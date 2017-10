OM : Luiz Gustavo cartonne, mais il sait se faire pardonner... Romain Lantheaume - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 07/10/2017 à 15h03 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Joueur le plus souvent sanctionné par un carton en Ligue 1 en ce début de saison, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Luiz Gustavo, est parvenu à s'attirer la clémence de la commission de discipline de la LFP, jeudi. Dans son édition du jour, le quotidien La Provence raconte comment le Brésilien s'y est pris. Luiz Gustavo dans le collimateur des arbitres... «En ce qui concerne les cartons, je ne suis pas content et je vais travailler plus pour les éviter.» Fin septembre, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Luiz Gustavo (30 ans), promettait d'accroître sa vigilance pour récolter moins de biscottes. De bonnes intentions qui ne se sont absolument pas traduites par des actes puisque dès le match suivant, face à l'OGC Nice (4-2), le Brésilien écopait de son premier carton rouge en Ligue 1 pour un tacle dangereux sur Pierre Lees-Melou… Bon, au moins, l'OM ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant en allant chercher le joueur à Wolfsburg cet été. En effet, avec 8 expulsions en dix ans passés dans le championnat allemand, l'Auriverde codétenait un record en Bundesliga ! Le Brésilien a fait le déplacement à Paris Ses débuts en Ligue 1 se sont inscrits dans la même lignée puisqu'après 7 rencontres jouées, le Phocéen affiche déjà cinq avertissements et un carton rouge récoltés. Un total qui le place largement en tête du classement des joueurs les plus sanctionnés de notre championnat (voir ici). Du coup, Luiz Gustavo a déjà manqué un match pour cause de suspension et ce «péché mignon» gâche un peu son début de saison satisfaisant. Le rouge récolté à l'Allianz Riviera aurait d'ailleurs pu coûter cher au Sud-Américain, qui, selon le barème en vigueur, risquait au moins deux matchs de suspension et donc de manquer le Clasico face au Paris Saint-Germain, le 22 octobre. Mais le Marseillais a su s'attirer les bonnes grâces de la commission de discipline de la LFP. Ce samedi, le quotidien La Provence révèle ainsi que le joueur, plutôt que d'opter pour une vidéoconférence, s'est rendu directement dans les locaux de l'instance jeudi à Paris accompagné du directeur juridique de l'OM, Alexandre Mialhe, et de l'un des avocats du club, Régis Rebuffat. Ensuite, durant son audition, réalisée en présence d'un traducteur portugais, ses arguments ont fait mouche. L. Gustavo - «je n'ai jamais fait mal à personne» «Je suis un joueur très engagé, mais je n'ai jamais fait mal à personne, je ne suis pas méchant même si l'action était spectaculaire», a argué l'aboyeur de l'entrejeu en mettant en avant qu'il n'a reçu qu'un seul carton rouge direct sur ses 8 expulsions en Allemagne et qu'il n'a jamais été exclu en Ligue des Champions. Un discours qui a fait son effet. «Il avait de la gueule, est plutôt intelligent, bien élevé. Il s'est montré solide dans ses explications sans être agressif, ni révolté», a expliqué un membre de la LFP. Voilà pourquoi le Brésilien a seulement écopé de deux matchs de suspension dont un avec sursis. L'intéressé manquera le déplacement à Strasbourg le 15 octobre mais il sera bien éligible pour le Clasico une semaine plus tard. Comme le Marseillais ne pourra pas toujours compter sur ses talents d'orateur pour s'en sortir, mieux vaudrait quand même qu'il tente de se faire petit pendant quelque temps… Comment jugez-vous les débuts de Luiz Gustavo à l'OM ? Pour vous, cette propension à se faire sanctionner pose-t-elle un vrai problème ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





