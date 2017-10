Equipe de France : avant la Bulgarie, Deschamps brouille les pistes

A 24 heures du déplacement capital en Bulgarie samedi (20h45) dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, fait tout pour brouiller les cartes quant à la possible titularisation de Kylian Mbappé et un éventuel changement de système.

Deschamps laisse planer le mystère sur le onze qui défiera la Bulgarie.

Sur le papier, c'est loin d'être l'affiche la plus emballante qu'a connu l'équipe de France dans ces éliminatoires du Mondial 2018. Pourtant, en raison de la situation comptable des Bleus, qui doivent gagner pour s'assurer de rester maîtres de leur destin, le déplacement en Bulgarie samedi (20h45) revêt une importance capitale.

Dans ce contexte, deux interrogations majeures ont rythmé la semaine : le sélectionneur Didier Deschamps va-t-il aligner l'attaquant Kylian Mbappé ou refaire comme en Suède en juin dernier, lorsque la titularisation du plus défensif Moussa Sissoko avait été un échec (1-2) ? Et, question sous-jacente, s'il opte pour la première solution, le technicien pourrait-il se laisser tenter par un passage du 4-2-3-1 au 4-3-3 afin de placer le Parisien dans les meilleures conditions ? Sur ces deux points, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille a pris un malin plaisir à brouiller les pistes.

Deschamps botte en touche

«Peu importe le système, je n'en ai pas un en particulier», a coupé court «DD» vendredi en conférence de presse. «Sincèrement, il n'y a pas un système. Certains (joueurs) peuvent être plus performants dans l'un ou l'autre. Avec toutes les données que j'ai, je fais en sorte de choisir en fonction de ce qui paraît le plus important pour être performant par rapport au match à venir et surtout par rapport à nos forces, pour mettre en difficulté l'adversaire, même si je peux changer aussi en cours de match.»

Pas de mise en place tactique !

Et aucun indice supplémentaire n'a été livré lors de la séance d'entraînement qui a suivi puisque le champion du monde 1998 a tout simplement décidé de zapper l'habituelle mise en place tactique de veille de match ! La dernière fois qu'il avait procédé de la sorte, c'était en amical face à l'Espagne (0-2) en mars dernier et les Tricolores s'étaient ensuite présentés dans un 4-3-3 devenu inhabituel. En sera-t-il de même samedi ? Pas forcément car les séances organisées plus tôt dans la semaine laissent présager du maintien d'un 4-2-3-1 dans lequel les Bleus ont plus de repères. D'après les informations de Canal+, Mbappé devrait tenir la corde plutôt que Sissoko. Un choix qui, s'il se confirme, devrait enchanter les supporters tricolores.

L'équipe de France possible : Lloris - Sidibé, Varane, Umtiti, Digne - Kanté, Matuidi – Mbappé, Griezmann, Payet (ou Lemar) - Giroud.

D'après vous, quelle est la meilleure organisation pour l'équipe de France samedi en Bulgarie ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…