Rennes : Gourcuff agacé, Ruello dérape, des fans en colère... La défaite à Guingamp enflamme la crise ! Damien Da Silva - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 15/10/2017 à 10h14 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Déjà dans une situation compliquée, Rennes s'est enfoncé dans la crise samedi en s'inclinant sur la pelouse de Guingamp (0-2) en Ligue 1. Très contestés, le président René Ruello et l'entraîneur Christian Gourcuff ont affiché une grande nervosité face à la gronde des supporters bretons. Christian Gourcuff ne trouve pas de solutions à Rennes. Avec seulement 6 points gagnés en 9 journées, Rennes occupe une inquiétante 15e place au classement de la Ligue 1. Malgré des investissements importants réalisés cet été, l'entraîneur Christian Gourcuff ne parvient pas à trouver la bonne formule et son équipe reste sur 4 matchs sans victoire en championnat. Samedi, le club breton s'est encore un peu plus enfoncé dans la crise en chutant sur la pelouse de Guingamp (0-2). Copieusement dominés en première période, les Rennais ont ensuite relevé la tête, mais ont été punis avec l'ouverture du score de Moustapha Diallo malgré une faute de main du Guingampais. Une action qui a fait ressortir toute la frustration de cette équipe... Khazri conteste trop, Ruello dérape... Car pendant de longues minutes, les Rennais ont contesté cette décision, tentant de parler à l'arbitre à plusieurs reprises. Trop virulent, Wahbi Khazri a écopé d'un premier carton jaune pour des contestations répétées, puis a eu la mauvaise idée d'applaudir la décision de l'homme en noir. Conséquence, Frank Schneider a décidé de l'expulser. Deux événements qui ont provoqué un gros dérapage de la part de René Ruello. «Après avoir échangé avec lui, je peux assurer que c'est un entêté prétentieux et sûr de lui. Comme tous les prétentieux, c'est un imbécile. Il est regrettable de confier le sifflet à des profils psychologiques aussi caricaturaux. Nous les payons royalement, mais sommes pourtant encore victimes d'une escroquerie arbitrale», a lâché le boss breton devant les médias. Même sous pression en raison des chants «Ruello démission» des supporters de Rennes, le président n'aurait pas dû tenir de tels propos et risque des sanctions. Gourcuff, la défaite de trop ? Et Ruello n'est pas le seul à se trouver dans le viseur des fans rennais. Nommé pour permettre à cette équipe d'évoluer avec un football offensif, Gourcuff déçoit et se retrouve sur un siège éjectable. Déjà très tendu cette semaine avec une conférence express de 8 minutes, le technicien français a encore affiché son agacement au moment d'évoquer sa situation personnelle. «Je sais compter. C'est évident que prendre des points devient une nécessité de plus en plus tangible. Ne parlez pas des problèmes personnels. Parlez du Stade Rennais. J'ai dit une fois, je ne vais pas le répéter toutes les semaines. Quand ça se terminera, ça se terminera. L'objet, c'est la situation du Stade Rennais et l'incapacité à prendre des points. Tant qu'on me dira que ce n'est pas fini, j'essaierai de trouver des solutions», a lancé l'ancien coach de Lorient. Avec des supporters rennais de plus en plus énervés, à l'image des incidents qui ont eu lieu en tribunes au Roudourou, Gourcuff se rapproche de la sortie... Que pensez-vous de la situation de Rennes ? Christian Gourcuff doit-il partir ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





