Malcom décroche le nul pour les Girondins - Débrief et NOTES des joueurs (Bordeaux 1-1 Nantes)

Mené par Nantes à la pause, Bordeaux a réussi à accrocher un nul (1-1) grâce à un nouveau but de Malcom lors de la 9e journée de Ligue 1. Actuellement à la 4e place au classement, les Canaris ont encore affiché une belle solidité.

Malcom a sauvé Bordeaux face à Nantes.

Heureusement que Malcom est là pour sauver les Girondins ! Mené à la pause, Bordeaux a réussi à obtenir un nul face à Nantes (1-1) ce dimanche pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Après l'ouverture du score de Prejuce Nakoulma, Malcom a relancé les siens en signant son 5e but de la saison.

Au classement, les Nantais confirment leur solidité en s'emparant provisoirement de la 4e place. Dans le même temps, les Girondins restent également bien placés en occupant la 7e position.

Nakoulma lance le match...

Dans une belle ambiance au Stade Matmut Atlantique, le début de match était équilibré avec un bon rythme mais des erreurs techniques des deux côtés. Petit à petit, les Bordelais prenaient le contrôle de la partir sans pour autant se montrer dangereux. Après plus de 20 minutes de jeu, un premier frisson parcourrait les fans girondins avec un tir de Kamano dévié par Djidji qui frôlait la lucarne de Tatarusanu !

Intense, le match était de plus en plus haché avec des fautes nombreuses... Puis juste avant la pause, Nakoulma profitait d'un ballon renvoyé par Toulalan pour ajuster Costil à bout portant (0-1, 45+2e). A noter la petite faute de Dubois sur cette action, l'arbitre aurait pu siffler faute... Au retour des vestiaires, Malcom se jouait de Djidji et trompait Tatarusanu d'un tir croisé (1-1, 46e). Super travail de De Préville !

Malcom surprend Nantes !

Plus tranchants, les Girondins continuaient d'aller vers l'avant et Malcom était tout proche de s'offrir un doublé mais son tir était contré par Diego Carlos. Malgré un léger réveil des Nantais, les Bordelais restaient les plus dangereux et Malcom s'écroulait dans la surface sur un contact litigieux avec Djidji... mais l'arbitre ne bronchait pas !

Toujours dominateurs, les Girondins poussaient encore et encore. Sur une frappe ratée de Mendy, Tatarusanu loupait son intervention en repoussant le ballon, mais se rattrapait dans la foulée avec une belle parade sur la reprise de Cafu ! Malgré les intentions offensives de Bordeaux, le score n'évoluait plus et les deux équipes se quittaient sur ce score nul.

La note du match : 5/10

Ce n'était pas un grand match de football techniquement, mais le rythme et l'intensité ont été intéressants. Dans une belle ambiance à Bordeaux, les deux équipes se sont rendues coups pour coups et ont proposé un match avec du suspense. Offensivement, le spectacle proposé a été cependant limité avec des occasions rares.

Les buts :

- Sur un centre au second poteau, Dubois prend sa chance mais sa reprise est contrée par Toulalan. Le ballon revient sur Nakoulma, qui ajuste Costil à bout portant avec une frappe croisée (0-1, 45+2e).

- Après un superbe travail de De Préville sur le côté, le Bordelais sert Malcom dans l'axe. Face à Djidji, le Brésilien réalise un passement de jambes, part vers l'extérieur et trompe Tatarusanu d'un tir croisé (1-1, 46e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Malcom (6,5/10)

Le Brésilien tente beaucoup de choses et a du coup du déchet dans son jeu... mais quel talent ! Sur ses accélérations, les Nantais ont toujours éprouvé des difficultés et c'est lui qui a relancé son équipe avec ce superbe but d'une frappe croisée. Par la suite, l'ailier a été un vrai danger pour le FCN et a été tout proche d'obtenir un penalty sur un contact litigieux avec Djidji. Il est tout simplement indispensable pour les Girondins.

BORDEAUX :

Benoît Costil (5) : un match rageant pour le gardien de Bordeaux. Pendant la majorité de la partie, il n'a quasiment rien eu à faire, à l'exception de quelques interventions sur des tentatives peu dangereuses des Nantais. Malheureusement pour lui, il a été battu sur la seule occasion de Nantes avec le but de Nakoulma.

Igor Lewczuk (4,5) : en l'absence de Sabaly, l'habituel défenseur central avait la lourde responsabilité d'occuper le flanc droit. Plutôt correct défensivement, le Polonais n'a pas été à son avantage en attaque avec plusieurs centres ratés.

Jérémy Toulalan (6) : face à son ancienne équipe, le capitaine de Bordeaux va nourrir de gros regrets. Plutôt performant dans le jeu, il a été malheureux sur le but de Nantes en contrant la frappe de Dubois, bien suivie par Nakoulma. Malchanceux car sa seconde période a été excellente !

Vukasin Jovanovic (5) : une performance moyenne pour le défenseur central. Peu serein dans ses interventions, il a été régulièrement pris par la vivacité des attaquants adverses. Ce n'est pas un hasard si c'est lui qui est trop court sur l'ouverture du score des Nantais. A l'image d'une frappe totalement ratée et inutile à 40 mètres de la cage adverse, il a gâché plusieurs ballons dans le jeu.

Théo Pellenard (4) : une déception sur cette rencontre. Sur son côté gauche, le latéral n'a pas été brillant avec beaucoup d'approximations. Souvent en difficulté défensivement, il a été maladroit sur ses montées à l'image d'une action où il a été stoppé... par le poteau de corner. Dur.

Lukas Lerager (5) : ouvert à l'arcade après un contact avec Jovanovic, le milieu n'a pas ménagé ses efforts dans l'entrejeu. Actif à la récupération, il a été plus limité dans la construction avec de nombreux ballons perdus. En première période, il aurait pu obtenir un penalty sur un contact avec Touré...

Otavio (5,5) : le Brésilien confirme ses bons débuts. Sans être grandiose, le milieu de terrain affiche une belle solidité et se montre très propre dans ses transmissions. Dans la bataille de l'entrejeu, il a répondu présent malgré le défi physique imposé par les Nantais.

Younousse Sankhare (5) : un match mitigé pour l'ancien Guingampais. Habitué à briller par ses projections, il a été plus timoré ce dimanche sur les phases offensives. Malgré tout, son travail défensif a été totalement correct. Remplacé à la 67e minute par Valentin Vada (non noté).

Malcom (6,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Nicolas De Préville (6) : une action peut vraiment sauver un match... Durant la première période, l'attaquant de Lille a été mauvais avec un impact très réduit et des ballons bêtement perdus. Mais après la pause, il a été bien plus combattif et s'est distingué avec une passe décisive après un superbe travail pour Malcom. Cette action lui a permis d'engranger de la confiance et de relever la tête avec notamment une nouvelle passe intéressante pour le Brésilien avant sa sortie. Remplacé à la 73e minute par Alexandre Mendy (non noté).

François Kamano (5,5) : sur l'ensemble de la partie, il a été sûrement le joueur de Bordeaux le plus régulier. Sans être incroyable, il a joué juste et s'est démené sur tous les ballons. En première période, il a été le seul à se montrer dangereux avec un tir dévié par Djidji qui a frôlé la lucarne de Tatarusanu. Remplacé à la 59e minute par Jonathan Cafu (non noté).

NANTES :

Ciprian Tatarusanu (5,5) : bonne surprise du FC Nantes depuis le début de la saison, le portier nantais n'a pas vraiment eu l'opportunité de briller ce dimanche. Avec des Bordelais finalement peu dangereux, il s'est incliné sur le but de Malcom sans pouvoir intervenir. Après une petite erreur sur un tir de Mendy, le Roumain s'est bien rattrapé en sauvant les siens devant Cafu.

Léo Dubois (6) : le capitaine du FC Nantes a effectué une bonne performance. Défensivement, il a eu du boulot face à Kamano mais a plutôt bien répondu. Offensivement, il a été généreux dans ses montées et a été récompensé avec son implication sur le but. Malin, il a même poussé Kamano sur cette action...

Chidozie Awaziem (5,5) : un match sérieux pour le défenseur central. Assez discret dans l'ensemble, il a été solide dans les duels et n'a absolument pas été en difficulté face à De Préville. Sans faire de bruit, il a activement participé à la solidité des Canaris.

