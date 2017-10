Lyon : titulaire, Aouar y prend goût !

Préféré à Memphis Depay lors de deux des trois derniers matchs de l'Olympique Lyonnais, le milieu offensif Houssem Aouar a bien l'intention de doubler durablement le Néerlandais dans la hiérarchie. Son entraîneur Bruno Genesio croit en lui.

Aouar affiche ses ambitions.

En ce moment, Houssem Aouar a le vent en poupe du côté de l'Olympique Lyonnais. Auparavant encore jamais titularisé en Ligue 1, le milieu offensif de 19 ans a profité des performances décevantes de l'ailier Memphis Depay pour débuter 2 des 3 derniers matchs de l'OL toutes compétitions confondues.

Auteur de son premier but en L1 face à Dijon (3-3), le jeune issu du centre de formation a enchaîné avec une autre prestation intéressante face à l'Atalanta Bergame (1-1) en Ligue Europa. Et après avoir rendu sa place à Depay avant la trêve internationale à Angers (3-3), le Gone devrait retrouver le onze de départ contre l'AS Monaco ce vendredi (20h45) en championnat (voir les compos probables ici). Sans complexe face à la recrue la plus chère de l'histoire récente de l'OL (16 millions d'euros hors bonus), le Lyonnais de naissance ne s'en cache pas, il brigue une place de titulaire.

Aouar a eu le déclic

«J'ai compris que pour espérer prendre la place d'un titulaire, il fallait que je sois vraiment au-dessus», a lancé le Français dans les colonnes de L'Equipe, en expliquant avoir eu un déclic. «J'ai donc bossé encore plus, je restais après les séances et j'ai mis de l'impact dans celles-ci. Il (l'un des entraîneurs adjoints, Claudio Caçapa, ndlr) me disait qu'il ne me manquait qu'une opportunité de m'exprimer. Il fallait juste que je sois prêt à la saisir dès qu'elle s'offrirait à moi.»

L'ancien international U17 tricolore a saisi la balle au bond, au point de récolter les louanges de son entraîneur, Bruno Genesio. «Je ne suis pas surpris par ses qualités, on les aperçoit tous les jours à l'entraînement. En revanche, je suis ravi de son implication défensive. Les joueurs sont responsables de leurs titularisations. C'est le cas pour Houssem, car il travaille énormément. Le lancer me paraissait évident», a affirmé le technicien en conférence de presse.

S. Govou – «si le jeune gomme le crédit de celui qui est au-dessus»

Reste maintenant à savoir qui de Depay, aux statistiques intéressantes (2 buts et 3 passes décisives en 7 matchs en L1 cette saison) mais trop perso, ou d'Aouar va tirer son épingle du jeu sur le long terme. «La vie, c'est la concurrence. Si le jeune gomme le crédit de celui qui est au-dessus…» , a glissé l'ancien attaquant lyonnais Sidney Govou au micro d'OL TV. «Il a cette faculté à pouvoir changer de poste et à faire ce qu'il faut faire au poste, cela témoigne d'une maturité et d'une intelligence.» En attendant peut-être de s'épanouir dans l'axe, son secteur de prédilection, c'est bien à gauche qu'Aouar entend marquer son territoire.

