanson effectue un centre fort dans la surface. Au duel avec Mitroglou, Koné dévie légèrement le ballon et trompe son gardien (1-2, 47e).

- Avec un corner parfaitement tiré par Liénard au second poteau, Koné s'élève au-dessus de Rami pour battre Mandanda d'une tête piquée (2-2, 59e).

- Servi sur le côté gauche, Liénard décoche une frappe de 35 mètres soudaine. Flottant, le ballon est détourné de la tête par Rami dans son propre but (3-2, 75e).

- A la suite d'une frappe lointaine d'Amavi, Kamara réalise une faute de main en repoussant le ballon. Bien placé, Mitroglou en profite pour égaliser d'un tir placé (3-3, 88e). Quel match !

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Dimitri Liénard (8/10)

Il a été presque le héros de la soirée ! Tout comme Goncalves, le milieu de terrain a eu une débauche d'énergie très importante. Généreux, il n'a pas été parfait dans ses choix, mais s'est battu sur tous les ballons et a été très impliqué dans le jeu de son équipe. Avec un corner parfaitement tiré, il a trouvé Koné au second poteau sur la seconde égalisation des siens avant de marquer le 3e but sur une frappe flottante des 35 mètres déviée de la tête par Rami. Complétement cramé, il a été remplacé à la 88e minute par Ihsan Sacko (non noté).

STRASBOURG :

A venir : découvrez les notes et commentaires sur les joueurs de STRASBOURG, actualisés dans quelques instants ...

MARSEILLE :

Steve Mandanda (4,5) : nouveau recordman des matchs joués avec l'OM (453), le gardien phocéen a eu un match rageant. Auteur d'une belle parade sur son premier duel face à Terrier, le portier a eu la malchance de voir Aholou marquer, avec des déviations de Sakai et Rami, dans la foulée. Et sinon ? Pas grand-chose, il a été propre sur le reste de ses interventions et ne peut rien se reprocher sur les deux autres buts...

Hiroki Sakai (4) : un match mitigé pour le latéral droit. Comme à son habitude, le Japonais n'a pas ménagé ses efforts et a multiplié les courses. Mais offensivement, il a été très maladroit avec de nombreux centres ratés. Puis même défensivement, il a été parfois trop facilement éliminé. Sur le premier but, il a eu la malchance de dévier le tir d'Aholou. Remplacé à la 84e minute par Maxime Lopez (non noté).

Adil Rami (3) : un cauchemar pour le défenseur central. Sur la première égalisation de Strasbourg, il a été malheureux en déviant le ballon dans son propre but. Par la suite, il a été battu par Koné sur le 2e but des Alsaciens, avant de dévier encore une fois la frappe de Liénard sur la 3e réalisation de l'équipe adverse.

Rolando (3) : une grosse déception sur cette partie. Avec ses lacunes physiques, il a été très souvent en retard sur les appels de Terrier et Da Costa. Déjà coupable sur l'action qui a entraîné l'égalisation d'Aholou, le Portugais s'est aussi distingué avec une intervention assez litigieuse sur Terrier en première période dans la surface. Un vrai point faible.

Jordan Amavi (7) : le latéral gauche a été intéressant sur cette partie. Très actif dès le début de la partie, il a été récompensé de son envie par cette passe décisive bien sentie pour Payet. Par la suite, il a été sérieux défensivement tout en étant intéressant dans sa production offensive. Encore en fin de match, le joueur prêté par Aston Villa a été déterminant avec cette frappe mal repoussée par Kamara qui a permis à Mitroglou d'égaliser.

Franck Zambo Anguissa (6,5) : même en l'absence de Gustavo, le Camerounais confirme sa montée en puissance. Toujours aussi actif à la récupération, il a été intéressant dans le coeur du jeu avec un pressing impressionnant. Dans ses relances, il a été également sérieux.

Morgan Sanson (6,5) : avec Gustavo suspendu, le milieu de terrain réalisait son retour dans le onze titulaire. Sans être incroyable dans le jeu, il a montré une belle combativité en se jetant sur tous les ballons. Victime de plusieurs fautes, il a beaucoup provoqué et a été récompensé avec ce but, même un brin chanceux, au retour des vestiaires.

Florian Thauvin (6) : une performance en deux temps pour l'ailier. Impliqué dans quasiment tous les bons coups de son équipe en première période, il a été important sur l'ouverture du score avec un contrôle orienté qui a lancé l'action. Toujours aussi actif dans la foulée, il a tenté plusieurs frappes et a surtout réalisé une passe géniale pour décaler Njie, qui a totalement raté son duel. Mais par la suite, il a plongé physiquement et a surtout affiché sa nervosité. Remplacé à la 77e minute par Valére Germain (non noté).

Dimitri Payet (7,5) : une bonne copie pour le meneur de jeu de l'OM. Décidément en forme dans ce rôle de numéro 10, l'international français a régalé en première période avec bien évidemment cette ouverture du score d'une frappe bien placée. Actif et remuant entre les lignes, il a été un problème constant pendant 45 minutes pour Strasbourg en lançant notamment Mitroglou sur son énorme occasion. Un peu moins brillant en seconde période, il a tout de même conservé un rayonnement intéressant.

Clinton N'Jie (4) : le Camerounais était positionné sur le côté gauche en l'absence d'Ocampos et il a été décevant. Malgré son implication sur l'ouverture du score, il a manqué de lucidité dans la zone de vérité et a notamment gâché une énorme occasion sur une offrande géniale de Thauvin. Remplacé à la 45e minute par Bouna Sarr (4). Malheureusement pour l'OM, l'ailier n'a pas été bien plus inspiré en étant relativement timoré.

Konstantinos Mitroglou (7) : pour la première fois depuis son arrivée à l'OM cet été, l'attaquant était titularisé. Dès le début de la partie, il a été intéressant dans son jeu en pivot avec ce bon ballon pour Amavi sur le but de Payet. Après, il a bien combiné avec ses partenaires, mais a perdu un duel important face à Kamara. Impliqué sur le but de Sanson, il a même eu l'honnêteté de dire qu'il n'avait pas touché la balle, un geste classe. En fin de partie, il a trop tergiversé sur une énorme occasion et a été repris par Lala alors qu'il allait marquer... mais a finalement égalisé avec un but facile sur une bourde de Kamara.

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !