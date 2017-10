Barça : fin du suspense, Andrés Iniesta prolongé "à vie" !

Le FC Barcelone annonce ce vendredi la prolongation «à vie» d'Andrés Iniesta. Le contrat du milieu de terrain de 33 ans se terminait en juin prochain. Un ouf de soulagement pour le Barça et ses supporters.

Iniesta va disputer toute sa carrière au Barça

Enfin un peu de réconfort pour le FC Barcelone. Alors que les dirigeants barcelonais sont la cible de critiques depuis cet été après le départ de Neymar au Paris Saint-Germain et un mercato jugé assez décevant, le club catalan s'est évité de nouveaux problèmes en bouclant un dossier épineux : la prolongation d'Andrés Iniesta.

Ces derniers mois, le milieu de 33 ans semblait un peu hésiter concernant son avenir. Celui-ci avait même démenti en septembre les propos de son président Josep Maria Bartomeu qui annonçait un accord de principe pour la prolongation de son bail qui se terminait en juin prochain, alors que la Juventus Turin restait à l'affût. De quoi ajouter un peu d'angoisse chez les supporters blaugrana. Mais ces derniers ont été rassurés ce vendredi.

Une reconversion déjà négociée ?

«Le FC Barcelone et Andrés Iniesta sont convenus d'un accord unissant le capitaine et le club à vie. La signature du contrat aura lieu aujourd'hui à 12h30 au sein de la Loge Présidentielle Suñol au Camp Nou» , annonce le club catalan dans un communiqué. La durée du nouveau contrat n'est pas précisée mais le Barça assure que l'international espagnol restera jusqu'à la fin de sa carrière en Catalogne.

On peut penser qu'Iniesta a déjà négocié une reconversion au sein du club, avec lequel il a disputé 639 matchs officiels. Deuxième joueur le plus capé de l'histoire du Barça, celui qui a fait ses débuts en équipe première en octobre 2002 totalise 55 buts et 30 trophées ! Un joueur et une carrière exceptionnels.

