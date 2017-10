Equipe de France : Giroud double Benzema et répond à ses détracteurs Romain Lantheaume - Equipe De France, Mise en ligne: le 11/10/2017 à 13h21 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: En difficulté avant le rassemblement de l'équipe de France, l'attaquant Olivier Giroud a réagi en signant, avec beaucoup de réussite, son 28e but en Bleu mardi contre la Biélorussie (2-1). Un total qui lui permet de dépasser un certain Karim Benzema. Giroud savoure ce but qui tombe à pic. Olivier Giroud contesté en équipe de France, ce n'est pas nouveau. Mais entre son temps de jeu limité avec Arsenal et ses trois dernières titularisations sans but en Bleu, l'attaquant de 31 ans abordait le rassemblement d'octobre dans une situation délicate. Le choix fort du sélectionneur Didier Deschamps de le laisser sur le banc au coup d'envoi samedi en Bulgarie (1-0) a confirmé cette mauvaise passe pour le Gunner, lui qui n'avait plus été remplaçant en sélection depuis le match de l'Euro 2016 contre la Suisse (0-0). Mais la performance décevante d'Alexandre Lacazette à Sofia a permis à l'ancien Montpelliérain de retrouver le onze de départ mardi face à la Biélorussie (2-1) et le Tricolore a répondu présent. O. Giroud – «un petit coup de pouce du destin» «C'est lui qui fait la tête sur la barre, il remet son équipe dans le match parce que le premier quart d'heure était tristounet», a noté le consultant Alain Roche sur Canal+. «Derrière, ça a apporté un peu d'euphorie. Il pèse, moi je n'aurais pas aimé être face à un joueur comme lui parce qu'il n'arrête pas.» Sans être particulièrement brillant dans le jeu, le natif de Chambéry s'est comme toujours bien battu en remportant ses 8 duels aériens et il a surtout bénéficié d'un maximum de réussite pour inscrire le but du 2-0 en contrant un tacle de Dragun. «J'ai revu mon but, cela fait du bien d'avoir un petit peu de réussite (rires). Sur le début de match, je touche la barre… il a fallu aller le chercher, ne jamais rien lâcher, garder confiance. Je remercie le ciel parce que je suis quelqu'un de très croyant, et ce soir je pense qu'il y a eu un petit coup de pouce du destin», a savouré l'intéressé devant les médias, avant de s'adresser à ses détracteurs. «Je suis content d'aider l'équipe à finir le boulot de mes partenaires, j'ai toujours eu foi en mes qualités même si parfois il y a encore des sceptiques, j'essaie toujours de donner le maximum.» Giroud, plus efficace que Benzema Symbolique, ce 28e but en sélection l'est à plus d'un titre pour Giroud puisqu'il lui permet aussi de dépasser son devancier Karim Benzema, auteur de 27 réalisations et plus appelé en Bleu depuis l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena en octobre 2015. Le Gunner rejoint ainsi Youri Djorkaeff à la 7e place dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'EdF. Statistique notable, Giroud (68 capes) affiche une meilleure efficacité en sélection que le Madrilène (81 sélections). En moyenne, le Londonien fait mouche toutes les 123 minutes contre 186 pour Benzema. Sans doute pas de quoi clore le débat mais l'attaquant prouve une nouvelle fois qu'il ne faut jamais l'enterrer ! Souhaitez-vous qu'Olivier Giroud occupe la pointe de l'attaque tricolore en Russie ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS