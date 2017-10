Toulouse : que faire de l'encombrant Zinedine Machach ?

Indésirable à Toulouse depuis son agression sur l'entraîneur de l'équipe réserve Denis Zanko, le milieu de terrain Zinedine Machach pourrait être licencié au terme de sa mise à pied. Mais le TFC ferait alors une croix sur une indemnité de transfert…

Avec Machach, le TFC fait face à un dilemme...

En agressant l'entraîneur de l'équipe réserve Denis Zanko le 16 septembre, Zinedine Machach (21 ans) a signé la fin de sa carrière avec Toulouse. En effet, alors que ce coup de sang a entraîné plus de 15 jours d'arrêt de travail pour Zanko, plus personne au club ne souhaite revoir le milieu de terrain sous les couleurs du TFC.

Logique morale ou logique financière ?

Dix jours après cet incident, le natif de Marseille a été mis à pied par ses dirigeants et il a regagné la Canebière. Mais cette mesure ne peut pas durer plus d'un mois et à l'issue de cette période les Violets vont devoir trancher sur le cas du jeune joueur, à savoir soit le licencier pour faute grave, soit le garder jusqu'en janvier en vue d'un transfert. Un dossier qui ressemble à un dilemme pour le président Olivier Sadran.

«On va attendre encore avant de prendre une décision. C'est un sujet complexe, et ce n'est pas le premier que je dois traiter. J'ai été obligé, ces dernières années, de me séparer de Kévin Constant, Odsonne Édouard et Mathieu Cafaro. À chaque fois, je privilégie la vie du club, les valeurs que le sport doit véhiculer», a expliqué le dirigeant dans les colonnes du journal L'Equipe. «Olivier Sadran subit la situation : en le licenciant, il perd ses droits sur le joueur», a reconnu Sylvain Kastendeuch, le coprésident de l'UNFP, le syndicat des joueurs, qui apporte une aide juridique à Machach. «La solution la moins mauvaise serait que le joueur soit transféré en janvier.»

Sadran interpelle les instances

Sous contrat jusqu'en 2019 et estimé à 1,25 million d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, le joueur pourrait faire rentrer un peu d'argent dans les caisses du TFC. Problème : cette seconde option risque de faire grincer des dents en interne où Machach n'est clairement plus le bienvenu. Et puis l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille n'a même plus accès au centre d'entraînement… Pour Sadran, le cas Machach doit ouvrir un débat plus large.

«À un moment, il faudrait se poser quelques questions et demander à la FFF, à la LFP de se pencher sur le problème», a plaidé le patron toulousain. «À chaque fois, le club perd une certaine somme d'argent. Il faut agir ou plutôt réagir. Car quand un joueur ne va plus jouer, ou connaître quelques soucis avec un coach, il va pouvoir choisir d'adopter un comportement inadéquat, violent, pour se faire renvoyer et signer librement ailleurs.» En attendant, Sadran tentera de faire le moins mauvais choix…

Et vous, que feriez-vous à la place d'Olivier Sadran ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…