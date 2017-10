PSG : Lucas se reprend en main... trop tard ?

Très peu utilisé par Unai Emery, l'ailier du Paris Saint-Germain Lucas change ses habitudes. Pour convaincre son entraîneur et le sélectionneur Tite, le Brésilien a décidé d'améliorer son hygiène de vie. Suffisant pour inverser la tendance ?

Lucas devra s'habituer au banc du PSG...

Le scénario était prévisible. Déjà en difficulté bien avant les signatures de Neymar et de Kylian Mbappé, Lucas joue désormais le rôle de figurant au Paris Saint-Germain, où le casting de rêve ne lui laisse que des miettes en ce début de saison.

Egalement barré par Angel Di Maria et Julian Draxler, l'ailier de 25 ans ne compte que 2 petites apparitions toutes compétitions confondues, pour 37 minutes de jeu… Difficile de ne pas repenser au mercato estival, durant lequel Lucas a décidé de rester à Paris.

Lucas devient professionnel

Du coup, le Brésilien s'est repris en main. Fini les pizzas et barbecues, place à une hygiène de vie de footballeur professionnel. «Maintenant je mange en suivant des règles. Je ne mange plus de pizzas et les barbecues que j'aime tant me manquent, a assuré le Parisien à UOL Esporte. Mais je suis concentré sur le fait d'améliorer mes performances physiques.» Ainsi, Lucas espère regagner les faveurs de son entraîneur Unai Emery et du sélectionneur auriverde.

Le Brésilien semble condamné...

«Quel que soit le scénario en sélection, c'est la décision de Tite. Je dois me concentrer sur ma progression au PSG, a confié l'ancien joueur de São Paulo. La saison a commencé de façon compliquée pour moi mais mon but est de retrouver ma place de titulaire et les bons moments que j'ai vécus l'an passé.» Le problème, c'est que ce changement d'alimentation risque d'être insuffisant.

Globalement décevant depuis son arrivée au PSG en janvier 2013, Lucas aura du mal à s'imposer dans un effectif plus relevé que jamais. Il faut bien l'admettre, l'ami de Marquinhos n'a pas les qualités pour renverser la hiérarchie en club comme en sélection. Son nom sera donc évoqué dans les rumeurs de transfert, beaucoup plus que dans les compos du PSG…