Diego Carlos (6,5) : le Brésilien est sans aucun doute le patron de la défense de Nantes. Agressif, dans le bon sens du terme, il a multiplié les interventions défensives bien senties dans sa surface. Face aux difficultés de Djidji, il a été très présent pour aider et couvrir sur ce côté.

Koffi Djidji (4) : pour cette rencontre, Ranieri avait tenté un coup en alignant l'habituel défenseur central sur le côté gauche. Une inspiration pas forcément gagnante... Plutôt solide en première période, il a été en grande souffrance après la pause face à un Malcom bien plus inspiré. Sur l'égalisation du Brésilien, le Nantais a été fautif en le laissant déborder. On notera tout de même son bon retour, même litigieux, sur Malcom dans la surface après l'heure de jeu.

Adrien Thomasson (4,5) : un match assez moyen pour le Nantais. Avec un déchet technique important, il n'a pas vraiment pesé positivement sur cette partie. Malgré son volume de jeu, il a été bien contenu par les Bordelais. Remplacé à la 80e minute par Jules Iloki (non noté).

Abdoulaye Touré (6,5) : quel boulot dans le coeur du jeu ! Même si ses lacunes dans la construction sont visibles, le milieu a été impressionnant à la récupération. Puissant et physique, il a été un enfer pour les Bordelais en remportant la majorité de ses duels. Très solide.

Rene Krhin (5,5) : le joueur recruté cet été a également apporté sa solidité dans ce secteur de jeu. Sans être un grand technicien, il a été précieux par sa combativité et s'est même montré dangereux sur corner avec une tête non cadrée. Physiquement, il a éprouvé quelques difficultés en seconde période.

Valentin Rongier (5) : un match assez moyen pour le maître à jouer du FCN. Si son travail défensif a été à la hauteur, il a affiché un déchet technique inhabituel dans ses transmissions avec plusieurs ballons perdus. Il peut mieux faire. Remplacé à la 86e minute par Najib Gandi (non noté).

Lima (5,5) : dans un rôle de milieu offensif droit, le Brésilien a multiplié les courses et a posé des problèmes aux Bordelais en début de partie. Mais par la suite, il a été bien plus brouillon et n'a pas assez apporté à son équipe. Remplacé à la 73e minute par Yassine El Ghanassy (non noté).

Prejuce Nakoulma (6) : un match paradoxal pour l'attaquant du FC Nantes. Orphelin de Sala, il a éprouvé de sérieuses difficultés à exister et n'a pas réussi à prendre la profondeur. Malgré tout, il a marqué le seul but de son équipe en ajustant à bout portant Costil. Décisif, c'est déjà bien.

BORDEAUX 1-1 NANTES (mi-tps: 0-1) - FRANCE - Ligue 1 / 9e journée

Stade : Stade Matmut-Atlantique - Arbitre : K. Abed



Buts : Malcom (47e) pour BORDEAUX - P. Nakoulma (45+2e) pour NANTES

Avertissements : T. Pellenard (24e) , N. de Préville (26e) , I. Lewczuk (84e) , pour BORDEAUX - R. Krhin (19e) , A. Thomasson (71e) , pour NANTES



BORDEAUX : B. Costil - I. Lewczuk , J. Toulalan , V. Jovanovic , T. Pellenard - L. Lerager , Otavio , Y. Sankhare (V. Vada, 68e) - Malcom , N. de Préville (A. Mendy, 74e) , F. Kamano (Jonathan Cafu, 60e)



NANTES : C. Tatarusanu - L. Dubois , C. Awaziem , Diego Carlos , K. Djidji - A. Thomasson (J. Iloki, 81e) , A. Touré , R. Krhin , V. Rongier (N. Gandi, 87e) , Lima (Y. El Ghanassy, 74e) - P. Nakoulma



Nakoulma a ouvert le score d'un tir à bout portant (0-1, 45+2e)



Au retour des vestiaires, Malcom a immédiatement égalisé (1-1, 46e)



En fin de match, Tatarusanu a tenu la baraque pour Nantes