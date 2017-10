Ligue des nations : l'UEFA dévoile la composition des ligues de sa nouvelle compétition ! Romain Rigaux - Equipe De France, Mise en ligne: le 11/10/2017 à 14h12 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'UEFA a dévoilé ce mercredi la composition des quatre ligues pour la future Ligue de nations qui débutera en septembre 2018. Organisée lorsqu'il n'y aura pas de Coupe du monde ou d'Euro, cette nouvelle compétition prendra en compte un système de promotion-relégation. Explications. L'UEFA a mis en place un nouveau tournoi international Pour mettre fin aux nombreux matchs amicaux des sélections nationales lors des saisons sans Coupe du monde ou Euro, l'UEFA a imaginé une nouvelle compétition : la Ligue des nations. Celle-ci se constituera des 55 nations européennes réparties en quatre ligues en fonction de leur classement UEFA. Comment ça marche ? Ce nouveau tournoi débutera le 6 septembre 2018 et sera composé de six journées (jusqu'au 20 novembre 2018). Il permettra aux nations d'affronter des équipes globalement du même niveau. En résumé, les sélections les mieux classées seront dans la Ligue A, les moins bien classées dans la Ligue D. C'est maintenant qu'il faut suivre... Chaque Ligue est subdivisée en quatre groupes de trois ou quatre équipes avec un système de promotion-relégation. L'enjeu sera de se qualifier pour la phase finale, d'être promu ou d'éviter une relégation dans une Ligue inférieure. La phase finale pour la Ligue A Prenons l'exemple de la Ligue A. Celle-ci sera composée des douze meilleures nations au classement UEFA à l'issue des qualifications pour le Mondial 2018. Cela donne donc Allemagne, Portugal, Belgique, Espagne, France, Angleterre, Suisse, Italie, Pologne, Islande, Croatie et Pays-Bas. Ces douze pays seront répartis en quatre groupes de trois définis lors du tirage au sort le 24 janvier 2018. Le vainqueur de chaque groupe de la Ligue A disputera la phase finale du 5 au 9 juin 2019 : deux demi-finales, le match de la 3e place et la finale. Les derniers de chaque groupe seront relégués en Ligue B. En clair : terminer 1er permet de disputer la phase finale, être 2e n'apporte rien (ou presque, comme on le verra ensuite), finir 3e provoque la relégation. Objectif montée dans les Ligues B, C et D Faire partie des Ligues B, C et D ne permet donc pas de disputer la phase finale. L'objectif pour ces équipes ? Grimper jusqu'à la Ligue A. Ainsi, la Ligue B (Autriche, Pays de Galles, Russie, Slovaquie, Suède, Ukraine, République d'Irlande, Bosnie-Herzégovine, Irlande du Nord, Danemark, République tchèque, Turquie) est divisée en quatre groupes de trois dont les vainqueurs seront promus en Ligue A. Les quatre derniers descendent en Ligue C. La Ligue C (Hongrie, Roumanie, Écosse, Slovénie, Grèce, Serbie, Albanie, Norvège, Monténégro, Israël, Bulgarie, Finlande, Chypre, Estonie, Lituanie) est divisée en un groupe de trois et trois groupes de quatre, et la Ligue D (Azerbaïdjan, Macédoine, Belarus, Géorgie, Arménie, Lettonie, Iles Féroé, Luxembourg, Kazakhstan, Moldavie, Liechtenstein, Malte, Andorre, Kosovo, Saint-Marin, Gibraltar) est divisée en quatre groupes de quatre. A chaque fois, les quatre premiers de chaque groupe sont promus, les quatre derniers sont relégués (sauf pour la Ligue D). Des places pour l'Euro 2020 C'est bien beau tout ça... Mais si une sélection ne veut pas se prendre au jeu de tenter une montée jusqu'en Ligue A ? En fait, il existe un autre enjeu bien plus important : une qualification pour l'Euro 2020 ! Plutôt que de débuter en septembre, les éliminatoires de l'Euro commenceront en mars et 20 pays seront toujours qualifiés : les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes. Les quatre places restantes ? Elles seront déterminées par la Ligue des nations. Les barrages opposeront les 16 vainqueurs de groupes de la Ligue des nations. Si un vainqueur s'est déjà qualifié via les éliminatoires, sa place reviendra au deuxième de son groupe. Voilà pourquoi finir 2e peut tout de même avoir son importance. Si une division compte moins de quatre équipes disponibles pour les barrages, les places libres reviendront à des équipes d'une division en dessous. Ce système peut donc permettre à une grande nation de se rattraper ou à un petit pays de tenter l'exploit. La composition des Ligues : Ligue A : Allemagne, Portugal, Belgique, Espagne, France, Angleterre, Suisse, Italie, Pologne, Islande, Croatie, Pays-Bas. Ligue B : Autriche, Pays de Galles, Russie, Slovaquie, Suède, Ukraine, République d'Irlande, Bosnie-Herzégovine, Irlande du Nord, Danemark, République tchèque, Turquie. Ligue C : Hongrie, Roumanie, Écosse, Slovénie, Grèce, Serbie, Albanie, Norvège, Monténégro, Israël, Bulgarie, Finlande, Chypre, Estonie, Lituanie. Ligue D : Azerbaïdjan, Macédoine, Belarus, Géorgie, Arménie, Lettonie, Îles Féroé, Luxembourg, Kazakhstan, Moldavie, Liechtenstein, Malte, Andorre, Kosovo, Saint-Marin, Gibraltar. Que pensez-vous de ce nouveau tournoi ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





