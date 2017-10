ASSE : Bamba envoyé en réserve, son clan ne se laisse pas faire !

Agacée par Jonathan Bamba, qui a refusé des offres de prolongation alors que son contrat expire en juin prochain, l'AS Saint-Etienne a décidé d'envoyer son attaquant en équipe réserve jusqu'à nouvel ordre. Autant dire que cette décision n'a pas plu à l'entourage du joueur.

Jonathan Bamba a été envoyé en équipe réserve.

«Des décisions seront prises dans la semaine» , avait prévenu le co-président de l'AS Saint-Etienne Roland Romeyer, en évoquant le dossier Jonathan Bamba. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant de 21 ans ne parvient pas à s'entendre avec ses supérieurs qui commencent à s'impatienter.

Alors après deux mois passés à attendre un signe du joueur, le club stéphanois lui a laissé jusqu'à jeudi pour se manifester. Ce que l'ancien Angevin n'a pas fait. Du coup, Bamba a été expédié en équipe réserve jusqu'à nouvel ordre !

Bamba jugé gourmand et «perso»

Évidemment, ce n'est pas une décision de l'entraîneur Oscar Garcia, le natif d'Alfortville (4 buts et 1 passe décisive en L1 cette saison) étant l'un des meilleurs Verts depuis le début de la saison. Mais la direction n'accepte plus le silence de son attaquant, ni ses prétentions salariales (150.000 euros par mois) qui dépassent largement son salaire actuel (20.000 euros brut mensuels) et l'offre du club (30.000 euros brut).

Et selon L'Equipe, l'individualisme de Bamba agace aussi en interne. Simple exemple : l'international Espoirs français, accusé de privilégier ses stats plutôt que le collectif, avait refusé de laisser l'ex-Dijonnais Loïs Diony tirer un penalty à Dijon (victoire 0-1) le 16 septembre dernier. Autant dire que cette mise à l'écart lui pendait au nez, même si son frère et agent semble surpris.

«Ça ne va pas nous intimider»

«C'est un moyen de pression de leur part et un message négatif envoyé, a réagi Aboubakar Traoré contacté par 20 Minutes. On en prend note et ça ne va pas nous intimider ou nous faire changer notre point de vue. Selon moi, c'est un manque de respect. L'équipe réserve ? C'est un salarié du club donc il ira honorer sa convocation à ce match.» Le clan Bamba ne se laissera pas faire, mais n'ira pas non plus au clash.

Et pour cause, le joueur formé à l'ASSE espère toujours prolonger. «Si l'intérêt du petit est de rester à Saint-Etienne, il restera, et ce même si nous sommes en froid avec les dirigeants» , a précisé son représentant, qui se sent sûrement en position de force sachant que ses interlocuteurs ne laisseront pas Bamba partir libre l'été prochain. Mais pour le moment, c'est un fossé qui sépare les deux parties...

